​Отмена предельного возраста для высших госслужащих – вредная инициатива

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение парламента законопроект, отменяющий предельный возраст в 70 лет для государственных служащих, назначаемых непосредственно президентом России. То есть речь идет исключительно о высшей категории чиновников.

В «Парламентской газете» член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков поддержал инициативу и продекламировал, что данная новация направлена на борьбу с кадровым дефицитом.

Позволю себе высказать отличное от господина Лысакова мнение.

Считаю, что любой проект, направленный на консервацию ситуации, всегда будет проигрывать проектам развития. Необходимо помнить, что в 1990 году люди вышли на улицу в первую очередь против несменяемости высшего звена государственной власти.

Рассуждения и высказывания о том, что опытных людей, достигших 70 (!) лет, «выкидывают», – это полная демагогия.

К примеру, возраст депутата Госдумы не ограничен, опытный управленец и хозяйственник всегда сможет найти себе применение.

Но на фоне общеизвестного факта, что уровень дохода высшего эшелона чиновничества несопоставим даже со средним уровнем дохода населения (который отличается от медианного уровня), – эта инициатива, прямо скажу, вредна.

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