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К чему приведет отмена 70-летнего возрастного порога для назначаемых президентом чиновников

​Отмена предельного возраста для высших госслужащих – вредная инициатива

К чему приведет отмена 70-летнего возрастного порога для назначаемых президентом чиновников
Фото energybase.ru

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение парламента законопроект, отменяющий предельный возраст в 70 лет для государственных служащих, назначаемых непосредственно президентом России. То есть речь идет исключительно о высшей категории чиновников.

В «Парламентской газете» член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков поддержал инициативу и продекламировал, что данная новация направлена на борьбу с кадровым дефицитом.

Позволю себе высказать отличное от господина Лысакова мнение.

Считаю, что любой проект, направленный на консервацию ситуации, всегда будет проигрывать проектам развития. Необходимо помнить, что в 1990 году люди вышли на улицу в первую очередь против несменяемости высшего звена государственной власти.

Рассуждения и высказывания о том, что опытных людей, достигших 70 (!) лет, «выкидывают», – это полная демагогия.

К примеру, возраст депутата Госдумы не ограничен, опытный управленец и хозяйственник всегда сможет найти себе применение.

Но на фоне общеизвестного факта, что уровень дохода высшего эшелона чиновничества несопоставим даже со средним уровнем дохода населения (который отличается от медианного уровня), – эта инициатива, прямо скажу, вредна.

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Сегодня в 14:31, просмотров: 191, комментариев: 4
Комментарии:
Сергей Николаев
не нравится
Сегодня в 16:09
Молодец, теперь друзья будут из кабинета сразу на кладбище
Марина Соболевская
не нравится
Сегодня в 16:22
Этот закон напрямую касается и нашего региона. И будет нам не просто стабилизация отползания назад, но и полный звиздец! Как всё отвратительно - нет слов.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:28
Это он прежде всего об себе любимом заботится, чтоб вопросов не было.

Ему же уже 68.

Править видимо собирается еще долго.

Наталье Владимировне, которой уже 65 лет, тоже подфартило.
йося
не нравится
Сегодня в 16:31
Да успокойтесь, ведь такое уже было, и итог закономерен.
И как говорит народная мудрость - старость не радость.
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