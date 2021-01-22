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​Нет у власти своих денег

Одна из главных проблем россиян – они не осознают себя гражданами и налогоплательщиками

Прочитал в Facebook у писателя Захара Прилепина осуждение деятелей культуры, которые выступили в поддержку посаженного в Матросскую тишину Алексея Навального. Приведу цитату.

«С трепетом жду, когда поступят отдельные письма ("все на улицу!") от виднейших кинематографических и театральных режиссеров, только что получивших очередные транши от своего омерзительного фу какого государства.

Или, может, еще не получивших.

Втайне представляю, как специально обученные люди им сейчас звонят, и уговаривают этого не делать, – не записывать никакие ролики! – а они сначала молчат и дышат, а потом вдруг орут:

– ...тогда дайте работать!!! Дайте обещанные 140 млн на арт-площадку! Иначе я не знаю что! Иначе я сам выйду!..

И тут их успокаивают:

– Нет-нет, Лесистрат Сигизмундыч, все уже подписано. Не волнуйтесь. Все будет».

Меня каждый раз корежит от подобных рассуждений на тему: «Как могут эти люди брать государственные деньги и потом выступать / снимать фильмы / критиковать государство – пусть вон зарабатывают на рынке и на это живут».

Знаете, почему? Тут я, конечно, нахожусь под впечатлением фактуры, которую собрал для текста про налоги в Сургуте и Югре. Так вот.

Нет никаких государственных денег! Не существует их в природе. Или вы думаете, что министр культуры упахался в шахте, а потом трясущимися от усталости руками передал пачку купюр какому-то режиссеру на новый фильм? Нет. Министр культуры сидит в теплом кабинете и распределяет по своему усмотрению собранные из наших налогов миллиарды. В итоге деньги зачастую достаются полным профанам, производящим откровенный шлак. Но иногда на них создаются шедевры театрального, кинематографического или иного искусства.

Есть ли в этом заслуга государства? Разумеется. В том, что оно умудрилось какие-то крохи денег просыпать на достойных творцов, а не украсть и не вбухать вообще все имеющиеся ресурсы в низкосортное убожество.

Может ли человек культуры (и не только), получающий зарплату из бюджета, критиковать власть? Еще как может. А если это его убеждение – то вообще должен. Потому что не власть его содержит, а мы, граждане. И для нас важно слышать, что на самом деле думают моральные авторитеты.

А у нас сложилась позорная система бюджетного рабства. Его смысл в том, что если кто-то (врач, учитель, чиновник, режиссер, ученый, кто угодно) получает деньги от государства, то он должен быть этой власти вовек благодарен, ежедневно бить челом и ни слова не говорить против – иначе, выходит, ты своего покровителя предаешь. Это пережиток психологии тех времен, когда власть была сначала от бога, потом от партии (и ее силового аппарата). Но сейчас власть – от граждан и налогоплательщиков, которые пока еще не осознали себя таковыми. И наше государство делает все, чтобы и дальше не осознавали, так как в этом вся суть его устойчивости и неподконтрольности.

Поэтому когда при вас кто-то начинает говорить о «государственных деньгах» как о ресурсах, которые власть вольна тратить так, как ей вздумается – знайте, что это очередная псевдопатриотическая разводка. Нет у этой власти никаких «своих» денег. Есть наши общие деньги, которыми мы временно доверяем распоряжаться определенной группе наемных менеджеров. Не более того.

Напоминайте себе и своим близким об этом как можно чаще.

P.S. В свое время борьба за независимость той части земли, которая сегодня зовется Соединенными Штатами Америки, началась с возмущения: «Почему мы платим налоги в метрополию и при этом совершенно не представлены во власти и, в частности, парламенте, который принимает решения, влияющие на жизнь всех нас?»

Вам это не кажется знакомым?


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Сегодня в 19:01, просмотров: 92, комментариев: 0
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