Легко стать жертвой мошенника, еще легче - заложником собственных страхов

Каждый день множество людей становятся жертвами мошенников. Сводки полицейских просто кишат сообщениями о том, что какая-нибудь пенсионерка перевела н-ную сумму злоумышленникам. И ведь часто это весьма крупные суммы. Сотни тысяч рублей. Но о том, как же так получается, рассуждать не буду. Хочу рассказать о том, что вечером накануне сама чуть не стала жертвой мошенника. Во всяком случае, я так подумала. Но если бы это оказалось правдой, было бы уже поздно.

На часах 19.00. Стук в дверь. В глазок увидела человека в форме полицейского. К нам часто приходят непрошеные гости – такой уж райончик. Обычно не открываю, но полицию проигнорировать не решилась. Молодой человек (думаю, что это был молодой человек, хотя определить это можно теперь только по глазам и голосу) в полицейской фуфайке и с маской на лице оповестил, что сейчас участились случаи мошенничества, в связи с чем правоохранители проводят профилактические рейды. Затем он получил мое согласие на прослушивание «важной информации». Ничего нового в принципе не рассказал. Первая ситуация: когда мошенники звонят, представляясь сотрудниками банка, сообщают о списании средств со счета, которое вы не совершали; затем человек на проводе предлагает перевести оставшиеся деньги на другой счет «во спасение». Итог: Вера Петровна (герой в брошюре - потенциальная жертва) теряет свои деньги. Второй сценарий: рассылка сообщений в мессенджерах с сомнительным текстом и гиперссылкой. «Переходить по ним нельзя, потому как мошенники вычисляют ваш номер, к которому, возможно, привязана банковская карта», – договорил человек в форме и вручил памятку «Осторожно! Мошенники!». А затем он спросил у меня ФИО, номер телефона. Записал и попрощался.

Конечно, я без задней мысли все сообщила, а, закрыв дверь, осознала, что все это тоже было похоже весьма подозрительно. Человек в форме не представился, а я тоже молодец – не спросила удостоверение. Несколько минут после этого я пыталась себя утешить, что, зная только имя и номер телефона, мошенник ничего страшного сделать не сможет.

В итоге я решила, что стоит позвонить в дежурную часть и уточнить, проводятся ли такие рейды, пока человек в форме еще не удалился из нашего подъезда и навещает моих соседей.Звонок на «102» меня успокоил! «Все в порядке», – сказал голос в трубку.

Необходимость и полезность таких рейдов я оценивать не могу. Но, как по мне, так они пугают больше, чем когда ты понимаешь, что говоришь с мошенником по телефону. Такой случай, кстати, у меня тоже был. После того, как я подтвердила, что переводила деньги некому выдуманному человеком на проводе абоненту, мой собеседник разозлился и послал меня куда подальше нецензурными словами. Это было забавно. А визит полицейского - нет.