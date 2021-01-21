Смысл вливания партии Прилепина и «Патриотов России» в «Справедливую Россию» – борьба с «Умным голосованием»

Малые партии «За правду» Захара Прилепина и «Патриоты России» Геннадия Семигина могут объединиться с присутствующей в Госдуме «Справедливой Россией» Сергея Миронова. СИА-ПРЕСС попросил уральского политолога Федора Крашенинникова прокомментировать это политическое решение и его возможную мотивацию.

Очевидно, что в Кремле, как обычно, что-нибудь придумают, а потом с этим же борются. Так было, когда они сначала согласовали участие Павла Грудинина в качестве кандидата от КПРФ на выборах президента в 2018 году, а потом его же долго вытаптывали. Тут тоже удивительный пример биполярного расстройства: наплодили никому не нужные партии – уже была Партия пенсионеров и «Родина», которые сначала вливались в «Справедливую Россию», потом выходили из нее, и теперь снова создали новые организации и придумали, что им нужно влиться к Миронову.

Это выглядит так же, как если бы человек перекладывал деньги из одного кармана в другой и рассуждал о своих сложных финансовых задумках. Но этого нет. Есть примерно одинаковые кремлевские проекты, как, например, партия Прилепина, которая либо не нужна больше в самостоятельном виде, либо не взлетела. А так как этот одиозный писатель нужен в Госдуме, его структуру вольют в «Справедливую Россию», самого его как-нибудь по спискам протащат, а остальных дурачков просто кинут.

При этом есть важная задача по борьбе с «Умным голосованием», которое предполагает избрание любых кандидатов, кроме «Единой Россией». Для этого «Справедливую Россию», КПРФ и ЛДПР нафаршировывают максимально токсичными и персонажами, чтобы на их фоне «Единая Россия» выглядела более-менее прилично.

Надо понимать, что все эти малые партии и «Справедливая Россия» не нужны администрации президента. Нужна только победа «Единой России», а остальным только раздадут часть кресел в Госдуме, чтобы итог выглядел приемлемо. Так что в этих процессах слияния партий нет никакой политики или жизни – это просто штабные игры кремлевских функционеров.