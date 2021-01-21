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Нам нужны депутаты с «бухгалтерскими счетами» – чтобы боролись за каждый бюджетный рубль

Исполнительная власть выбрасывает миллиарды рублей на ветер, а депутаты с этим ничего не пытаются делать

Нам нужны депутаты с «бухгалтерскими счетами» – чтобы боролись за каждый бюджетный рубль
Фото ugra.aif.ru

Говорят, что депутаты у нас «волонтерят», работают на безвозмездной основе, поэтому с них и «взятки гладки». Вальяжно, сидят типа: «Я тебя уважаю, ты меня уважаешь – оба мы уважаемые люди». А видели хоть одного депутата на заседаниях с «бухгалтерскими счетами»? Когда после любого предложения губернатора или главы города, связанного тратой бюджетных средств, все дружно «защелкали счетами», а потом замахали руками – мол, это необоснованная трата бюджета! Невыгодно жителям – налогоплательщикам. Заложены риски коррупции и нецелевого использования средств – и так далее.

Поэтому все, кому не лень, вертят бюджетом, проталкивая интересы лоббирующих группировок. Да и депутаты тоже не без греха. Вот, допустим, дали каким-то гоняющим шайбу из бюджета на 2021 год 600 миллионов рублей. Хоть один депутат возмутился по этому поводу?

Тут материальную поддержку инвалидам и другим социально-незащищенным гражданам не выделяют – нет денег. Тут школы строят по концессиям – нет денег. Тут третью трубу с ГРЭС для Сургута уже который год не строят – нет денег.

Но каждый год по 600 миллионов бюджетных рублей пускают на ветер – на хоккейную команду. Хотя бы отчеты публиковали по использованию этих 600 миллионов: какие зарплаты имеет генеральный директор, главный тренер, старший тренер и просто административно-технический персонал, начиная от врача и массажиста, кончая водителем персонального великолепного автобуса команды. А содержание Арены «Югра» во сколько обходится? И все за бюджет. Хотя по факту они должны давно уже сами зарабатывать деньги и искать спонсоров среди компаний и банков.

Это такой маленький пример, как наши депутаты следят за расходованием 270-миллиардного бюджета округа и 30-миллиардного бюджета Сургута. С такими деньгами давно бы уже можно было обывателям жить как в «раю». Реагенты и щебень не покупают, мол, дорого везти надо откуда-то (причем рядом с Урала везти надо, а не с Африки). Нет, мы лучше с дамбы песок халявный будем – «дешево и сердито».

А депутатам такие мелочи по «барабану». Потому как «бухгалтерские счеты» они не носят и «народную копеечку» дотошно не считают. Администрация предложила расходование бюджета, для проформы провели слушания на комитете (ага, там считают и пересчитывают все неделю-две, до обеда и «шабаш»). А на думе – не «царское это дело» копаться в цифрах и отменять решение бюджетного комитета. И так миллиарды и миллиарды бюджетных средств расходуются на те цели, которые сегодня не в интересах налогоплательщиков Югры. Многие регионы и города с более чем скромными бюджетами делают для граждан больше, чем самый богатый в стране бюджет Югры. Поменьше понтов, побольше дела.


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Сегодня в 16:15, просмотров: 247, комментариев: 6
Комментарии:
Albert Leonov
не нравится
Сегодня в 16:33
Правильно, сидят, думаю и то что надумали - решили.
В думе ХМАО - там типа политики сидят, хотя им важнее политическая составляющая и другие интересы, чем интересы тех кто проживает в Югре. Еще и зарплату получают, не все но кормятся часть. Многим давно пора уже покинуть думы, будь коммунист он али единорос.. Засиделись! Некоторые забыли как люди работают на производствах и офисах.. Десятилетиями не вылезают из своих депутатских кресел.
И все залезти в карман хотят к тем кто их содержат. Взять тот же налог на водных транспорт: с потолка цифры взяли, а люди плати! И так если по многим пройти... А вот работали, платили бы со своих кровных.. Тогда может и подумали.. Давно пора "профессиональных " политиков из Дум гнать ! Если кто и должен представлять интересы жителей, то не политики! Политик в Госдуме пусть сидят.. А дума округа и города - это про людей..
Злая Эллочка
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Сегодня в 16:57
Новые придут лучше не будут.
тоже мимо проходил
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Сегодня в 17:23
Коновалова на царство.
Злая Эллочка тоже мимо проходил
не нравится
Сегодня в 17:33
Тада Мазурина
Швондер. тоже мимо проходил
не нравится
Сегодня в 17:49
Небесное
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 18:20
Ну ладно, хоть по-человечески выражаться научился на СИА-ПРЕСС – по меньше понтов козлы в натуре, пасть порву моргала выколю.

А то мямлил поначалу как ботан.
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