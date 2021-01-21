Сургутский ж/д вокзал скоро ждет реконструкция — сургутянка Мария Уварова сохраняет его облик в памяти

25 января нашему вокзалу — всего 33. Самая пора для пластической операции? Его лик претендовал на архитектурный брутализм. А теперь (обещают, через три года) — отботоксят, губки уточкой, якобы модная хантыйская орнаменталистика — и будет вокзал-метросексуал…

Работая рядом, в театре, поглядываю на здание вокзала с доброжелательным любопытством. И раз последний парад наступает, то душа велит адресовать вокзалу в нынешнем его виде что-то вроде эпитафии.

Величавый, холодный. Фасад в сторону города — строй раскрытых книг, зубцы Кремля. И мандельштамовское — тугие паруса, журавлиный клин в чужие рубежи…

В 1988-м, когда здание вводили в эксплуатацию, журналист Зоя Сенькина сообщала в газете «К победе коммунизма», что вокзал строили «московские труженики Метростроя». Начальник пассажирского отдела СвЖД хвастался газетчику: «Такого вокзала, какой появился на станции Сургут, нет на всем протяжении Свердловской железной дороги». «Современная архитектура, использование естественных материалов — гранита, мрамора, ракушечника — придают вокзалу особенный наряд», — любовалась Зоя Сенькина.

Не так давно важные факты о вокзале (нетиповая архитектура, мозаика) стали известны благодаря блогеру Юрию Семенкову. Вот и архитектор Владимир Авксентюк с любовью отзывается об этом своем детище. В интервью порталу Architectural Digest он признается: многие вокзалы, спроектированные им, сейчас переживают реконструкцию. Но с архитектором при этом никто не советуется. И мы тоже.

Мозаичным панно для сургутского вокзала занимался Герман Черемушкин. Это известный в СССР художник, почетный член Российской академии художеств. Некоторые работы его находятся в Третьяковской галерее.

Далеко не всех сургутян эти факты трогают. Предложение мягкой реконструкции здания остается непопулярным. С каким остервенением общественность требует сохранить деревянную школу №1 барачного типа — с тем же ратует за снос вокзала, уникального для региона образца советского модернизма.

***

…Некоторые ученые (российские) относят вокзалы к местам «иррационального страха». В вокзалах видят каналы поставки «других» и чужаков, приграничье, грозящее переменами и неизвестностью. Читая эти описания, я представляю Казанский вокзал в Москве 1990-х. Но не наш? сургутский. Кто же здесь такой иррациональный? Попрошаек, проституток, музыкантов — ничего подобного нет. Привычно гундит: «Вторая платформа, третий путь». Поплыли сумки. Невнятица, разноголосица азиатско-малоросско-матерная… В обилии — сосредоточенные, неопрятного вида люди со спортивными сумками через плечо, со шлейфом «Явы» и нежного перегара. Они чаще сами всего боятся — заманенные в неизвестность, на огни большого нефтяного города.

Встречаются на вокзале элементы, которые уже никому не кажутся странными — бомжи в норковых шапках-«таблетках» или дамы с ожирением и в футболках Nirvana. Однажды я увидела трех мужчин с рюкзаками вдвое больше их самих, ожесточено спорящих на немецком. Думала подойти и, может, помочь. Они были грязноватые и с таким голодным блеском глаз, что их немецкий звучал как-то особенно агрессивно. Не стала вмешиваться.

На вокзале не раз отмечала забавные вещи. Например, геометрически-психоделический рисунок пола. Его, как во многих советских учреждениях — не рекомендуется изучать даже трезвым взглядом.

Или вот до недавнего времени здесь работал один странный киоск. Странный — учитывая тот факт, что основные гости нашего вокзала — вахтовый пролетариат. В киоске этом продавали тематическую литературу: книги по педагогике Ш.Амонашвили, жизнеописание Будды. Только в Путь, как говорится.

Довольно актуальное издание — брошюра «Лирика для всех. Основы практической поэтики». Автор, С.Сметанин, близок сургутским поэтам из объединения «Северный огонек». Из этой методички пассажир может узнать, как сочинять стихи. Он может даже сочинять их уже в вагоне. А послушать некоторых пассажиров, так они как будто уже и прикупили брошюру. «Стихотворение — сильнодействующее средство общения», — утверждает автор и доказывает: «К стихам прибегают, когда нет других шансов на обольщение красавицы».

«Смысл лирического стихотворения сводится к тому, чтобы дать автору выговориться».

«Перечитывая свои черновики, старайтесь произносить ваши тексты вслух, декламируйте громче».

«Конечно, овладение нашим стихосложением требует кое-каких творческих способностей… Но ведь и у медведей нет задатков для езды на мотоцикле. Однако они ездят!».

Брошюру я купила за пять рублей.

***

Привокзальная площадь — со своей романтикой. Здесь конечная остановка больших автобусов маршрутов 45 и 47. Сейчас их маршруты прописаны верно. Но сургутяне помнят, как лет десять назад на их табло значилось: Stockholm. Оставили бы, так веселее! Водители, словно спешившиеся капитаны кораблей, курят не спеша и балагурят меж собою. Где-то прочитала: «На подножке автобуса может открыться вечность». Сургутский 47-й на эту роль подходит.

Раньше мне казалось малопривлекательным, что наш театр расположен рядом с вокзалом. Идешь себе в храм искусства — а в нос бьет креозотом, выхлопами тепловозов, шашлыком. Даже зимой мимо театра пробегают люди в шлепанцах и шортах. Обычно они спрашивают, где тут аптека, или «КаБэ». Теперь-то я знаю, в Лондоне и Хельсинки театры тоже построены рядом с вокзалами. И там, может, тоже в шлепанцах пробегают!

У Платонова есть герой, который иногда, чтобы забыться, придумывал: все вокруг — не то, что кажется. Вот и я по дороге на работу воображаю, что сургутский вокзал — это галерея современного искусства, и вон сколько стекается туда людей! Вот, например, эта группа смуглых иноязычных — пусть это будут туристы из Италии. Но только начнешь придумывать оправдание их объемным, не для галереи, сумкам, как какая-нибудь визгливая женщина обложит спутника матом и чародейство разрушится…

***

К вокзалу ведет улица Грибоедова. Года три назад ее отремонтировали, и теперь все равнодушны к ней. Она больше не гневит сургутян разрушенной дорогой и отсутствием тротуаров. Но местные пешеходы помнят, как черноморской волной шумели грибоедовские лужи, когда по ним проезжали авто (всегда медленно, ведь дно — коварно!).

Сейчас Грибоедова, наконец, позволяет взгляду и мыслям устремляться к небу, а не к земле. Улица приобрела перспективу! Направляясь зимним утром от вокзала по Грибоедова — что вы увидите? Горизонт подает на завтрак — солнце. Завтраки разные: то подрумяненный хлеб-каравай, то кисель овсяный поминальный, то не еда, а неопределенный, скользкий тип в розовой сорочке маячит.

Горизонт в другую сторону не такой приглядный. Там улюлюкают поезда. Завидуешь тем, кто едет на запад. А те, кто дальше, на севера? Страшно думать, что в ту сторону можно двигаться. Кажется, туч и те идут туда, мучительно морщась. Но ничего, люди вон и в Тикси живут.

По улице Грибоедова я прохаживаюсь всего лет десять. Но она кажется мне родной, потому что цитирует места детства и юности. Здесь я как будто иду по одной из улочек Уралмаша. Или это микрорайон «Южный» родного промышленного города Сарапул. Те же масштабы, та же типовая застройка. То же ощущение отдаленной части города, поселка. Раньше, как говорят старожилы, это и был почти поселок, все знали всех, Новый год встречали вместе, как бы деревней…

Здесь нет высоких, плотно стоящих домов, нет деревьев, застилающих свет. Потому и небо здесь устрашающе широкое. Прекрасное место наблюдать сборы туч! Они, по ощущению, идут здесь особенно низко, и ветер задувает особенно прековарный. Как будто вокзал - место встречи не только людей, но и этих туч и ветров. Особенно неуютно от этого осенью. В сереющем вечере деревья напоминают худой частокол, на который накинули листья-ветошь. С крыш срывается стая галок и несется, словно изношенная шаль по ветру. Сургутское небо, на котором вечно валяют гигантский бусый валенок, иногда проясняется, становится похоже на нечистую, с разводами занавеску в окне поезда...

…От движения поездов театр ощутимо потрясывает. И, как у классика, можно представить, что именно театр едет, а все вокруг остается на месте. В такие минуты я вспоминаю, что функция театра и вокзала отчасти одинаковая — отправить человека в путешествие (по эпохам, странам; в гулкие глубины человеческой природы). И вокзал, и искусство помогают покинуть этот край, этот город. Подсказывают, обещают пути, по которым можно убежать-уехать.

Спасибо старику-вокзалу, что когда-то приветил, впечатлил, затем, мозоля глаза, пестовал эскапизм, и совсем уже как-то поздно открылся своей уникальностью. Может быть, новый вокзал хоть и скажет меньше о неровном характере города и встроенности его в ХХ век, все же будет вдохновлять на то, чтобы задержаться в Сургуте.