Пять вопросов о том, кто и сколько платит налогов в Сургуте и Югре, и за чей счет на самом деле мы живем

На портале siapress.ru в материалах и комментариях неоднократно кипели жаркие дискуссии о том, на чьи налоги содержится городская администрация, платятся зарплаты учителей и врачей и так далее. Особенно это обострилось в период выборов главы города – звучали мнения, что если граждане из своих налогов содержат чиновников, то они и должны всенародно определять мэра, а им отвечали, что на самом деле наши благодетели – округ и «Сургутнефтегаз», поэтому Наталья Комарова и Владимир Богданов имеют преимущество в этом вопросе. СИА-ПРЕСС разобрался, кто и сколько налогов платит, и как эти деньги распределяются.
1. Сколько налогов из наших карманов попадает в бюджет Сургута?
Немало. Но и – «благодаря» хитрой системе распределения налогов – немного. Давайте разбираться на примере бюджета Сургута 2020 года (итоги его исполнение почти подведены, окончательно их утвердят в марте-апреле) и плановом бюджете на 2021-2023 годы.
Итак, доходы города – 31,2 млрд рублей. Из них 11,1 млрд, то есть более трети, относится к «налоговым доходам». И, если разобраться подробнее, по большей части это деньги, которые простые граждане платят в бюджет.
Чистый НДФЛ, идущий в городскую казну – 8,6 млрд рублей. Вторая строчка налоговых доходов бюджета (1,6 млрд рублей) – это так называемые «налоги на совокупный доход» – куст платежей, собираемых с малого бизнеса. Там «упрощенка», патенты и так далее – налоговые режимы, которыми пользуются небольшие компании и частные предприниматели. И третий пункт (700 млн рублей) – налоги на имущество физлиц, землю и транспорт. Вообще-то транспортный налог по бюджетному кодексу полностью уходит в регион, но в Югре решено, что часть остается в муниципалитетах – у нас это почти 200 млн рублей.
К слову, ветка налогов на имущество в Сургуте планируется к росту – ожидается, что за три года они повысятся с 700 миллионов до почти 1,1 млрд рублей.
2. Неужели сургутяне платят так мало налога на доходы?
А вот здесь мы переходим к хитростям. Разумеется, всего 8,6 млрд рублей в виде НДФЛ – это очень мало для такого большого и богатого города, как Сургут. Просто в муниципальный бюджет уходит, по нынешним правилам, 35,5 процента всего собранного НДФЛ, с исключением – если доходы человека превышают 5 млн рублей, то с его уплаченного налога в городе останется 30,8 процента. Тем не менее, не претендуя на полную точность расчетов, можно прикинуть: если 8,6 млрд рублей – это примерно треть всего НДФЛ от сургутян, то полный объем – порядка 24,5 млрд рублей. Это означает, что в окружной бюджет уходит около 16 млрд рублей налога с доходов жителей города.
Уже смотрится круче, да? И более-менее сопоставимо с имеющимся у Сургута общим бюджетом в 31 миллиард.
Но есть свои нюансы. Например, особые правила, по которым муниципалитет в Югре может выбрать – либо забрать бОльшую долю НДФЛ, либо получить определенные гарантированные выплаты из окружного бюджета.
3. Так кто же на самом деле содержит Сургут?
При общем бюджете в 31,2 миллиарда и налоговыми доходами в 11,1 миллиарда – откуда остальные деньги? Два пункта. Первый – неналоговые доходы администрации Сургута (там главное – использование муниципального имущества и продажа активов) – чуть больше 1 млрд рублей. А остальные 19 миллиардов – от так называемых «безвозмездных поступлений» из вышестоящих бюджетов.
Абсолютно безвозмездные выплаты – дотации (просто деньги, которые дают безо всяких условий, тратить можно на что угодно) – составили в 2020 году всего 450 миллионов (зато в следующих вырастут до примерно 1,7 млрд рублей). Субсидии – то есть финансирование каких-то конкретных проектов при условии, что город добавляет свои деньги – 4,2 млрд рублей (в следующих годах сократятся до 2,5-3,5 миллиардов). И самый крупный пункт – субвенции. Это целевые средства, которые округ или федерация дают на исполнение конкретных полномочий (например, выплату зарплат бюджетникам) – в Сургуте эта строчка доходов составляет 13,5 млрд рублей.
Это все при условии, что горожане отправляют порядка 16 млрд рублей своего НДФЛ в округ. Выводы делайте сами.
4. А где же налоги «Сургутнефтегаза»?
Они преимущественно наполняют окружной и федеральный бюджет. Дело в том, что «Сургутнефтегаз» зарегистрирован в регионе и платит здесь налог на прибыль – например, в 2018 году эта сумма составила 160 млрд рублей. Из почти 270 млрд рублей всей казны округа – то есть больше половины. Плюс – налог на имущество организаций, который тоже остается в Югре – там отдельно вычленить долю «Сургутнефтегаза» сложно, но в целом эта строчка в доходах округа весьма заметна – в 2020 году она предварительно составляет 63,5 млрд рублей.
И, конечно, от нефтяников в округ прямо или косвенно перепадает еще масса различных платежей, например, по линии использования полезных ископаемых, экологии и прочего. Это не говоря о прямых договорах о сотрудничестве, по которым «Сургутнефтегаз» (равно как и другие крупные компании) ремонтирует дороги, строит социальные объекты и творит прочее добро на десятки миллиардов.
5. Просто любопытно – а сколько в окружном бюджете налога на доходы югорчан?
Если в Сургуте доля фактически прямых взносов горожан составляет около трети бюджета (при условии, что две трети НДФЛ уходит в регион), то в Югре она варьируется между 15-25 процентами. Например, в 2021 году при доходах окружной казны в 224 млрд рублей налог на доходы ожидается в размере 57,2 млрд – то есть около четверти. Для сравнения – ожидаемый налог на прибыль организаций – 71,5 млрд рублей – конечно, больше, чем НДФЛ, но не в разы. Впрочем, строчка налога на прибыль в течение года частенько вырастает, причем существенно, а НДФЛ такой скачок показать не может.
Вместо вывода
Когда чиновники и бизнес рассуждают о бюджете, обычно звучат похвальбы различным благодетелям – крупным компаниям либо властям более высокого уровня, которые своими налогами или трансфертами подкидывают деньги на места. Про граждан и их вклад в эти процессы не упоминают никогда, поэтому возникает ощущение, что от нас с вами пополнение бюджетов не очень-то зависит.
А на самом деле, как мы показали в этом материале, сургутяне платят налоги на доходы в размере лишь немного уступающем итоговому бюджету города (очень богатого города). В свою очередь, югорчане на 15-25 процентов формируют доходную часть казны региона (очень-очень богатого региона). Вспомните об этом, когда в очередной раз зайдет разговор о том, кто у нас кого содержит и у кого в этом разрезе возникают политические и управленческие права.
И почему тогда те кто содержат не имеют ПРАВО требовать экономии бюджетной копеечки?! Сокращению управленческих расходов, увеличению грантов для НКО? Так для примера... Требовать что бы депутатам зарплату не платили, типа волонтеров они были.. Кто же и модно.