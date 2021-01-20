Пять вопросов о том, кто и сколько платит налогов в Сургуте и Югре, и за чей счет на самом деле мы живем

На портале siapress.ru в материалах и комментариях неоднократно кипели жаркие дискуссии о том, на чьи налоги содержится городская администрация, платятся зарплаты учителей и врачей и так далее. Особенно это обострилось в период выборов главы города – звучали мнения, что если граждане из своих налогов содержат чиновников, то они и должны всенародно определять мэра, а им отвечали, что на самом деле наши благодетели – округ и «Сургутнефтегаз», поэтому Наталья Комарова и Владимир Богданов имеют преимущество в этом вопросе. СИА-ПРЕСС разобрался, кто и сколько налогов платит, и как эти деньги распределяются.

1. Сколько налогов из наших карманов попадает в бюджет Сургута?

Немало. Но и – «благодаря» хитрой системе распределения налогов – немного. Давайте разбираться на примере бюджета Сургута 2020 года (итоги его исполнение почти подведены, окончательно их утвердят в марте-апреле) и плановом бюджете на 2021-2023 годы.

Итак, доходы города – 31,2 млрд рублей. Из них 11,1 млрд, то есть более трети, относится к «налоговым доходам». И, если разобраться подробнее, по большей части это деньги, которые простые граждане платят в бюджет.

Чистый НДФЛ, идущий в городскую казну – 8,6 млрд рублей. Вторая строчка налоговых доходов бюджета (1,6 млрд рублей) – это так называемые «налоги на совокупный доход» – куст платежей, собираемых с малого бизнеса. Там «упрощенка», патенты и так далее – налоговые режимы, которыми пользуются небольшие компании и частные предприниматели. И третий пункт (700 млн рублей) – налоги на имущество физлиц, землю и транспорт. Вообще-то транспортный налог по бюджетному кодексу полностью уходит в регион, но в Югре решено, что часть остается в муниципалитетах – у нас это почти 200 млн рублей.

К слову, ветка налогов на имущество в Сургуте планируется к росту – ожидается, что за три года они повысятся с 700 миллионов до почти 1,1 млрд рублей.

2. Неужели сургутяне платят так мало налога на доходы?

А вот здесь мы переходим к хитростям. Разумеется, всего 8,6 млрд рублей в виде НДФЛ – это очень мало для такого большого и богатого города, как Сургут. Просто в муниципальный бюджет уходит, по нынешним правилам, 35,5 процента всего собранного НДФЛ, с исключением – если доходы человека превышают 5 млн рублей, то с его уплаченного налога в городе останется 30,8 процента. Тем не менее, не претендуя на полную точность расчетов, можно прикинуть: если 8,6 млрд рублей – это примерно треть всего НДФЛ от сургутян, то полный объем – порядка 24,5 млрд рублей. Это означает, что в окружной бюджет уходит около 16 млрд рублей налога с доходов жителей города.

Уже смотрится круче, да? И более-менее сопоставимо с имеющимся у Сургута общим бюджетом в 31 миллиард.

Но есть свои нюансы. Например, особые правила, по которым муниципалитет в Югре может выбрать – либо забрать бОльшую долю НДФЛ, либо получить определенные гарантированные выплаты из окружного бюджета.

3. Так кто же на самом деле содержит Сургут?

При общем бюджете в 31,2 миллиарда и налоговыми доходами в 11,1 миллиарда – откуда остальные деньги? Два пункта. Первый – неналоговые доходы администрации Сургута (там главное – использование муниципального имущества и продажа активов) – чуть больше 1 млрд рублей. А остальные 19 миллиардов – от так называемых «безвозмездных поступлений» из вышестоящих бюджетов.

Абсолютно безвозмездные выплаты – дотации (просто деньги, которые дают безо всяких условий, тратить можно на что угодно) – составили в 2020 году всего 450 миллионов (зато в следующих вырастут до примерно 1,7 млрд рублей). Субсидии – то есть финансирование каких-то конкретных проектов при условии, что город добавляет свои деньги – 4,2 млрд рублей (в следующих годах сократятся до 2,5-3,5 миллиардов). И самый крупный пункт – субвенции. Это целевые средства, которые округ или федерация дают на исполнение конкретных полномочий (например, выплату зарплат бюджетникам) – в Сургуте эта строчка доходов составляет 13,5 млрд рублей.

Это все при условии, что горожане отправляют порядка 16 млрд рублей своего НДФЛ в округ. Выводы делайте сами.

4. А где же налоги «Сургутнефтегаза»?

Они преимущественно наполняют окружной и федеральный бюджет. Дело в том, что «Сургутнефтегаз» зарегистрирован в регионе и платит здесь налог на прибыль – например, в 2018 году эта сумма составила 160 млрд рублей. Из почти 270 млрд рублей всей казны округа – то есть больше половины. Плюс – налог на имущество организаций, который тоже остается в Югре – там отдельно вычленить долю «Сургутнефтегаза» сложно, но в целом эта строчка в доходах округа весьма заметна – в 2020 году она предварительно составляет 63,5 млрд рублей.

И, конечно, от нефтяников в округ прямо или косвенно перепадает еще масса различных платежей, например, по линии использования полезных ископаемых, экологии и прочего. Это не говоря о прямых договорах о сотрудничестве, по которым «Сургутнефтегаз» (равно как и другие крупные компании) ремонтирует дороги, строит социальные объекты и творит прочее добро на десятки миллиардов.

5. Просто любопытно – а сколько в окружном бюджете налога на доходы югорчан?

Если в Сургуте доля фактически прямых взносов горожан составляет около трети бюджета (при условии, что две трети НДФЛ уходит в регион), то в Югре она варьируется между 15-25 процентами. Например, в 2021 году при доходах окружной казны в 224 млрд рублей налог на доходы ожидается в размере 57,2 млрд – то есть около четверти. Для сравнения – ожидаемый налог на прибыль организаций – 71,5 млрд рублей – конечно, больше, чем НДФЛ, но не в разы. Впрочем, строчка налога на прибыль в течение года частенько вырастает, причем существенно, а НДФЛ такой скачок показать не может.

Вместо вывода

Когда чиновники и бизнес рассуждают о бюджете, обычно звучат похвальбы различным благодетелям – крупным компаниям либо властям более высокого уровня, которые своими налогами или трансфертами подкидывают деньги на места. Про граждан и их вклад в эти процессы не упоминают никогда, поэтому возникает ощущение, что от нас с вами пополнение бюджетов не очень-то зависит.

А на самом деле, как мы показали в этом материале, сургутяне платят налоги на доходы в размере лишь немного уступающем итоговому бюджету города (очень богатого города). В свою очередь, югорчане на 15-25 процентов формируют доходную часть казны региона (очень-очень богатого региона). Вспомните об этом, когда в очередной раз зайдет разговор о том, кто у нас кого содержит и у кого в этом разрезе возникают политические и управленческие права.