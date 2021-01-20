Подробности о произведении индексированных выплат почетным донорам России и СССР

В 2021 году доноры, награждённые нагрудными знаками «Почётный донор России» или «Почётный донор СССР», получат денежную выплату, проиндексированную на 3,7%. В итоге её размер составит 15 109 руб. 46 коп.

Корреспондент siapress.ruобратился по горячей линии в Центр социальной поддержки, чтобы уточнить некоторые детали, связанные с обновленными правилами выплаты.

— Как происходят выплаты почетным донорам?

— Выплата почетным донорам осуществляется раз в год до 1 апреля центрами социальной поддержки на банковский счет с привязкой к нему национальной платежной системы «МИР».

— Если донор получил карту «МИР» после нововведений, ему следует как-то уведомить об этом центр соцподдержки или сотрудники центра узнают это самостоятельно? Если да то, как это сделать?

— Да, это необходимо сделать самостоятельно, и есть два способа, как это можно осуществить.

Первый: необходимо обратиться в МФЦ и подать заявление о том, что у донора изменился лицевой счет и предоставить выписку из банка по этой карте. Второй: написать заявление в произвольной форме на имя начальника центра социальных выплат по территории донора о том, что вы просите меры социальной поддержки перечислять на реквизиты банка и приложить выписку из банка и поставить вашу подпись, после чего отправить Почтой России по адресу центра социальных выплат по территории донора.

Напомним, что в Сургуте Центр социальной поддержки граждан находится по проспекту Мира, 44/2.

— Донор самостоятельно выбирает любую дату до 1 апреля или Центр социальной поддержки сам в определенный день осуществляет выплату всем почетным донорам России?

— Выплата осуществляется до 1 апреля текущего года в течение пяти рабочих дней после поступления денежных средств из федерального бюджета.

Справка: Для того, чтобы получить звание «Почётный донор России», необходимо сдать цельную кровь 40 раз и более или плазму 60 раз и более.



При смешанном донорстве существуют свои правила присваивания этого звания. Когда количество донаций цельной крови равно 25 раз и более, общее число донаций вместе с плазмадачами должно быть 40. Если цельную кровь донор сдал менее 25 раз, то количество донаций вместе с плазмой должно быть 60. При этом следует учитывать, что сдача крови должна проводиться на безвозмездной основе.



На сегодняшний день в Сургуте зарегистрировано более 6 000, а по округу более 9 000 почетных доноров.