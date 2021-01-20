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Не хочется повторения примера «Вершины»…

«Городские проекты в Сургуте» о реновации ДК «Строитель»

Не хочется повторения примера «Вершины»…
Фото: Н.Силин, admsurgut.ru

Намедни администрация Сургута презентовала три варианта фасада нового ДК «Строитель». Как известно, старое здание будет снесено. Мы редко придерживаемся такой точки зрения, но, кажется, вариант перестройки - это выход для дворца культуры с 50-летней историей. Здание потеряло свой первоначальный вид много лет назад, когда после реконструкции были утрачены мозаика и остекление, украшавшие его изначально, и мы получили безжизненную серую коробку для микрорайонов 18 и 19.

Так выглядел «Строитель» в самом начале

Теперь глянем на варианты, которые предложила городская администрация. Хочу заметить, что тут хотя бы возникает меньше вопросов, чем к прошлому голосованию по проекту реконструкции ж/д вокзала. На картинках мы видим три более-менее похожие стеклянные коробочки, которые претендуют стать некой архитектурной доминантой района. Если, конечно, один из трёх вариантов воплотится в реальность.

Проекты реновации ДК

Жители Сургута в социальных сетях отнеслись к предложенным вариантам скептически. В частности, сургутяне высказались, что будущий ДК «Строитель» внешне рискует стать копией уже существующих в городе объектов: торговых центров «Вершина» и «Аура». Если город планирует, что стиль Эрика ван Эгераата (архитектор «Вершины») постепенно станет доминирующим в Сургуте, то возможно стоило сначала оформить его в некий дизайн-код, провести несколько фокус-групп, исследований и т.д. В общем, по науке. Но, скорее всего, мы имеем дело с бессознательным желанием чего-то красивого. А чего – пока непонятно. Концепции нет. Либо пока не представили

К слову, схожесть вариантов с ТРЦ отмечают и специалисты, опрошенные «Городскими проектами».

«Первый вариант смотрится ещё худо-бедно, чем-то схож с филармонией. В целом же, отталкиваться надо от места, где будет расположен объект, и исходить из общего образа района. ДК будет походить больше на крытый рынок или очередной торговый центр. Скорее всего, никто не предусмотрел, как будет смотреться это строение в существующей среде. Вокруг довольно старый район, постсоветская постройка, а посреди этого - трехэтажный стеклянно-гранитный комплекс. Думаю, что это самые стандартные решения, которые применяют ко всем общественным пространствам Сургута: серо и без изюминки. Даже если и будет концепция всего района, в которую бы органично вписывался новый ДК, то я сомневаюсь, что будет согласован тот же материал, что и для ДК. Слишком дорого. Кроме того, малоэтажный ДК рискует потеряться в высотках, если новые дома, которые построят взамен «авариек», будут аналогичны жилью на Университетской. В итоге получится, как сейчас происходит с храмом на Мелик-Карамова или КСК «Геолог» - просто теряются на фоне комплекса «Возрождение», - считает проектировщик Антон Котырев.

Из позитивного: к предпочтительности первого варианта склоняется также команда фонда «Городские проекты» в регионах. Опрошенные руководители отделений отметили, что предложенные проекты фасадов далеко не самые плохие.

«Сложно оценить контекстный характер, ценность для жителей, но в целом все выглядит неплохо и довольно современно. Хотя и немного бесхарактерно. Вот мозаика раньше была, там прям уникальность. А тут всё ж приглажено сильно. Если говорить про выбор, то наиболее интересный первый вариант», - резюмировали своё мнение руководители «Городских проектов».

В итоге: среди проектов, которые предложила администрация города, есть за что зацепиться. Но стоит не забывать, что помимо нового ДК вокруг будут и другие здания, которые будут создавать (или портить) городскую среду. Вряд ли можно рассуждать о таком большом проекте, без общей концепции микрорайона в будущем или дизайн-кода города. Стоит помнить, что качественная городская среда зависит не столько от внешнего вида, сколько от того, какие смыслы она формирует вокруг себя.

Не хочется повторения примера «Вершины»: хороший проект Эрика ван Эгераата стал белым пятном (буквально) для микрорайона, в котором продолжают расти сайдинговые многоэтажки.


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Сегодня в 14:56, просмотров: 81, комментариев: 0
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