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​Сургутяне рассказали, каким должен быть Городской культурный центр // ВИДЕО

Журналисты siapress.ru опросили людей на улице по поводу нового здания бывшего ДК «Строитель»

​Сургутяне рассказали, каким должен быть Городской культурный центр // ВИДЕО
Фото: siapress.ru, admsurgut.ru

Накануне, 19 января, были обнародованы проекты по реставрации Городского культурного центра. Скорым временем голосование будет запущено в социальных сетях сургутской мэрии, но опережая события, корреспонденты siapress.ru спросили мнение сургутян о каждом из представленных вариантов фасада здания.

Выбор горожан можно увидеть в коротком видео.

Спойлер: мнение сургутян совпало с мнением директора учреждения Ванды Болотновой.

А какой вариант нравится вам?

Кстати, ответить на этот вопрос можно уже в официальном опросе на ресурсе администрации Сургута. Определяйтесь!


нравится (5) не нравится (1)
Сегодня в 13:27, просмотров: 232, комментариев: 13
Комментарии:
Швондер.
не нравится
Сегодня в 13:34
Снести вместе с домом пионеров
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 14:01
Посмотрите и сравните проекты фасадов Домов культуры в Москве 20-30 годов и представленные здесь и станет понятно, какое архитектурное убожество может возникнуть на месте почтенного ДК «Строитель». Если уж 100 лет назад в соотвествии с эпохой смогли создать ДК -шедевры архитектуры. То неужели мы так деградировали, что способны создавать только эти архитектурные убожества?. Вот совершенно непонятно, что это за здания? Или «Дворец культуры» по замыслу «архитектора», или торговый центр, или административное здание. А третий вариант однозначно похож или на здание рынка, или на крытый каток, или на футбольный манеж на «районе». Тут и обсуждать нечего. Не годится.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:04
Надо было в детском садике опрос провести.
йося
не нравится
Сегодня в 14:07
Снести вместе с домом пионеров и продолжить сквер
Сергей Б йося
не нравится
Сегодня в 14:13
А чем плохо ДК и сквер?

Если снести все ДК и оставить только Красное и белое со скверами – это перекос.
Alkonowa1ow Швондер.
не нравится
Сегодня в 14:14
Дом пионеров однозначно реставрировать. Более того по фотографиям и оставшимся в архивах документам реанимировать сгоревший двухэтажный деревянный Районный Дом Культуры (РДК) и статую Карла Маркса поставить у входа. Вот даже в 50-е годы практически из ничего, методом народной стройки, создали архитектурный шедевр. Опять же надо вспомнить Фармана Салманова. «Талантливые люди- талантливы во всем».
Швондер.
не нравится
Сегодня в 14:14
Гениально! Это же как хорошо будет
Швондер.
не нравится
Сегодня в 14:15
Кб и сквер имеется виду в
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 14:21
Все эти выборочные опросы случайных граждан на улице-популизм. В городе 360 тысяч жителей и 260 тысяч имеют избирательные права. Как могут отразить мнение сургутян несколько случайных прохожих. Ему показали. Выбрал из «худшего лучшее». Тут даже не градоначальника выбирать. Градоначальник на 5 лет выбирается, не понравился, можем и через год переизбрать. Дворец культуры на 50 лет. И ничего изменить нельзя. И что нам, и нашим потомкам созерцать вечно эти архитектурные убожества.
Сергей Б Швондер.
не нравится
Сегодня в 14:29
С точки зрения развития нового малого бизнеса конечно да.

Это хорошо поддержит частные вытрезвители, которые собираются открывать.
Сергей Б Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 14:32
Вот, вот, это как с «выборами» мэра – все уже согласованно осталось провести процедуру «выбора».
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:57
В общем, мэра в Сургуте «выбрали», давайте теперь «выберем» каким должен быть Городской культурный центр и поговорим с губернаторшей о мусоре.
Alkonowa1ow Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:13
Вот, вот все «согласовано» ( подпись, печать, «отпечатки пальцев»). Тут несравнимые вещи. То выборы «градоначальника». А то выборы Дворцы культуры. Ключевое слово КУЛЬТУРА. Храма культуры. Тут также как и у православных храмов на первом месте АРХИТЕКТУРА - внешний вид. Кстати у православные храмы Сургута - это украшение города. Нет не согласен. Ещё ничего не решено. Ни с местом. Ни эскизами. Объект в 700 млн рублей уверенно выльется в 1 миллиард. Так чего «огород городить» выкупить «Вершину» ( на радостях собственник даст хорошую скидку за 300 млн рублей допустим, торг уместен) и превратить его а Храм Культуры. И это действительно будет Городской Культурный Центр на одной из оживлённых проспектах города. А старый ДК можно и «подшаманить» капитальным ремонтом. И сквер сохранится и очаг культуры, как филиал ГКЦ сохранится. И ещё деньги останутся. А так все эти задумки типа «шило на мыло». «Ни себе ни людям».
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