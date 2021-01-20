Журналисты siapress.ru опросили людей на улице по поводу нового здания бывшего ДК «Строитель»

Накануне, 19 января, были обнародованы проекты по реставрации Городского культурного центра. Скорым временем голосование будет запущено в социальных сетях сургутской мэрии, но опережая события, корреспонденты siapress.ru спросили мнение сургутян о каждом из представленных вариантов фасада здания.

Выбор горожан можно увидеть в коротком видео.

Спойлер: мнение сургутян совпало с мнением директора учреждения Ванды Болотновой.

А какой вариант нравится вам?

Кстати, ответить на этот вопрос можно уже в официальном опросе на ресурсе администрации Сургута. Определяйтесь!