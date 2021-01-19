Симптоматика времени: за коллапс, устроенный силовиками во Внуково, извиняется Навальный

Очень много написано мнений о возвращении Алексея Навального в Россию, я хочу обратить внимание на один аспект. Вот власти устроили большое шоу: согнали силовиков во «Внуково», начали кого-то закручивать снаружи аэропорта, внутри то ли сначала начали проверять билеты для входа (по какому вообще праву?), потом вроде прекратили. В конечном счете, устроили там коллапс.

(Сейчас вылезут умники и скажут: «Это все устроили сторонники Навального, которые зачем-то ломанулись его встречать в аэропорт». Нет. Коллапс устроили именно те, кто знал, что народ по своему праву пойдет в здание аэропорта (у нас это нигде не запрещено) и сделал все, чтобы этому воспрепятствовать. Можно было согнать больше безопасников, открыть больше входов и рамок металлоискателей и предотвратить столпотворение, а не создавать людям максимальные неудобства. В конце концов, когда у нас спортсмены-триумфаторы прилетают домой и их встречает толпа фанатов – их ведь никто не пытается заблокировать на входе в аэропорт?)

Потом перебросили рейс (и не один) из Внуково в Шереметьево. Перекрыли почти полностью дорогу, которая ведет из Внуково в Шереметьево. То есть сделали все, чтобы те, кто желал повстречать Алексея в аэропорту, обломались.

Молодцы. Достойно уважения и аплодисментов. Правда, при этом тысячи людей, которые приехали по своим делам во Внуково, или кто встречал родных, получили массу нервотрепки – чуть не опоздали (или опоздали) на рейсы и стыковки, стояли в часовых пробках, пытаясь пробиться из одного аэропорта в другой по перекрытым полицией дорогам.

И самое главное – в конечном итоге за все эти неудобства перед людьми извинялся кто? Навальный. Во время своего импровизированного брифинга на выходе из самолета. А те, кто реально в ответе за весь бедлам, продолжали придумывать, как бы этого нехорошего человека закрыть на подольше без шансов выйти.

Я к чему. Вот это – типичная ситуация для парадигмы «государство важнее человека». Ее у нас придерживаются псевдопатриоты (те самые, которые считают, что если ты не любишь президента и не восторгаешься каждым его словом и делом – то ты враг России). Когда власть считает, что она умнее всех, и что ее интересы, в конечном счете, важнее интересов любого, потому что она есть суть государство – она будет втаптывать в грязь людей все больше и больше. И обращать внимания на них все меньше и меньше.

Она будет говорить: вы неразумные дети, вы ничего не понимаете, у меня тут замыслы, планы, я умнее вас, вы должны меня слушаться беспрекословно, а иначе катастрофа – меня не станет, и кто же вас защитит? И сторонники власти с отеческим видом вторят: ох уж эти бастующие дети-оппозиционеры, ничего-то они не понимают, ведь там сидят такие умные люди, а тут все такие глупые и необразованные, ну куда им управлять, выбирать каких-то мэров, им бы лаптем со щами в рот себе попасть – и то счастье.

Так вот. Все ровно наоборот. Это несчастные инфантильные люди, которые привыкли, что государство за них думает и решает, схватились за юбку власти и дрожат, как бы случайно не отойти в сторонку, не потеряться и не дай бог не оказаться в ситуации, когда нужно принимать решения. А взрослые люди говорят: мы имеем право. На выборы мэров-депутатов-губернаторов. На самовыдвижение на те же выборы. На участие в политике и власти. И еще много вещей, которых нас лишили под предлогом «отеческой заботы государства».

Да, это сложно. И ответственно. Но на то взрослый человек и отличается от ребенка – он не боится ответственности. Поэтому за то, как толпа силовиков устроила подлянку тысячам россиян во Внуково, Шереметьево и между оными, извиняется и объясняется Навальный – которого через сутки по очень сомнительной юридической процедуре посадят в Матросскую тишину.

А там, в высоких кабинетах, есть кто? Выйдет погулять?