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​Взрослые и дети

Симптоматика времени: за коллапс, устроенный силовиками во Внуково, извиняется Навальный

​Взрослые и дети
Фото rosbalt.ru

Очень много написано мнений о возвращении Алексея Навального в Россию, я хочу обратить внимание на один аспект. Вот власти устроили большое шоу: согнали силовиков во «Внуково», начали кого-то закручивать снаружи аэропорта, внутри то ли сначала начали проверять билеты для входа (по какому вообще праву?), потом вроде прекратили. В конечном счете, устроили там коллапс.

(Сейчас вылезут умники и скажут: «Это все устроили сторонники Навального, которые зачем-то ломанулись его встречать в аэропорт». Нет. Коллапс устроили именно те, кто знал, что народ по своему праву пойдет в здание аэропорта (у нас это нигде не запрещено) и сделал все, чтобы этому воспрепятствовать. Можно было согнать больше безопасников, открыть больше входов и рамок металлоискателей и предотвратить столпотворение, а не создавать людям максимальные неудобства. В конце концов, когда у нас спортсмены-триумфаторы прилетают домой и их встречает толпа фанатов – их ведь никто не пытается заблокировать на входе в аэропорт?)

Потом перебросили рейс (и не один) из Внуково в Шереметьево. Перекрыли почти полностью дорогу, которая ведет из Внуково в Шереметьево. То есть сделали все, чтобы те, кто желал повстречать Алексея в аэропорту, обломались.

Молодцы. Достойно уважения и аплодисментов. Правда, при этом тысячи людей, которые приехали по своим делам во Внуково, или кто встречал родных, получили массу нервотрепки – чуть не опоздали (или опоздали) на рейсы и стыковки, стояли в часовых пробках, пытаясь пробиться из одного аэропорта в другой по перекрытым полицией дорогам.

И самое главное – в конечном итоге за все эти неудобства перед людьми извинялся кто? Навальный. Во время своего импровизированного брифинга на выходе из самолета. А те, кто реально в ответе за весь бедлам, продолжали придумывать, как бы этого нехорошего человека закрыть на подольше без шансов выйти.

Я к чему. Вот это – типичная ситуация для парадигмы «государство важнее человека». Ее у нас придерживаются псевдопатриоты (те самые, которые считают, что если ты не любишь президента и не восторгаешься каждым его словом и делом – то ты враг России). Когда власть считает, что она умнее всех, и что ее интересы, в конечном счете, важнее интересов любого, потому что она есть суть государство – она будет втаптывать в грязь людей все больше и больше. И обращать внимания на них все меньше и меньше.

Она будет говорить: вы неразумные дети, вы ничего не понимаете, у меня тут замыслы, планы, я умнее вас, вы должны меня слушаться беспрекословно, а иначе катастрофа – меня не станет, и кто же вас защитит? И сторонники власти с отеческим видом вторят: ох уж эти бастующие дети-оппозиционеры, ничего-то они не понимают, ведь там сидят такие умные люди, а тут все такие глупые и необразованные, ну куда им управлять, выбирать каких-то мэров, им бы лаптем со щами в рот себе попасть – и то счастье.

Так вот. Все ровно наоборот. Это несчастные инфантильные люди, которые привыкли, что государство за них думает и решает, схватились за юбку власти и дрожат, как бы случайно не отойти в сторонку, не потеряться и не дай бог не оказаться в ситуации, когда нужно принимать решения. А взрослые люди говорят: мы имеем право. На выборы мэров-депутатов-губернаторов. На самовыдвижение на те же выборы. На участие в политике и власти. И еще много вещей, которых нас лишили под предлогом «отеческой заботы государства».

Да, это сложно. И ответственно. Но на то взрослый человек и отличается от ребенка – он не боится ответственности. Поэтому за то, как толпа силовиков устроила подлянку тысячам россиян во Внуково, Шереметьево и между оными, извиняется и объясняется Навальный – которого через сутки по очень сомнительной юридической процедуре посадят в Матросскую тишину.

А там, в высоких кабинетах, есть кто? Выйдет погулять?


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Сегодня в 14:12, просмотров: 176, комментариев: 2
Комментарии:
444
не нравится
Сегодня в 14:54
Кириллу Акинцеву прямо наотмашь... Поделом.
Лубягин Игорь
не нравится
Сегодня в 14:59
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 15:08
Вообще-то аэропорт не место для массового скопления людей, не имеющих отношения к гражданам с билетами авиапассажира. «Меньше народу- больше кислороду». Тем более всяких фанатов: от спорта, от «навальных», от «бузовых» и других сомнительных личностей. В том числе и спортсменов, которые окончательно обосрались в последнее время. И которых встречать по сути западло. Додумались до «Катюши»вместо гимна страны. Клоуны. Встречу можно провести вне аэропорта. Хотя ведь все понимают, что приезд Навального это БОЛЬШАЯ ПРОВОКАЦИЯ с далеко идущими целями. Судите сами. Завтра приедет полуумный Байден, у которого запасен камень за пазухой против России. И как с виду интеллигентный с виду человек без повода он не начнёт размахивать руками и кидать «кирпичами» в Россию . Иначе хулиган какой-то получится. Хотя фига в кармане у него давно приготовлена. Нужен повод. Катализатор. И тут скромный российский гражданин «Лёха» как нельзя кстати. «Заслать его немедленно Путину» - следует приказ. «Яволь!» взяла под козырёк, щёлкнув каблуками стареющая «хромая утка», накануне потерявшая пост Председателя партии ХДС. По сути она никто и звать ее никак. И вот засланец запада устроил заказной «шабаш» с приездом в Россию. Его приезд для обывателя пустое место. Сегодня приехал, завтра уехал. Много ещё всяких аферистов шастают. То сбегают одни, то экстрадируют других. Нам то обывателям от этого какая польза? Борьба за «кормушку» в верхах, как обычно. Не более того.
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