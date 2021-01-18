И снова о борьбе с гололедом в Сургуте

Мэр мэром, а сургутскую коммунальную безмозглость никто не отменял.

Неожиданная катавасия с «выборами» главы Сургута отвлекала на время от темы борьбы с гололедом, но тема важна, и мы к ней вынуждены вернуться.

Ах, какая прелесть наконец в наших краях! Снег пошел! Падают яркие пушинки, как в рождественскую сказку, всюду — белизна, искрится чистота… Вот за эти декабрьские и январские дни я люблю сургутские зимы больше всего. Вот сейчас он — самый настоящий, сибирский, морозный снежный город. И таким Сургутом можно будет любоваться целых три месяца, до весны.

Но чье-то возбужденное сознание продолжает заваливать город песком, превратив его в сплошную грязную кашу. Никогда такого не было, и вот, как говорил Черномырдин, опять! Раньше помыл машину в ноябре — и до марта она блестит, как в автосалоне. Теперь же, несмотря на тридцатиградусные морозы, через день — вся в пыли. Словно ездишь не в морозной Сибири, а в пыльном Судане каком-нибудь. Это что за напасть такая?

Моя еще ноябрьская заметка про сургутские коммунальные «песочные интервенции» вызвала отклик в сердцах ответственных городских служб. Устами директора департамента городского хозяйства Романа Богача (вот уж никто бы не подумал, но он тоже решил быть мэром — правда, уже расхотел) коммунальщики прокомментировали ситуацию с тотальной грязью из-за песка на сайте своей же администрации.

Сразу после праздников, 12 января, заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Алексеев объявил, что обрабатывать дороги и тротуары смесью против гололеда власти не будут до тех пор, пока температура держится ниже 30 градусов мороза. «Поэтому ждем, когда на улице потеплеет», — сообщил он. «Профессионально», ничего не скажешь.

Но там такой песочный нетерпеж, что и положенных 15 градусов они не стали ждать — город вновь беспощадно загрязняется тоннами песка.

Но вернемся к декабрьским разъяснениям Романа Богача и к тому, как он отреагировал» на критику сургутян.

Позиция коммунального департамента проста, как снеговая лопата: нормальные технологии борьбы с гололедом использовать невозможно, поэтому будем использовать ужасные. Засыпать город песком что есть дури.

В обоснование этой позиции директор департамента городского хозяйства зачем-то пустился в сравнение с негативным московским опытом, а именно – обработкой тамошних дорог химреагентами. Сделал он это совершенно зря, поскольку в Москве как раз после долгих проб и ошибок найден оптимальный способ решения проблемы. А будь городские чиновники немного инициативней и компетентней, то смотались бы на денек в родную Тюмень да поизучали тамошний нехитрый опыт. (Спойлер: никакого песка, никакой грязи).

Итак, Богач утверждает: видите, как в Москве плохо от реагентов, поэтому мы используем песок (что есть лукавство, потому что песок в Сургуте мешают с теми же самыми реагентами).

Логика ну прямо как в том старом наркоманском анекдоте про два рашпиля, один из которых летел в Африку, а другой — зеленый…

В моей ноябрьской заметке я упирал на эффективность посыпания тротуаров мелкой гравийной крошкой и своевременную чистку дорог до асфальта с посыпанием солью (чтобы дороги были сухими), но г-н Богач для своей аргументации из всех возможных выбрал именно этот действительно спорный опыт столицы: «В Москве обрабатывают дороги химреагентами, но в минус 25 реагенты также (выделено мной - Т. С.) превращаются в кашу из грязи».

Уместен вопрос: также превращаются — как что? как где? Как у нас в Сургуте, в котором не реагенты, а песок? Но если также, то — какая разница? Если и в первом, и во втором случае в итоге получаем грязь, почему сургутские власти решили ежедневно вываливать на тротуары и дороги 100-120 кубов (или 180 тонн) грязи, по словам Богача? Да, именно грязи, так как песок — это грязь, и не в минус 25, а прямо здесь и сейчас. А вот если сначала убирать снег, и только после этого обрабатывать поверхность солью (или специальными реагентами), то не будет ни грязи, ни гололеда.

Низкие температуры в Сургуте начались недели как три, а грязная каша — абсолютно везде с самого начала зимы. Причём эта грязь никак не решила проблему гололеда: тротуары-то от снега не чистят, а только сыплют песок, сыплют поверх снега, сыплют ежедневно и на всю поверхность дороги или тротуара, а не на опасных местах! Смешиваясь со снегом, песок тут же делает тротуар не только грязным, но и более скользким.

Посмотрите внимательно на проезжающие автомобили: они оставляют за собой шлейф пыли. Зимой! Вы представляете, что нас ждет летом – сургутяне задохнутся от пыльных бурь. Департамент городского хозяйства устроил настоящую экологическую провокацию против жителей.

За сезон на сургутские улицы будет вывалено почти 20.000 кубов песка — это более тысячи грузовиков! Вы только представьте картину: по городу разъезжают тысячи самосвалов и абсолютно везде сваливают песок из своих кузовов нам под ноги! Ну как можно считать грамотными людей, это делающих?

Вот уж новое слово в создании комфортной среды обитания! Воистину: заставь коммунальщика с гололедом бороться, так он угадит целый город, славящийся своей белоснежной, неповторимо чистой зимой.

Но вернемся к объяснениям директора департамента городского хозяйства. Гранитной крошке мелкой фракции, которую успешно применяют власти многих стран и городов, руководитель сургутской коммунальной системы тоже посвятил внимание. И, разумеется, сходу идею отверг, не утрудив себя хоть какими-то ни было продуманными аргументами. «В некоторых странах используют гранитную крошку. Но мы этот вариант не просчитывали. Любую крошку придется везти минимум с Урала, а это затраты на транспортировку», — утверждает г-н Богач.

«Не просчитывали»… Серьезно? Так надо просчитать, господа чиновники, вас нанимают для того, чтобы вы там сидели и просчитывали каждое свое действие. И выбирали не столько самое дешевое, сколько самое полезное и технологичное решение.

Во-первых: к «некоторым странам», представьте, относится и Россия. И та же Москва (Тюменью вас стыдить не буду). И откуда-то она возит эту крошку. Даже догадываюсь, откуда: «минимум с Урала». Потому что Урал — основной поставщик щебня, используемого в строительстве. Без уральского камня невозможна ни одна стройка в стране, это экономическая специализация региона, как у Югры — добыча нефти, а у Якутии — алмазов. Пенять на проблему с доставкой гранитной крошки «минимум с Урала» — все равно, что ивановцам жаловаться на доставку хлопка из Узбекистана, а петербуржцам — древесины с Вологодчины.

Нет никакой проблемы доставить в Сургут несколько вагонов в год гранитной или мраморной крошки, тем более что к нам на стройки приходят с этого самого Урала десятки эшелонов щебня. Я даже подозреваю, что при очередном крупном городском заказе щебня можно договориться о серьезной скидке на отшлаковку, а то и вовсе получить ее бонусом. Лишь бы было желание и компетенция.

Впрочем (это во-вторых), договариваться о скидке на щебень даже и не надо. Вот цена за тонну щебня любой фракции, включая отшлаковку, от известного мне завода-производителя в Свердловской области: от 210 до 220 рублей за тонну.

ЭТО НИЖЕ СТОИМОСТИ ПЕСКА В СУРГУТЕ!

Конечно, с учетом расходов на транспорт и погрузочно-разгрузочные работы, а также плавающих тарифов частных железнодорожных операторов (а их более 1700, этих частных компаний, что делает вагонную составляющую просто неконтролируемой) общая цена увеличивается еще на 800-1000 рублей за тонну и на выходе будет от 1300 до 1600 рублей/тонна.

И это дороже сургутского песка в четыре раза, обрадуются счетоводы из ДГХ. И, соответственно, совершенно невыгодно.

Формально — да. По сути — категорически нет. Потому что:

1) посыпание дорог песком – это катастрофа для сургутской ливневой канализации, и без того дышащей на ладан. Ее очистка и ремонт обойдутся в десятки миллионов рублей. Может, ливневку специально таким образом готовят к очередному проекту освоения бюджетных денег?

2) 350 рублей за тонну – это цена чистого карьерного песка. Г-н Богач утверждает, что улицы и дороги посыпаются песчано-соляной смесью. А она дороже обыкновенного песка примерно в три раза (в зависимости от концентрации соли). И это уже более 1000 рублей за тонну.

3) Никто (пока) не сделал исследование пыльных частиц в воздухе города вследствие появления на его улицах огромного количества песка. Но и без исследования (или расследования) понятно, что мы столкнулись с рукотворным ухудшением городской экологии, и лишь вопрос времени, когда на это обратят внимание и специалисты, и общественность.

Фисксируем: щебень стоит от 1300 рублей за тонну, песчано-соляная смесь — около 1000 рублей за тонну. Мы почти сравнялись с ценой гравийной крошки.

Считаем общие расходы. Ежедневно, говорит директор департамента ЖКХ, в Сургуте высыпается 180 тонн этой смеси, это стоит примерно 180 000 рублей в день, или четыре миллиона рублей в месяц, или 20 миллионов рублей за сезон ноябрь-март. Много это или мало?

Последую примеру Романа Богача и обращусь к сравнению с Москвой. В правительстве Москвы мне сообщил, что ни песок, ни песчано-соляная смесь в столице не используются категорически («за это мы отрываем головы»), дороги обрабатываются только реагентами, а тротуары посыпаются только в дни гололеда мраморной или щебеночной крошкой, и не по всей их площади, а исключительно на опасных участках. Всего Москва в сезон закупает мраморной крошки на 46 млн рублей (23 000 тонн по 2 000 рублей), реагентов для дорог — на 500 миллионов.

Если вы сравните разницу между столицей и Сургутом по площади (в 11 раз) или по населению (в 26 раз), то сургутские расходы на «борьбу с гололедом», помимо очевидной бессмысленности и вреда, выглядят и необоснованно дорогими. Собственно, многие решения городской администрации давно обращают на себя внимание именно этим: вроде — формально — все для блага народа, а факту — либо глупость, либо примитивный чей-то интерес.

Сургут для борьбы с гололедом использует только песок и песчано-соляную смесь и тратит на это около 20 млн рублей в сезон (без учета складирования и хранения), загрязняя все пешеходные и проезжие части, создавая серьезную потенциальную проблему для ливневой канализации и ухудшая чистоту городского воздуха. «Технология» борьбы с голодом, используемая ДГХ, демонстрирует очевидную неэффективность: гололед никуда не делся, в сильные морозы коммунальщики и вовсе умывают руки, зато город становится грязным, а бюджетные деньги благополучно списываются.

При этом ведомство г-на Богача упорно отказывается применять на тротуарах мелкую каменную крошку, а на дорогах реагенты или соль. Вот ни в какую. Это упрямство прям вызывает подозрения. Лень подумать? Или назло, из вредности? Или кто-то так хорошо присел на песок (ох уж этот сургутский песок!), что замыленный глаз не видит других способов решить проблему?

Вот сейчас, после снегопада, город интенсивно чистится от снега. Можно совет? Соберите вместе со снегом весь ваш песок с улиц и больше не используйте его. Не посыпайте (ни песком, ни крошкой, ни реагентами) все поверхности — обрабатывайте только скользкие участки (выходы тротуаров на дорогу, взгорки, повороты, ступени, пандусы и пр.). Не надо скрести тротуары до плитки, если не используется соль; оставляйте примерно пять сантиметров снега, он утрамбуется и будет сам по себе служить антискользящим покрытием. Ну ведь мы же так жили веками!

В общем, шевелите мозговой извилиной, как говорил другой великий мастер слова Аркадий Райкин. И город станет лучше.