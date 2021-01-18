Арест Навального — явный признак страха и потери ощущения реальности у власти

А что власть? Нелепые телодвижения, страх, ставка на силу, глупость, которая безгранична. Ощущение, что совсем ощущение реальности потеряно. Где многомудрые советники власти? Где разум? Сегодня их не было видно. Лучшей рекламы Алексею, чем сделали власти, и придумать сложно.

Да, задержали. И что? Уже даже те, кто не интересуется политикой, открыто говорят, что, будь в России выборы честными и справедливыми, то Алексей Навальный их бы выиграл. А это значит, что ранее равнодушные сегодня готовы голосовать за Навального.