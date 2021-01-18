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​Алексей Навальный сегодня в очередной раз победил

Арест Навального — явный признак страха и потери ощущения реальности у власти

​Алексей Навальный сегодня в очередной раз победил
Фото со страницы автора в Facebook

Алексей Навальный сегодня в очередной раз победил. Победил и благодаря своему мужеству, и своему уму.

Только на Flightradar рейс «Победы» из Берлина отслеживали миллионы. Если же плюсовать все сайты («Дождь» и др.), Facebook, Telegram и прочее, то десятки миллионов. Я уже не говорю о пришедших в аэропорт.

А что власть? Нелепые телодвижения, страх, ставка на силу, глупость, которая безгранична. Ощущение, что совсем ощущение реальности потеряно. Где многомудрые советники власти? Где разум? Сегодня их не было видно. Лучшей рекламы Алексею, чем сделали власти, и придумать сложно.
Да, задержали. И что? Уже даже те, кто не интересуется политикой, открыто говорят, что, будь в России выборы честными и справедливыми, то Алексей Навальный их бы выиграл. А это значит, что ранее равнодушные сегодня готовы голосовать за Навального.
P.S. Просто любопытно, а пассажирам рейса, которые летели во Внуково, а сели в Шереметьево, как-то будут компенсировать неудобства? И опоздание самолета, и иной аэропорт. Они ведь реально пострадавшие. Или из просто как обычно послали лесом? Вновь наплевать на людей?

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Сегодня в 00:53, просмотров: 236, комментариев: 3
Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 01:54
Ага! «Победил». У оппозиции потеря реальности. Желаемое выдают за действительное. Вот в этом их слабость. А власти сделали то, что сделала бы любая власть на их месте. Любая! Тоталитарная, диктаторская, коммунистическая, социалистическая, теологическая либеральная, демократическая... Есть закон. И его надо исполнять. Любой хороший или плохой. Независимо от личности «навальный» ты или «завальный». США показали это для всей мировой общественности наглядно. Те же методы и средства для борьбы с политическими конкурентами и даже с действующим Президентом США. Хотели применить 25-ю поправку и признать невменяемым Трампа. Каково? Против Гаранта Конституции США подняли руки! А тут «условник» прилетел с судимостью. Какой может быть «базар» и либеральный «шабаш»? Хулиганство это и нарушение общественного порядка. Все просто.
Волкова
не нравится
Сегодня в 03:25
Дома взять не судьба? Шоу устроили.
Дммтрий
не нравится
Сегодня в 04:20
Немчура кормить перестала... Решил, как Ленин, молоком из тюряги восстание поднимать!?
Если попадет в "правильную" камеру, скорее "опустят", нежели подымиться...
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