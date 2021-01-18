Арест Навального — явный признак страха и потери ощущения реальности у власти

Алексей Навальный сегодня в очередной раз победил. Победил и благодаря своему мужеству, и своему уму.
Только на Flightradar рейс «Победы» из Берлина отслеживали миллионы. Если же плюсовать все сайты («Дождь» и др.), Facebook, Telegram и прочее, то десятки миллионов. Я уже не говорю о пришедших в аэропорт.
А что власть? Нелепые телодвижения, страх, ставка на силу, глупость, которая безгранична. Ощущение, что совсем ощущение реальности потеряно. Где многомудрые советники власти? Где разум? Сегодня их не было видно. Лучшей рекламы Алексею, чем сделали власти, и придумать сложно.
Да, задержали. И что? Уже даже те, кто не интересуется политикой, открыто говорят, что, будь в России выборы честными и справедливыми, то Алексей Навальный их бы выиграл. А это значит, что ранее равнодушные сегодня готовы голосовать за Навального.
P.S. Просто любопытно, а пассажирам рейса, которые летели во Внуково, а сели в Шереметьево, как-то будут компенсировать неудобства? И опоздание самолета, и иной аэропорт. Они ведь реально пострадавшие. Или из просто как обычно послали лесом? Вновь наплевать на людей?
Если попадет в "правильную" камеру, скорее "опустят", нежели подымиться...