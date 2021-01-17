Почему выборы главы Сургута можно провести без всякого второго конкурса

Позавчера на портале СИА-пресс одна за другой вышли заметки экс-мэра Сургута Александра Сидорова и потенциально лучшего мэра Сургута Юрия Важенина. Они писали, что-то не то с выборами нового градоначальника происходит: больше шестидесяти заявок, а выбрать некого. Разумеется, оспаривать их мнение никто не будет. Безусловный авторитет этих людей, их опыт и их достижения на благо города неоспоримы.

Вчера как по команде в соцсетях начались массовые публикации от «лидеров общественного мнения» разного уровня: мол, «не могу поступиться принципами», город мне дорог, я радею за будущее, кто все эти люди, мэром выбирать некого. И этот дружный хор меня лично очень удивил. Уже много лет занимая позицию рядового обывателя, я отлично понимаю, что для простого горожанина абсолютно все равно, кого чертыхать за плохие дороги, точечную застройку, строительство гетто и нехватку мест в школах или детских садах. За это отвечает не конкретный имярек, но система в целом.

Система живет сама по себе, представляет собой собственную энергетическую сущность. Это подметили еще древние римляне, сказав прошедшее через века «Римские сенаторы – мужи достойные, римский сенат – мерзкое животное». Системе не важны конкретные люди. Системе необходимы послушные винтики, способствующие развитию и усилению системы. Если винтик начинает своевольничать, выступать против, мешать – он будет отторгнут. Если винтик устарел, ослаб, потерял хватку – он будет заменен новым.

Каждая система имеет свой срок жизни. Прекратили существовать Древний Рим, Британская империя, Российская империя, Советский Союз. Не обязательно смотреть на государства, везде происходит та же самая история: разоряются существующие столетиями банки, лопаются корпорации, умирают религии и языки, вымирают города и деревни. Но любая система до последнего будет бороться за свое существование, потому что ни одна сущность не хочет умирать.

Точно так же, как независимую энергетическую сущность, стоит рассматривать город Сургут. Я не буду вдаваться в вековую историю, отмечу только то, что произошло на глазах моего поколения и поколения моих родителей и дедушек. Став в 1980-е городом-мечтой и городом-надеждой, достигнув своего пика, став поистине городом-мечтой в 2000-е, сегодня Сургут умирает.

Это началось десять лет тому назад, но мы не заметили. Это стало отчетливо видно лет пять тому назад. У города пропало будущее. Умная перспективная молодежь уезжает и не возвращается. Уходят на пенсию последние из тех, кто поднимал этот город. Они уезжают на свою родину или туда, где нашли себя их дети – часто это одно и то же место. Но спросите себя сегодня – хотите ли вы лечь в землю здесь, в этом городе? Ладно, не лечь – но встретить старость. Хотите ли вы, чтобы сегодня здесь росли и учились ваши дети и внуки?

И не упрекайте себя, если ответ будет отрицательным. Я тоже не хочу. Но я не думаю, что Сургут впадет в анабиоз или умрет в ближайшие пятьдесят лет. В этом городе еще есть силы, он будет цепляться за жизнь и выживать, действуя в двух ипостасях: и как самостоятельная сущность, и как элемент системы более высокого уровня, как субъект Ханты-Мансийского автономного округа. И выборы нового мэра тоже стоит рассматривать именно в ключе борьбы двух структур: борьбы за жизнь самостоятельного города и «допустимого уровня жизнеспособности» как составной части округа.

На прошлом этапе исторического развития большей силой обладал именно округ, в свою очередь являющийся частью другой системы, Российской Федерации. Именно с этой точки зрения произошли изменения как в части налогообложения, так и в части ограничения политических свобод. И, пожалуй, своя логика в этом есть: если мы хотим жить в стабильном государстве, то не должно быть критического расслоения благосостояния по регионам и городам. Не может в рамках одного государства Тюменская область быть Арабскими Эмиратами, в то время как Курганская – республика Гаити.

С этой точки зрения централизация власти и назначение наместников из метрополии вполне логично и обосновано. Всенародные выборы – это хорошо и замечательно. Но есть одно «но», сейчас наглядно докажу.

Вот, представьте, что всех сургутян проранжировали по степени ума. От самых умных до самых тупых. И список составили, условно: самый умный – ректор СурГУ, потом его заместитель, потом ректоры других вузов, потом директора градообразующих предприятий, потом руководители городской администрации – ну, и так далее. Вплоть до вашей выжившей из ума старушки этажом ниже, которая по батарее стучит, когда вы просто по квартире своей старожуковки идете. Типа, шумно ей.

Теперь этот список ровно пополам разделите. И ответьте: вы сами в какой части списка находитесь: в верхней, которые «умнее», или в нижней, которые «глупее»? 99 человек из 100 считают, что, мол, пусть я интеллектом и не блистаю, но всяко умнее, чем большинство остальных. Политтехнологи отлично это знают и успешно эксплуатируют. Поэтому, признаюсь, лично мне схема, когда люди голосуют за «выборщиков», а потом «выборщики» голосуют за президента или мэра – кажется надежнее и качественнее.

Так или иначе, «выборщики» всегда квалифицированнее нас с вами, рядовых обывателей. Хотя бы потому, что они смогли организовать свою избирательную компанию, привлечь свою банду поддержки. Так и на уровне Сургута. Каким бы «китайским болванчиком» не был избранный депутат городской думы – он качественнее любого из городских обывателей. И, пожалуй, этим людям вполне можно доверить выбор из своего круга нового главы: того, кто, по их мнению, в полной мере отразит интересы и чаяния избирателей.

С этой позиции мне не понятна происходящая сейчас ситуация. Ушел в отставку мэр, как говорится в русской поговорке: «Помер Вадим – ну, и Бог с ним». В думе 25 голов – что, из этого состава нельзя выбрать первого среди равных? Зачем устраивать этот непонятный цирк? Каждая хорошая система должна иметь «запасной аэродром», порядок действий на случай, если что-то пойдет не так. Мэр банально может свернуть шею, катаясь на лыжах, или удариться головой, поскользнувшись в ванной. На этот случай должна быть прописана соответствующая процедура, чтобы не возникала необходимость в проведении спецоперации под Новый год.

Но ладно, коли уж устроили цирк, давайте тогда играть по установленным правилам. Объявили конкурс. Заявилось шестьдесят человек. Ну, выбирайте. Эти шестьдесят хороши уже тем, что не стали сидеть с видом самого умного. Они признали, что готовы нести ответственность за свои действия. Уже этим они лучше 360.000 простых обывателей, жителей города Сургута. И с точки зрения энергетической сущности города Сургута – это хорошо и правильно.

Но тут вмешивается более высокая сущность – ХМАО. И она говорит: сидеть, блин. Разыгрались. Не то и не те. Конечно, сущность системы действует тоньше: она дает команду своим хомякам. Организуйте общественное мнение, что «нельзя так, все слишком сложно». И горестно наблюдать, что в рамках этой системы расходными пешками выступают и Важенин, и Сидоров.

Впрочем, не нужно недооценивать систему. У нее шаги расписаны на несколько ходов вперед. Да, возможно, кто-то из реально запланированных кандидатов отпал по причине форс-мажора. Думаете, система не предусмотрела это? В соответствии с установленными правилами, системой предусмотрен и запасной вариант, и вариант запасного варианта. Вряд ли Роман Богач – это форс-мажор. Не будучи знаком с ним лично, но наслышан через общих знакомых, что «молодой, злой, очень амбициозный» – я вполне допускаю, что это рабочий вариант.

Начав свою трудовую деятельность в структуре Евгения Барсова – который не только построил немалую часть Сургута, но и подарил ему несомненные архитектурные памятники (Биг-Бен и здание Сургутстройтреста на улице 30 лет Победы), – я вполне допускаю, что и он сможет.

Не зная лично, но опосредованно, Михаила Селюкова, как весьма либерального и демократичного управителя, тем более – депутата областной думы – неужели вы думаете, что он не потянет? Равно как нельзя списывать со счетов всех прочих претендентов.

По статистике, большинство «Порше Кайенов» угоняется у неработающих граждан. И я уверен, что любой «бурильщик» способен управлять городом. То же самое можно сказать про любого бизнесмена: «Если ты способен управлять ларьком, то способен управлять торговой сетью» – сказал мне один из крупных сургутских бизнесменов. А значит и городом. Выбор есть. Не компосируйте мозги. Выбирайте, по вами же объявленным правилам.