16+
Логотип Сиапресс
USD  73,5453   EUR  89,2546  

Новости

Больше новостей
Новым главой Сургута станет...

сургутянин 36.3%

«варяг» — приезжий из другого города/региона 46.2%

не знаю 17.5%

Всего голосов: 234

Комментировать
0
Кто из правительства Югры должен стать первым заместителем губернатора?

Анатолий Уткин 4.4%

Алексей Забозлаев 5.9%

Всеволод Кольцов 2.7%

Андрей Зобницев 3.8%

Галина Максимова 0.9%

Александр Тиртока 1.8%

Юрий Южаков 2.1%

Вадим Шувалов 15.7%

Вера Дюдина 3.6%

Николай Милькис 2.4%

Владислав Нигматулин 4.1%

никто из них 35.8%

не знаю 16.9%

Всего голосов: 338

Комментировать
0
Больше опросов

​Коли уж устроили цирк, давайте тогда играть по установленным правилам. Выбирайте из тех, кто есть

Почему выборы главы Сургута можно провести без всякого второго конкурса

​Коли уж устроили цирк, давайте тогда играть по установленным правилам. Выбирайте из тех, кто есть
Фото со страницы автора в Facebook

Позавчера на портале СИА-пресс одна за другой вышли заметки экс-мэра Сургута Александра Сидорова и потенциально лучшего мэра Сургута Юрия Важенина. Они писали, что-то не то с выборами нового градоначальника происходит: больше шестидесяти заявок, а выбрать некого. Разумеется, оспаривать их мнение никто не будет. Безусловный авторитет этих людей, их опыт и их достижения на благо города неоспоримы.

Вчера как по команде в соцсетях начались массовые публикации от «лидеров общественного мнения» разного уровня: мол, «не могу поступиться принципами», город мне дорог, я радею за будущее, кто все эти люди, мэром выбирать некого. И этот дружный хор меня лично очень удивил. Уже много лет занимая позицию рядового обывателя, я отлично понимаю, что для простого горожанина абсолютно все равно, кого чертыхать за плохие дороги, точечную застройку, строительство гетто и нехватку мест в школах или детских садах. За это отвечает не конкретный имярек, но система в целом.

Система живет сама по себе, представляет собой собственную энергетическую сущность. Это подметили еще древние римляне, сказав прошедшее через века «Римские сенаторы – мужи достойные, римский сенат – мерзкое животное». Системе не важны конкретные люди. Системе необходимы послушные винтики, способствующие развитию и усилению системы. Если винтик начинает своевольничать, выступать против, мешать – он будет отторгнут. Если винтик устарел, ослаб, потерял хватку – он будет заменен новым.

Каждая система имеет свой срок жизни. Прекратили существовать Древний Рим, Британская империя, Российская империя, Советский Союз. Не обязательно смотреть на государства, везде происходит та же самая история: разоряются существующие столетиями банки, лопаются корпорации, умирают религии и языки, вымирают города и деревни. Но любая система до последнего будет бороться за свое существование, потому что ни одна сущность не хочет умирать.

Точно так же, как независимую энергетическую сущность, стоит рассматривать город Сургут. Я не буду вдаваться в вековую историю, отмечу только то, что произошло на глазах моего поколения и поколения моих родителей и дедушек. Став в 1980-е городом-мечтой и городом-надеждой, достигнув своего пика, став поистине городом-мечтой в 2000-е, сегодня Сургут умирает.

Это началось десять лет тому назад, но мы не заметили. Это стало отчетливо видно лет пять тому назад. У города пропало будущее. Умная перспективная молодежь уезжает и не возвращается. Уходят на пенсию последние из тех, кто поднимал этот город. Они уезжают на свою родину или туда, где нашли себя их дети – часто это одно и то же место. Но спросите себя сегодня – хотите ли вы лечь в землю здесь, в этом городе? Ладно, не лечь – но встретить старость. Хотите ли вы, чтобы сегодня здесь росли и учились ваши дети и внуки?

И не упрекайте себя, если ответ будет отрицательным. Я тоже не хочу. Но я не думаю, что Сургут впадет в анабиоз или умрет в ближайшие пятьдесят лет. В этом городе еще есть силы, он будет цепляться за жизнь и выживать, действуя в двух ипостасях: и как самостоятельная сущность, и как элемент системы более высокого уровня, как субъект Ханты-Мансийского автономного округа. И выборы нового мэра тоже стоит рассматривать именно в ключе борьбы двух структур: борьбы за жизнь самостоятельного города и «допустимого уровня жизнеспособности» как составной части округа.

На прошлом этапе исторического развития большей силой обладал именно округ, в свою очередь являющийся частью другой системы, Российской Федерации. Именно с этой точки зрения произошли изменения как в части налогообложения, так и в части ограничения политических свобод. И, пожалуй, своя логика в этом есть: если мы хотим жить в стабильном государстве, то не должно быть критического расслоения благосостояния по регионам и городам. Не может в рамках одного государства Тюменская область быть Арабскими Эмиратами, в то время как Курганская – республика Гаити.

С этой точки зрения централизация власти и назначение наместников из метрополии вполне логично и обосновано. Всенародные выборы – это хорошо и замечательно. Но есть одно «но», сейчас наглядно докажу.

Вот, представьте, что всех сургутян проранжировали по степени ума. От самых умных до самых тупых. И список составили, условно: самый умный – ректор СурГУ, потом его заместитель, потом ректоры других вузов, потом директора градообразующих предприятий, потом руководители городской администрации – ну, и так далее. Вплоть до вашей выжившей из ума старушки этажом ниже, которая по батарее стучит, когда вы просто по квартире своей старожуковки идете. Типа, шумно ей.

Теперь этот список ровно пополам разделите. И ответьте: вы сами в какой части списка находитесь: в верхней, которые «умнее», или в нижней, которые «глупее»? 99 человек из 100 считают, что, мол, пусть я интеллектом и не блистаю, но всяко умнее, чем большинство остальных. Политтехнологи отлично это знают и успешно эксплуатируют. Поэтому, признаюсь, лично мне схема, когда люди голосуют за «выборщиков», а потом «выборщики» голосуют за президента или мэра – кажется надежнее и качественнее.

Так или иначе, «выборщики» всегда квалифицированнее нас с вами, рядовых обывателей. Хотя бы потому, что они смогли организовать свою избирательную компанию, привлечь свою банду поддержки. Так и на уровне Сургута. Каким бы «китайским болванчиком» не был избранный депутат городской думы – он качественнее любого из городских обывателей. И, пожалуй, этим людям вполне можно доверить выбор из своего круга нового главы: того, кто, по их мнению, в полной мере отразит интересы и чаяния избирателей.

С этой позиции мне не понятна происходящая сейчас ситуация. Ушел в отставку мэр, как говорится в русской поговорке: «Помер Вадим – ну, и Бог с ним». В думе 25 голов – что, из этого состава нельзя выбрать первого среди равных? Зачем устраивать этот непонятный цирк? Каждая хорошая система должна иметь «запасной аэродром», порядок действий на случай, если что-то пойдет не так. Мэр банально может свернуть шею, катаясь на лыжах, или удариться головой, поскользнувшись в ванной. На этот случай должна быть прописана соответствующая процедура, чтобы не возникала необходимость в проведении спецоперации под Новый год.

Но ладно, коли уж устроили цирк, давайте тогда играть по установленным правилам. Объявили конкурс. Заявилось шестьдесят человек. Ну, выбирайте. Эти шестьдесят хороши уже тем, что не стали сидеть с видом самого умного. Они признали, что готовы нести ответственность за свои действия. Уже этим они лучше 360.000 простых обывателей, жителей города Сургута. И с точки зрения энергетической сущности города Сургута – это хорошо и правильно.

Но тут вмешивается более высокая сущность – ХМАО. И она говорит: сидеть, блин. Разыгрались. Не то и не те. Конечно, сущность системы действует тоньше: она дает команду своим хомякам. Организуйте общественное мнение, что «нельзя так, все слишком сложно». И горестно наблюдать, что в рамках этой системы расходными пешками выступают и Важенин, и Сидоров.

Впрочем, не нужно недооценивать систему. У нее шаги расписаны на несколько ходов вперед. Да, возможно, кто-то из реально запланированных кандидатов отпал по причине форс-мажора. Думаете, система не предусмотрела это? В соответствии с установленными правилами, системой предусмотрен и запасной вариант, и вариант запасного варианта. Вряд ли Роман Богач – это форс-мажор. Не будучи знаком с ним лично, но наслышан через общих знакомых, что «молодой, злой, очень амбициозный» – я вполне допускаю, что это рабочий вариант.

Начав свою трудовую деятельность в структуре Евгения Барсова – который не только построил немалую часть Сургута, но и подарил ему несомненные архитектурные памятники (Биг-Бен и здание Сургутстройтреста на улице 30 лет Победы), – я вполне допускаю, что и он сможет.

Не зная лично, но опосредованно, Михаила Селюкова, как весьма либерального и демократичного управителя, тем более – депутата областной думы – неужели вы думаете, что он не потянет? Равно как нельзя списывать со счетов всех прочих претендентов.

По статистике, большинство «Порше Кайенов» угоняется у неработающих граждан. И я уверен, что любой «бурильщик» способен управлять городом. То же самое можно сказать про любого бизнесмена: «Если ты способен управлять ларьком, то способен управлять торговой сетью» – сказал мне один из крупных сургутских бизнесменов. А значит и городом. Выбор есть. Не компосируйте мозги. Выбирайте, по вами же объявленным правилам.


нравится (5) не нравится (6)
Сегодня в 19:36, просмотров: 453, комментариев: 27
Комментарии:
йося
не нравится
Сегодня в 19:50
Киря, если я правильно понимаю, ты не против Барсова, ну что ж, порадовал, порадовал.
В общем За Барсова.
Флудер
не нравится
Сегодня в 19:57
Акинцев перешёл на тяжёлые наркотики.
Швондер.
не нравится
Сегодня в 20:17
Верните Шатунова. Он наверное весь воротничок красивой сорочки сгрыз. Вместе с айкосом. Уж как хотел как хотел. Даже меня скромного упомянул в спиче про не повезло царю с народом. Аж шефа чуть на нары не загнал. Люблю его.
v.max555 Швондер.
не нравится
Сегодня в 20:52
Таких как Шатунов нельзя близко к городу подпускать! ОН как смерчь разрушит все, что не успел раньше.
Шмондер Швондер.
не нравится
Сегодня в 21:01
Типун тебе на язык , мой дорогой коллега! Шатунов - это зло. Большое зло! Не только тепловые сети, весь город в концессию отдаст! Да и его время ушло.
йося
не нравится
Сегодня в 21:17
Ох иксется щас. Ласкоаому маю, и поделом.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 21:22
Начал за здравие, а кончил за упокой.

Ну ведь правильно начал рассуждать – про государственную систему, про выборщиков, а потом что, мозги закончились?
Кирилл Акинцев
не нравится
Сегодня в 21:27
>ты не против Барсова
Ну, а почему нет? Он построил четверть Сургута, да и просто выжил в 90-е. Я с ним за руку здоровался в 2000-е, он, разумеется, это не вспомнит. Нормальный дядька, он сможет.
Кирилл Акинцев
не нравится
Сегодня в 21:28
Нет. Никогда и ни за что. Наркотики - зло.
Кирилл Акинцев
не нравится
Сегодня в 21:32
Шатунова - не надо. Когда эта фамилия на портале СИА зазвучала, я подумал, что шутка - собирательный образ раскрученного персонажа "и снова седая ночь, и только ей доверяю я". Оказывается, это был реальный персонаж. Ну, нафиг.
Кирилл Акинцев
не нравится
Сегодня в 21:36
Шмондер\Швондер - вот все говорят, что мы с вами близко знакомы, практически альтерэго. Но нет, я вас не знаю. Готов познакомиться, угощу пивом и стейком.
Кирилл Акинцев
не нравится
Сегодня в 21:37
Сергей, вот я как раз всегда говорил, что дурак сам и ни хрена в этих Византия не понимаю. Так что мне простительно.
Сергей Б Кирилл Акинцев
не нравится
Сегодня в 21:39
Так вы рядовой обыватель, с которым в 2000-ом Барсов за ручку поздоровался или специалист выборщик?
Сергей Б Кирилл Акинцев
не нравится
Сегодня в 21:45
Угу, 90-е надо возвращать с бандосами, чтобы вспомнили что такое за свои слова отвечать.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 21:46
Ох не к лицу россиянам демократия, не к лицу – как корове седло.
Швондер. Кирилл Акинцев
не нравится
Сегодня в 21:47
Шмондер это какойто китайский клон с телевизором и двумя симкартами. Такчто не надо тут.
А видел я тебя уже давно, правда мыслей не было к такому светочу челом отбить. В пояс.
Такчто пей сам пиво не абаписяйся
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 21:47
Автор «аргументированно» подвёл нас как бы к продолжению «банкета». И даже назвал форс-мажорные персоналии. Однако, из трёх «форс-мажоров» более менее известен один. Остальные персоны неизвестны гражданам Сургута. Неужели город настолько оскудел, что приходится набирать по объявлению совершенно неизвестных для широкого круга избирателей людей. Ни автобиографии, ни трудового послужного списка ( даже элементарного: где «родился, где крестился») не представили. Это вопиющее нарушение избирательных прав граждан и прав граждан на информацию. Один из форс-мажоров вообще заявился, как НЕИЗЕСТНЫЙ. Это как понимать? Откуда родом, кто родители, откуда приехал в Сургут, чем и где занимался ранее? Чего скрывать? Это просто правило вежливых людей: представляться в общества. А пиар типа «он молодой, злой, амбициозный». Это ни о чем. Типа: «Здрасьте! Я Ваша тетя! Барсов фигура известная. Сталкиваясь по работе с его «Сургутстройтрестом». Но ни разу, года за 3-4 не удалось попасть к нему на приём по службе. Недоступен, как «Неуловимый Ян». Единственная встреча с ним произошла по его инициативе в далеком 1998 году на территории МУП «Сургуттелеком». Тут была ссылка на систему. Мол, наша система муниципального управления настроена на «дурака» и поэтому любого из 60, набранных по объявлению можно брать -справится. Мол, система исправить все его ошибки. Странная логика и более того вредная. И неприемлемая для граждан. Почему? Прежде всего не надо делать из всех остальных граждан дураков. И даже 25 «умов» «выборщиков» -это не есть «хорошо». Ошибка может допущена и там элементарно. А потом что, «кусать локти и посыпать голову пеплом». Единственное правильное и мудрое решение Думы 18 января -это назначение новых выборов. Иначе все эта история с «выборами» в Сургуте обернётся фарсом и «прославит» Сургут не только на региональном уровне, но и на федеральном. А главное нанесёт вред городу и его жителям.
Кирилл Акинцев
не нравится
Сегодня в 21:50
Сергей, не понял ваш вопрос. Да, я здоровался за руку и с Барсовым, и с Жириновским, и с Мироновым (Справедливая Россия) и с Артёмом Биковым (корпорация СТС - концессия). Ну, и что?
Кирилл Акинцев
не нравится
Сегодня в 21:56
Кстати, да. "где твоя братва". То, что кандидаты без программ и без групп поддержки - это странно, да.
Alkonowa1ow Кирилл Акинцев
не нравится
Сегодня в 22:04
И не только странно, а дико.
йося
не нравится
Сегодня в 22:36
".. будущее. Умная перспективная молодежь уезжает и не возвращается. Уходят на пенсию последние из тех, кто поднимал этот город. Они уезжают на свою родину или туда, где нашли себя их дети – часто это одно и то же место."
Совершенно в дырочку, скажу больше, а те кто возвращаются с тупым, неистовым, завидным упорством не дают даже шевельнуться, конкретняй пример толсто.опия, да и руководство адмы туда же, в общем тухляк, мертвяк, и полное разложение. И пусть только кто нибудь из этих толсто.оппых тварей попробуют что нибудь возразить против....
Выбираем Барсова, и всю эту шваль за борт.
йося
не нравится
Сегодня в 22:37
Тем кто возвращается
Кирилл Акинцев
не нравится
Сегодня в 22:38
>видел я тебя уже давно, правда мыслей не было к такому светочу челом отбить.
Ну, и иди с Богом нафиг.
З.ы. Когда в 2005-м я в первый раз так шпане сказал, мне нос сломали. С тех пор не боюсь, спокойно с Богом отпускаю.
Сергей Б Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 22:46
Вы тоже что ли как и Акинцев с алкоголя на тяжелые наркотики перешли?
Бугаева Кирилл Акинцев
не нравится
Сегодня в 22:58
Как говорил Питер Гриффин - Господи, да всем нас..ть!
Alkonowa1ow Сергей Б
не нравится
Сегодня в 22:58
Нет. Но я ещё раз говорю: «Эти выборы надо отменить и назначить новые выборы по более внятным для обывателя правилам игры».
Сергей Б йося
не нравится
Сегодня в 23:06
Йося хочешь сторонников за Барсова голосить, так подойти ко мне тихонечко, мол давай голосить. И будем голосить по-умному. Мне без разницы. Тем более что Барсов от ЛДПР в мэрах, это интересный концерт будет хотя-бы, в отличии от того же штатного кандидата Богача.

А Акинцев, это же антиреклама. Не видишь, что ли, что парень не в себе.
Показать все комментарии (27)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Шопинг не удался: из сургутского гипермаркета эвакуировали посетителей 3178
  2. ​В Сургуте мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки 1951
  3. ​Аномальные холода возвращаются в Югру 1433
  4. ​В Нижневартовске ГАЗ сбил ребенка 1370
  5. ​За сутки в Югре скончались трое пациентов с коронавирусом 900
  6. ​За сутки у 226 югорчан подтвержден коронавирус 818
  7. ​В конце января Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами 769
  8. ​«Мы достойно «встретили» самолёты из Германии в 1941-м, встретим все самолёты и в 2021-м» 509
  9. ​Число летальных случаев от отравлений алкоголем в ХМАО остается «недопустимо высоким» 491
  10. ​Коли уж устроили цирк, давайте тогда играть по установленным правилам. Выбирайте из тех, кто есть 453
  1. ​Эксперты назвали ожидаемый размер дивидендов Сургутнефтегаза 12983
  2. ​Был 63-м — стал первым. Личность самого таинственного претендента на пост главы Сургута установлена? 5884
  3. Жителя Нижневартовска во сне порезали ножом 5511
  4. ​Кандидаты открыли личики // ПОЛНЫЙ СПИСОК 5405
  5. ​С сургутскими дачниками обсудили проблемы электроснабжения в зимний период 4741
  6. ​Полсотни вахтовиков замерзали в сломавшемся по дороге в Югру автобусе 4648
  7. ​«Вера разрешила». В Сургуте появился «анархистский» знак 4351
  8. Из-за снегопада сургутяне стоят в пробках 3993
  9. ​Эксперты рассказали о причинах массового возгорания китайских авто в Югре 3688
  10. ​Выборы мэра Сургута. Политическая импотенция или конкурс городских сумасшедших 3448
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 20367
  2. ​Вартовчанин, спасая машину от морозов, надел на нее чехол // ФОТОФАКТ 16937
  3. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 16840
  4. Сургутянин поджег чужой «Инфинити» // ВИДЕО 16443
  5. ​В Сургуте задержали претендента на мэрское кресло, «как опасного преступника» 14224
  6. ​Такой Женя нам не нужен! 14178
  7. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 14127
  8. ​Эксперты назвали ожидаемый размер дивидендов Сургутнефтегаза 12983
  9. Аквилон, Вершина, Джуманджи: в Сургуте продают десять известных зданий 12613
  10. ​Спасала из квартиры матери: в Нижневартовске бабушка вывела внучку обнаженной на 30-градусный мороз 10497

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика