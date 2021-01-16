Каким должен быть новый глава Сургута

Сначала хотел написать много-много, а то прям накипело, особенно после того, как ко мне в Direct постучалась девушка и попросила озвучить мысли по поводу выборов главы Сургута. Наверное, хотела попросить написать что-то подобное тому, что уже начало появляться сегодня в соцсетях от товарищей блогеров (хм...). Но потом вспомнил, что есть отличная статья Дмитрия Щеглова на СИА-ПРЕСС, советую ее прочесть: там почти все мои мысли автор изложил.

Так вот, в свои 37 годиков могу сказать, что...

Хочу, чтобы мэр любил город. Чтобы понимал, что жители города заслуживают отличные дороги, не заставленные машинами пешеходные дорожки и яркое качественное освещение во дворах. Чтобы газоны были местом для зеленой травы, а не для машин. Чтобы в сильный снегопад он первым прошелся ПЕШКОМ по городу и ощутил на себе все прелести снежных завалов. Чтобы мэр ходил по городу чаще, чем встречается с жителями (да, с людьми встречаться НУЖНО ПРОСТО И БЕЗ ПОВОДА: пришел во двор, пообщался с жителями микрорайона, без прессы и показушности), и сам (без PR-службы, но под ее присмотром) без наказов знал, где какие проблемы.

Его возраст, какой он политической ориентации, пола и образования не должно волновать жителя города Сургута – это совершенно не влияет на работу человека. Мэр – это наемный специалист от общества...

Только жаль, что нас вообще мало что-то волнует, так как выбора у нас нет. А те, у кого выбор есть, чаще всего ездят на личном авто (снег на дорожках и во дворах их мало интересует), живут в своих частных домах, отдыхают за пределами города, и после выбора в думу забывают о нуждах их избирателей, вот что обидно.

P.S.: А будет он жителем Сургута или нет, какая разница? Собянин разве был москвичом? Главное, чтобы человек был хороший, с головой на плечах и желанием навести порядок в городе (пускай даже ему будет всего 25 лет).