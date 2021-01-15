Конкурс кандидатов на пост главы Сургута нужно признавать несостоявшимся и объявлять заново

Изучил списки и, прямо сказать, реальных кандидатов в нем попросту нет. Сложно говорить о том, кого можно было бы всерьез рассматривать на пост главы Сургута. Это не та позиция, на которую можно претендовать, что называется, по объявлению. Нужно иметь определенную подготовку, навыки, должную практику. Я удивляюсь оптимизму этих людей, которые подали заявки на конкурс.

В такой ситуации одним из решений может стать признание конкурса не состоявшимся, а затем объявить новый конкурс в сроки, установленные в соответствии с положением о выборах. На мой взгляд, для того, чтобы претендовать на эту должность, необходимы соответствующие управленческие компетенции и опыт, человек должен предъявить, чем он до этого руководил. Также важно иметь соответствующее образование, проявить себя как менеджер, уметь работать с людьми. Разбираться в экономике на определенном уровне, ведь предстоит управлять огромным бюджетом, обладать другими знаниями. Ну и иметь представление о работе административной системы, чтобы эффективно встроиться в нее. Это могут быть люди, работающие на должностях руководителей или заместителей в муниципальных учреждениях определенного уровня, либо пройти опыт депутатской работы.

Приведу простой пример: чтобы водить машину, человек сначала правила учит, затем ездит с инструктором, потом сдает сложный экзамен и только в этом случае получает водительские права. А здесь речь идет об управлении большим городом.