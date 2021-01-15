На сегодня я не вижу в списке кандидатов на пост главы Сургута ни одного подходящего

Не хочу обидеть никого из кандидатов, которые наверняка искренне полагают, что могли бы быть полезными и плодотворно поработать на должности главы города Сургута. Но, судя по всему, не многие из них представляют те трудности, которые у них могут возникнуть в работе на посту главы города. Первое – времени на раскачку нет. Второе – необходимо сразу принимать важные решения и возможностей экспериментировать здесь не будет. Сургут – не тот город, в котором возможны такие процессы. Заложниками таких экспериментов могут оказаться сотни тысяч человек.

При выборе кандидата необходимо опираться на его опыт хозяйственной работы, высокий уровень компетенций в финансовой сфере, навыки их эффективного применения. Нужно также помнить, что это работа с людьми, и у будущего кандидата должен быть за плечами подобный опыт. Без всего этого полноценно работать во благо жителей Сургута будет просто невозможно при всем желании. Многие понимают, что для плодотворной работы на этом месте необходима серьезная поддержка градообразующих предприятий и правительства округа.

Однако я на сегодняшний день, честно говоря, не вижу в итоговом списке пока ни одной кандидатуры, которая в полной мере отвечала данным параметрам на выборах.

Главная заповедь здесь – не навреди. Если поспешить с выбором, а потом кусать локти – так ведь тоже не годится. Слишком большая цена вопроса. Это Сургут, город, играющий большую роль в жизни одного из ключевых и бюджетообразующих регионов России. Скажу прямо – ошибка в этой ситуации смерти подобна…