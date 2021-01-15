Как вождь мирового пролетариата неожиданно попал в информационную повестку дня

Быть модным важно не только в современном мире, но и потустороннем. Так, намедни модный дом Gucci стал официальным поставщиком костюмов для бездыханного тела, которое почти 100 лет лежит в стеклянном саркофаге. Речь, конечно же, о вожде мирового пролетариата Владимире Ленине.

В августе прошлого года Минкультуры РФ объявило тендер на поставку костюмов для Ленина. В борьбу с итальянцами за создание гардероба для покойного политика и обслуживающей его свиты вступили также американский массовик Supreme и французский люкс Yves Saint Laurent. Однако необычный подиум для демонстрации новых коллекций заполучили итальянцы.

Мог ли допустить Владимир Ильич, что выражение «fashion is my profession» станет частью его забальзамированной жизни? А как он хотел – встречать гостей заморских в чебоксарском трикотаже? Негоже!

Будет это одежда prêt-à-porter или haute couture пока не ясно, зато ясно другое: данная новость –вирусный фейк, который запустило популярное саркастическое интернет-издание. Утку стремительно растиражировали телеграм-каналы, соцсети и даже некоторые СМИ.

Интересно, что поверить в такой сюр сегодня очень просто.

Во-первых, интернет кишит блогерами, которые тоннами вываливают непроверенную информацию в массы, у них нет даже элементарного кодекса профессиональной этики, как у тех же журналистов.

Во-вторых, минувший год показал, насколько легко человека убедить во лжи. Как говорится, «ах, обмануть меня не трудно! Я сам обманываться рад!» Помните, как россияне массово в мессенджерах пересылали сообщения о том, что в стране закроются продовольственные магазины и наступит голод, что Китайцы запустили вирус, чтобы начать третью мировую, что в Сочи (Твери, Мурманске – и далее по списку) родственникам предлагают по 100 тысяч рублей за то, чтобы в медкарте покойника написать «Умер от коронавируса». И все это якобы из проверенных источников и обязательно под грифом «По большому секрету».

В XXI веке – веке информационных технологий и искусственного интеллекта нет никаких секретов, все давным-давно на поверхности.