16+
Логотип Сиапресс
USD  73,7961   EUR  89,6475  

Новости

Больше новостей
Новым главой Сургута станет...
Комментировать
0
Кто из правительства Югры должен стать первым заместителем губернатора?
Комментировать
0
Больше опросов

​Ленину – Gucci, народу – утку!

Как вождь мирового пролетариата неожиданно попал в информационную повестку дня

​Ленину – Gucci, народу – утку!
foxtime.ru

Быть модным важно не только в современном мире, но и потустороннем. Так, намедни модный дом Gucci стал официальным поставщиком костюмов для бездыханного тела, которое почти 100 лет лежит в стеклянном саркофаге. Речь, конечно же, о вожде мирового пролетариата Владимире Ленине.

В августе прошлого года Минкультуры РФ объявило тендер на поставку костюмов для Ленина. В борьбу с итальянцами за создание гардероба для покойного политика и обслуживающей его свиты вступили также американский массовик Supreme и французский люкс Yves Saint Laurent. Однако необычный подиум для демонстрации новых коллекций заполучили итальянцы.

Мог ли допустить Владимир Ильич, что выражение «fashion is my profession» станет частью его забальзамированной жизни? А как он хотел – встречать гостей заморских в чебоксарском трикотаже? Негоже!

Будет это одежда prêt-à-porter или haute couture пока не ясно, зато ясно другое: данная новость –вирусный фейк, который запустило популярное саркастическое интернет-издание. Утку стремительно растиражировали телеграм-каналы, соцсети и даже некоторые СМИ.

Интересно, что поверить в такой сюр сегодня очень просто.

Во-первых, интернет кишит блогерами, которые тоннами вываливают непроверенную информацию в массы, у них нет даже элементарного кодекса профессиональной этики, как у тех же журналистов.

Во-вторых, минувший год показал, насколько легко человека убедить во лжи. Как говорится, «ах, обмануть меня не трудно! Я сам обманываться рад!» Помните, как россияне массово в мессенджерах пересылали сообщения о том, что в стране закроются продовольственные магазины и наступит голод, что Китайцы запустили вирус, чтобы начать третью мировую, что в Сочи (Твери, Мурманске – и далее по списку) родственникам предлагают по 100 тысяч рублей за то, чтобы в медкарте покойника написать «Умер от коронавируса». И все это якобы из проверенных источников и обязательно под грифом «По большому секрету».

В XXI веке – веке информационных технологий и искусственного интеллекта нет никаких секретов, все давным-давно на поверхности.


нравится (5) не нравится (2)
Сегодня в 13:01, просмотров: 228, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:26
То-то Д.Щ. Ленина цитировать стал.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​С сургутскими дачниками обсудили проблемы электроснабжения в зимний период 2947
  2. ​«Система выборов главы города не показала себя неэффективной» 1803
  3. ​Есть из кого выбирать 1517
  4. Пять вартовчан будут осуждены за участие в террористической организации 1514
  5. ​В ХМАО усиливают контроль за соблюдением эпидемиологических требований в школах 1315
  6. ​Администрация Белого Яра ввела ЧС, чтобы расторгнуть контракт на ремонт дорог 1241
  7. Затягивать с выборами нового главы Сургута нельзя 1086
  8. В Югре сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который незаконно проник в квартиру к бывшей жене 999
  9. Оставайтесь дома. Как не замерзнуть в предстоящие выходные 961
  10. Начальник ГИБДД Пыть-Яха стал Дедом Морозом для подопечных благотворительного фонда 824
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 20157
  2. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 16607
  3. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 14039
  4. ​Эксперты назвали ожидаемый размер дивидендов Сургутнефтегаза 11739
  5. ​Машины бросают на кольце: в Сургуте у мечети устроили транспортный коллапс 10322
  6. ​Спасала из квартиры матери: в Нижневартовске бабушка вывела внучку обнаженной на 30-градусный мороз 9693
  7. ​Был 63-м — стал первым. Личность самого таинственного претендента на пост главы Сургута установлена? 5588
  8. ​Кандидаты открыли личики // ПОЛНЫЙ СПИСОК 4652
  9. ​Полсотни вахтовиков замерзали в сломавшемся по дороге в Югру автобусе 4495
  10. ​Геннадий Бухтин умер от осложнений, развившихся вследствие тяжелого течения COVID-19 4408
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 20157
  2. ​Вартовчанин, спасая машину от морозов, надел на нее чехол // ФОТОФАКТ 16887
  3. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 16607
  4. Сургутянин поджег чужой «Инфинити» // ВИДЕО 16374
  5. ​В Сургуте задержали претендента на мэрское кресло, «как опасного преступника» 14146
  6. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 14039
  7. ​Такой Женя нам не нужен! 14024
  8. ​Очень хороший специалист: врач травмцентра Сургута, обвиняемый во взяточничестве, продолжает работать 13197
  9. Аквилон, Вершина, Джуманджи: в Сургуте продают десять известных зданий 12444
  10. ​Эксперты назвали ожидаемый размер дивидендов Сургутнефтегаза 11739

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика