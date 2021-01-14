Не надо выдумывать – на выборах главы Сургута даже сейчас есть выбор

Не из кого выбирать! Ужас! Что ж творится! Спасите-помогите, люди добрые!

Примерно такого рода восклицания звучат от коллег-журналистов и части экспертного сообщества по итогам сбора заявок на пост главы Сургута. Типа: набрали 61 человека, а толку-то? Ведь нет никого, кто бы мог город возглавить!

Давайте так. Есть из кого выбирать и есть кому город возглавить. По порядку.

Первое. Глава города – это не такой специальный человек, который прошел мэрские курсы или получил соответствующий диплом об образовании. Сам по себе градоначальник может быть кем угодно – в буквальном смысле. Хоть инженером, хоть журналистом, хоть безработным. Главное – чтобы он представлял интересы избравших его горожан. На этом моменте мы утыкаемся в кривую, косую и неэффективную систему «выборов» в Сургуте, но это уже другой разговор.

То есть глава – это не профессия, этому нигде не учат (как и на губернатора или президента). Это юридический статус и признание со стороны общественности. Задача мэра – собрать команду специалистов, расставить их на свои места и грамотно с ними работать.

Таким образом, по большому счету, можно было бы тыкнуть случайным образом в любого из 61 кандидатов – и получился бы вполне себе неплохой глава. Не хуже многих, кто сейчас управляет муниципалитетами в стране. Но и не лучше, понятное дело.

Второе. Даже в нынешнем списке претендентов есть несколько вполне нормальных с обывательской точки зрения (предполагающей, что рулить городом должен человек из системы власти или около того) кандидатов. Как минимум – Евгений Барсов, Михаил Селюков и Роман Богач. Опять же – любой из них прекрасно бы справился с функциями главы, хоть жребий бросай – все равно не прогадаешь. То есть выбирать есть из кого.

И третье. Причитания на тему «не из кого выбирать» – это потворство людям, которые загнали Сургут в нынешнюю ситуацию. Когда в городе могло быть по меньшей мере пять-семь крепких и неплохих по силе и компетенциям кандидатов только из партии власти (плюс еще столько же из оппозиции), но все они с испугом глядят на округ, и не смеют рыпнуться без согласования и отмашки сверху.

Это не просто лишает город политической активности, которой он (как и вся страна) жаждет. Это лишает город конкуренции идей, концепций развития и личностей, которые могли бы в открытой дискуссии презентовать себя и свои мысли и претендовать на их общественную поддержку.

Итого. Выбирать есть из кого. И из нынешнего списка. И из потенциального списка, который мог бы немедленно нарисоваться, если бы система выборов была человеческой. Но если жить в парадигме, когда реально выборами главы Сургута занимается узкий круг людей, при всем к ним уважении, ограниченных своими личными восприятиями и конъюнкрутными политическими представлениями, то да – внезапно оказывается, что «не из кого выбирать». И придется (беда-беда) несчастный Сургут спасать – и присылать хорошего кандидата откуда-нибудь из Ханты-Мансийска. Своих-то Сургут набрал 60 человек, да не подходит никто.

Вот незадача.

А может, все же выберем из тех, кто есть, а?