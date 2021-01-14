Не надо выдумывать – на выборах главы Сургута даже сейчас есть выбор

Не из кого выбирать! Ужас! Что ж творится! Спасите-помогите, люди добрые!
Примерно такого рода восклицания звучат от коллег-журналистов и части экспертного сообщества по итогам сбора заявок на пост главы Сургута. Типа: набрали 61 человека, а толку-то? Ведь нет никого, кто бы мог город возглавить!
Давайте так. Есть из кого выбирать и есть кому город возглавить. По порядку.
Первое. Глава города – это не такой специальный человек, который прошел мэрские курсы или получил соответствующий диплом об образовании. Сам по себе градоначальник может быть кем угодно – в буквальном смысле. Хоть инженером, хоть журналистом, хоть безработным. Главное – чтобы он представлял интересы избравших его горожан. На этом моменте мы утыкаемся в кривую, косую и неэффективную систему «выборов» в Сургуте, но это уже другой разговор.
То есть глава – это не профессия, этому нигде не учат (как и на губернатора или президента). Это юридический статус и признание со стороны общественности. Задача мэра – собрать команду специалистов, расставить их на свои места и грамотно с ними работать.
Таким образом, по большому счету, можно было бы тыкнуть случайным образом в любого из 61 кандидатов – и получился бы вполне себе неплохой глава. Не хуже многих, кто сейчас управляет муниципалитетами в стране. Но и не лучше, понятное дело.
Второе. Даже в нынешнем списке претендентов есть несколько вполне нормальных с обывательской точки зрения (предполагающей, что рулить городом должен человек из системы власти или около того) кандидатов. Как минимум – Евгений Барсов, Михаил Селюков и Роман Богач. Опять же – любой из них прекрасно бы справился с функциями главы, хоть жребий бросай – все равно не прогадаешь. То есть выбирать есть из кого.
И третье. Причитания на тему «не из кого выбирать» – это потворство людям, которые загнали Сургут в нынешнюю ситуацию. Когда в городе могло быть по меньшей мере пять-семь крепких и неплохих по силе и компетенциям кандидатов только из партии власти (плюс еще столько же из оппозиции), но все они с испугом глядят на округ, и не смеют рыпнуться без согласования и отмашки сверху.
Это не просто лишает город политической активности, которой он (как и вся страна) жаждет. Это лишает город конкуренции идей, концепций развития и личностей, которые могли бы в открытой дискуссии презентовать себя и свои мысли и претендовать на их общественную поддержку.
Итого. Выбирать есть из кого. И из нынешнего списка. И из потенциального списка, который мог бы немедленно нарисоваться, если бы система выборов была человеческой. Но если жить в парадигме, когда реально выборами главы Сургута занимается узкий круг людей, при всем к ним уважении, ограниченных своими личными восприятиями и конъюнкрутными политическими представлениями, то да – внезапно оказывается, что «не из кого выбирать». И придется (беда-беда) несчастный Сургут спасать – и присылать хорошего кандидата откуда-нибудь из Ханты-Мансийска. Своих-то Сургут набрал 60 человек, да не подходит никто.
Вот незадача.
А может, все же выберем из тех, кто есть, а?
По факту - флюгер, переобувающийся когда надо (с ЕР в ЛПДР).
Еще по факту - "строитель", к которому очччень много вопросов со стороны жильцов толком недоделанного дома Чехова, 12.
Кстати, спасибо Дмитрий, что не упоминули в этом списке Клишина, которого активно во все дыры пропихивают Ваши коллеги с СТВ.
«Любая кухарка способна управлять государством»
Но позвольте спросить, а как же эта «кухарка» соберет команду специалистов, расставит их на свои места и будет грамотно с ними работать, если у нее только опыт работы «кухаркой»?
Да и Ленин высказывался «немножечко» не так.
«Приписываемая В. И. Ленину (а иногда и Л.Троцкому) цитата «любая кухарка способна управлять государством» ему не принадлежит!
В статье «Удержат ли большевики государственную власть» (Полное Собрание Сочинений, т. 34, с. 315) Ленин писал:
«Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством… Но мы… требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, то есть к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту».