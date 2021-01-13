Сегодня мы проводили в последний путь первого замгубернатора Югры Геннадия Бухтина

Сегодня в Москве на Троекуровском кладбище мы проводили в последний путь первого заместителя губернатора Югры Геннадия Федоровича Бухтина.

Я познакомился с ним десять лет назад, когда он пришел работать в правительство Югры, и самого начала у нас установились хорошие, доверительные отношения. Может быть, потому что он, как и я, инженер (он с отличием закончил Казанский авиационный институт, я – Бауманку), мы говорили на одном языке.

Неравнодушный, порядочный, ответственный, открытый, он всегда брал трубку, а если не мог ответить сразу – перезванивал. Когда у меня как депутата Государственной Думы от Югры возникали вопросы, связанные с обращениями избирателей или законопроектами, касающимися округа, он всегда откликался, предоставлял необходимую информацию, помогал решить их.

Мои искренние соболезнования родным и близким Геннадия Федоровича. Человек жив, пока жива память о нем. А Геннадий Бухтин оставил о себе добрую память.