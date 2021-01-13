Коммунальщики разводят руками – в сильные морозы пескосоляная смесь неэффективна. И что делать жителям Сургута?

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов отреагировал на заявление замдиректора департамента городского хозяйства Сургута Сергея Алексеева о том, что в установившиеся морозы коммунальные службы прекратят посыпать заледеневшие дорожки средствами от скольжения. Мы приводим текст нашего комментатора полностью.

Интересно заявление господина Алексеева! Какие действия будут по борьбе с гололедом? Ожидать потепления? Это не выход. О чем говорилось в течение полугода в СМИ, что необходима мелкая фракция щебенки или мраморная крошка для борьбы с гололедом – именно в сильные морозы. Крошка щебеночная! А не песчано-солевая смесь, которую применяют в оттепель и этим только разводят грязь в городе.

Сегодня на улицах реальный каток. Можно надеть коньки. А коммунальщики разводят руками. Типа – мороз, ничего не можем. Как будто они из Африки приехали и ходили там в «путинских» галошах по раскаленному песку. А мороз – благо для горожан, ноги не жжет. Пора спуститься на землю и пройти пешком по городу может мысль какая-то и придет в голову.