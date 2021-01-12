Список претендентов на пост главы Сургута сформирован — а ясности с кандидатом так и нет

По итогам напряженного ожидания финала приема документов от претендентов на пост главы Сургута (предполагалось, что на последних минутах появится он, фаворит гонки) имею сказать следующее.

Казалось, уже невозможно еще сильнее дискредитировать придуманного на замену прямому всенародному голосованию кадавра под именем «отбор претендентов» — что мертво, умереть не может.

Но интрига последних часов и минут доказала: нет предела совершенству. Всегда есть возможность пасть ниже самого низкого плинтуса. Результат: 66 претендентов, в списке куча народу, не назвавшего даже свое ФИО, — и есть все основания предполагать, что именно там, в этой самой куче и находится он, будущий мэр. Который так и не удосужился выйти к сургутянам и хотя бы представиться.

Хороший посыл, да?

Ждем второго отделения этого циркового представления, в результате которого сургутяне получат какого-никакого руководителя. Какого — уже неинтересно.

В общем, наверняка известно одно: это будет человек. Вроде бы.

Мужчина. Немаловероятно, что женщина.

А что, вам мало информации? Да вроде в самый раз!