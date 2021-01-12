16+
Логотип Сиапресс
USD  74,2663   EUR  90,3227  

Новости

Больше новостей
Новым главой Сургута станет...
Комментировать
0
Кто из правительства Югры должен стать первым заместителем губернатора?
Комментировать
0
Вы следите за выборами главы Сургута?
Комментировать
0
Когда вы планируете убрать ёлку?
Комментировать
0
Больше опросов

​Главой Сургута станет…

Список претендентов на пост главы Сургута сформирован — а ясности с кандидатом так и нет

​Главой Сургута станет…

По итогам напряженного ожидания финала приема документов от претендентов на пост главы Сургута (предполагалось, что на последних минутах появится он, фаворит гонки) имею сказать следующее.

Казалось, уже невозможно еще сильнее дискредитировать придуманного на замену прямому всенародному голосованию кадавра под именем «отбор претендентов» — что мертво, умереть не может.

Но интрига последних часов и минут доказала: нет предела совершенству. Всегда есть возможность пасть ниже самого низкого плинтуса. Результат: 66 претендентов, в списке куча народу, не назвавшего даже свое ФИО, — и есть все основания предполагать, что именно там, в этой самой куче и находится он, будущий мэр. Который так и не удосужился выйти к сургутянам и хотя бы представиться.

Хороший посыл, да?

Ждем второго отделения этого циркового представления, в результате которого сургутяне получат какого-никакого руководителя. Какого — уже неинтересно.

В общем, наверняка известно одно: это будет человек. Вроде бы.

Мужчина. Немаловероятно, что женщина.

А что, вам мало информации? Да вроде в самый раз!


нравится (8) не нравится (0)
Сегодня в 17:52, просмотров: 292, комментариев: 5
Комментарии:
хаски из Аляски
не нравится
Сегодня в 18:02
Ну вот между Баросвым и Селюковвм выбирать. Че зря господин самолетолюбитель заявил о своих амбициях минувшей осенью
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 18:14
Да уж! Ну очень открытые выборы! Даже пофамильный список не озвучен. «Никогда такого не было! И вот опять!».
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 18:19
Эх, жалко в кадр конь не попал.

Неизвестная есть, а коня нет – какого цвета.

Опять интрига.

Ну это конечно косяк Крамского.
Mobii
не нравится
Сегодня в 18:26
Пиарщики у Комаровой так себе - начинать службу мэра с мошенничества это очень дальновидно
Dochimacho
не нравится
Сегодня в 19:03
Точно. Теперь у нас не мэр будет, а "какой-нибудь руководитель сургутян". Так и запишем.
Показать все комментарии (5)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Актировка: 1-11 классы первой смены 1760
  2. ​Пошли реальные кандидаты? В мэры Сургута выдвинулся политик Михаил Селюков 1371
  3. ​«Вера разрешила». В Сургуте появился «анархистский» знак 1369
  4. ​Жители Нефтеюганска собирают подписи под петицией с просьбой остановить убийство животных 1120
  5. ​Директора сургутского предприятия обвиняют в уклонении от уплаты налогов 1038
  6. ​Сталин и шаурма 988
  7. Целый «Ритуал». Общественность запуталась среди кандидатов на пост главы Сургута 981
  8. Шесть югорчан не смогли победить коронавирус 917
  9. ​К Земле приближается астероид диаметром в километр 912
  10. ​Представьте себе: приходит главный кандидат сдавать документы, а там очередь на 40-45 человек… 749
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 19852
  2. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 16189
  3. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 13714
  4. ​Машины бросают на кольце: в Сургуте у мечети устроили транспортный коллапс 10127
  5. ​Аллу Пугачеву подозревают в смертельной болезни 9140
  6. ​Спасала из квартиры матери: в Нижневартовске бабушка вывела внучку обнаженной на 30-градусный мороз 8303
  7. ​Сургут признали одним самых миролюбивых городов России 7619
  8. ​Геннадий Бухтин умер от осложнений, развившихся вследствие тяжелого течения COVID-19 4097
  9. Шумахер-неадекват в Нижневартовске устроил погоню и попал на видео 3876
  10. ​Двое детей пострадали в ДТП в районе сургутского аэропорта 3388
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 19852
  2. ​Вартовчанин, спасая машину от морозов, надел на нее чехол // ФОТОФАКТ 16332
  3. Сургутянин поджег чужой «Инфинити» // ВИДЕО 16226
  4. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 16189
  5. ​В Сургуте задержали претендента на мэрское кресло, «как опасного преступника» 13990
  6. ​Такой Женя нам не нужен! 13845
  7. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 13714
  8. ​Очень хороший специалист: врач травмцентра Сургута, обвиняемый во взяточничестве, продолжает работать 13066
  9. Аквилон, Вершина, Джуманджи: в Сургуте продают десять известных зданий 12289
  10. ​В Нефтеюганске иностранец попытался изнасиловать и обокрал женщину 10183

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика