16+
Логотип Сиапресс
USD  74,2663   EUR  90,3227  

Новости

Больше новостей
Новым главой Сургута станет...
Комментировать
0
Кто из правительства Югры должен стать первым заместителем губернатора?
Комментировать
0
Вы следите за выборами главы Сургута?
Комментировать
0
Когда вы планируете убрать ёлку?
Комментировать
0
Больше опросов

​Цирк окончен. Выводы

На выборы главы Сургута заявились 66 человек, а основной кандидат так и не известен

​Цирк окончен. Выводы
Фото 2gis.ru

Процедура сбора документов от потенциальных кандидатов на пост главы Сургута, которую в городе называют не иначе как «цирк», завершена. Всего за месяц с учетом новогодних каникул заявки подали 66 человек, из них двое заметных в политике – депутат думы Сургута Евгений Барсов (ЛДПР), депутат Тюменской областной думы Михаил Селюков (ЛДПР). Все до последней минуты ждали победителя, уже практически будущего главу Сургута – депутат думы Югры Андрея Филатова, но он то ли не появился, то ли появился, но пока не раскрыл себя.

Давайте для начала обсудим тех, кто внес наибольшую пользу и конструктив в уходящий цирковой процесс – те 60+ человек, которые не имели даже призрачных шансов на победу, но пришли в думу Сургута и сдали свои документы. Эти люди – настоящие молодцы. Они своими действиями, внешне бессмысленными, на самом деле подчеркнули реальную бессмысленность процедуры, которую в официозе называют «выборы главы Сургута».

Да, комиссия по отбору кандидатов всех их исключит из финального списка. Но одно дело – исключать двух с половиной калек, как было в прошлый раз. А другое – шесть десятков. Надеюсь, что это – только начало. И во время следующего «предвыборного» цикла уровень политического раскрепощения сургутян повысится, и мы выйдем на планку хотя бы в 150 потенциальных кандидатов.

А теперь к факторам, из-за чего происходившее в Сургуте в последний месяц действительно можно называть цирком. К этой странной квази-византийской драматургии, когда инсайдеры сливают информацию, что типа ключевой кандидат буквально на последних минутах приема документов должен появиться на горизонте и спасти… Кого? Сургутян? От чего? От интриги на псевдовыборах? От необходимости депутатам выбирать главу из 65 «нонеймов»? Да они бы справились, я в них верю.

В итоге ситуация вообще непонятная. То ли драматурги пали жертвой собственной задумки, так как хотели выставить своего козыря в последний день, а он по каким-то собственным причинам не смог / не успел (были слухи, что у того же Филатова может быть коронавирус и, следовательно, самоизоляция). То ли действительно трагическая и неожиданная смерть первого замгубернатора Геннадия Бухтина смешала все кадровые карты прямо перед окончательным выдвижением нового главы Сургута. То ли в числе 66 заявившихся все же упрятан человек, который согласован округом, но пока не явил свое имя округу.

Так или иначе, впереди работа комиссии, которая должна минимум двух человек (а вообще всех, кто соответствует критериям и подал нормальный пакет документов) направить в думу Сургута для окончательного выбора. Посмотрим, что из этого получится.


нравится (5) не нравится (3)
Сегодня в 17:37, просмотров: 254, комментариев: 2
Комментарии:
Mobii
не нравится
Сегодня в 17:45
Не, бро, цирк только начинается! Впереди целый срок клоунады
444
не нравится
Сегодня в 18:39
А уборщица-то выдвинулась, которую в итоге и изберут? Как в том сельсовете...
Показать все комментарии (2)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Актировка: 1-11 классы первой смены 1760
  2. ​Пошли реальные кандидаты? В мэры Сургута выдвинулся политик Михаил Селюков 1371
  3. ​«Вера разрешила». В Сургуте появился «анархистский» знак 1369
  4. ​Жители Нефтеюганска собирают подписи под петицией с просьбой остановить убийство животных 1119
  5. ​Директора сургутского предприятия обвиняют в уклонении от уплаты налогов 1038
  6. ​Сталин и шаурма 988
  7. Целый «Ритуал». Общественность запуталась среди кандидатов на пост главы Сургута 981
  8. Шесть югорчан не смогли победить коронавирус 917
  9. ​К Земле приближается астероид диаметром в километр 912
  10. ​Представьте себе: приходит главный кандидат сдавать документы, а там очередь на 40-45 человек… 749
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 19852
  2. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 16189
  3. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 13714
  4. ​Машины бросают на кольце: в Сургуте у мечети устроили транспортный коллапс 10127
  5. ​Аллу Пугачеву подозревают в смертельной болезни 9140
  6. ​Спасала из квартиры матери: в Нижневартовске бабушка вывела внучку обнаженной на 30-градусный мороз 8303
  7. ​Сургут признали одним самых миролюбивых городов России 7619
  8. ​Геннадий Бухтин умер от осложнений, развившихся вследствие тяжелого течения COVID-19 4097
  9. Шумахер-неадекват в Нижневартовске устроил погоню и попал на видео 3876
  10. ​Двое детей пострадали в ДТП в районе сургутского аэропорта 3388
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 19852
  2. ​Вартовчанин, спасая машину от морозов, надел на нее чехол // ФОТОФАКТ 16332
  3. Сургутянин поджег чужой «Инфинити» // ВИДЕО 16226
  4. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 16189
  5. ​В Сургуте задержали претендента на мэрское кресло, «как опасного преступника» 13990
  6. ​Такой Женя нам не нужен! 13845
  7. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 13714
  8. ​Очень хороший специалист: врач травмцентра Сургута, обвиняемый во взяточничестве, продолжает работать 13066
  9. Аквилон, Вершина, Джуманджи: в Сургуте продают десять известных зданий 12289
  10. ​В Нефтеюганске иностранец попытался изнасиловать и обокрал женщину 10183

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика