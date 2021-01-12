На выборы главы Сургута заявились 66 человек, а основной кандидат так и не известен

Процедура сбора документов от потенциальных кандидатов на пост главы Сургута, которую в городе называют не иначе как «цирк», завершена. Всего за месяц с учетом новогодних каникул заявки подали 66 человек, из них двое заметных в политике – депутат думы Сургута Евгений Барсов (ЛДПР), депутат Тюменской областной думы Михаил Селюков (ЛДПР). Все до последней минуты ждали победителя, уже практически будущего главу Сургута – депутат думы Югры Андрея Филатова, но он то ли не появился, то ли появился, но пока не раскрыл себя.

Давайте для начала обсудим тех, кто внес наибольшую пользу и конструктив в уходящий цирковой процесс – те 60+ человек, которые не имели даже призрачных шансов на победу, но пришли в думу Сургута и сдали свои документы. Эти люди – настоящие молодцы. Они своими действиями, внешне бессмысленными, на самом деле подчеркнули реальную бессмысленность процедуры, которую в официозе называют «выборы главы Сургута».

Да, комиссия по отбору кандидатов всех их исключит из финального списка. Но одно дело – исключать двух с половиной калек, как было в прошлый раз. А другое – шесть десятков. Надеюсь, что это – только начало. И во время следующего «предвыборного» цикла уровень политического раскрепощения сургутян повысится, и мы выйдем на планку хотя бы в 150 потенциальных кандидатов.

А теперь к факторам, из-за чего происходившее в Сургуте в последний месяц действительно можно называть цирком. К этой странной квази-византийской драматургии, когда инсайдеры сливают информацию, что типа ключевой кандидат буквально на последних минутах приема документов должен появиться на горизонте и спасти… Кого? Сургутян? От чего? От интриги на псевдовыборах? От необходимости депутатам выбирать главу из 65 «нонеймов»? Да они бы справились, я в них верю.

В итоге ситуация вообще непонятная. То ли драматурги пали жертвой собственной задумки, так как хотели выставить своего козыря в последний день, а он по каким-то собственным причинам не смог / не успел (были слухи, что у того же Филатова может быть коронавирус и, следовательно, самоизоляция). То ли действительно трагическая и неожиданная смерть первого замгубернатора Геннадия Бухтина смешала все кадровые карты прямо перед окончательным выдвижением нового главы Сургута. То ли в числе 66 заявившихся все же упрятан человек, который согласован округом, но пока не явил свое имя округу.

Так или иначе, впереди работа комиссии, которая должна минимум двух человек (а вообще всех, кто соответствует критериям и подал нормальный пакет документов) направить в думу Сургута для окончательного выбора. Посмотрим, что из этого получится.