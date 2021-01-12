Какая интрига была бы самой интересной на выборах главы Сургута

Все уже со счета сбились, сколько народа заявилось на конкурс, чтобы стать главой экономической столицы... Сургут со своей политактивностью стал не городом счастья и безопасной жизнедеятельности, а городом-посмешищем. Но это не тот вопрос, которому посвящен пост.

Все ждут 12 января, точнее, даже второй половины дня, когда сдаст документы тот самый – на ближайшие пять лет кандидат... А меня посетила такая мысль – что будет, если с утра пораньше, как в старые добрые времена за колбасой, выстроится живая очередь из кандидатов. Человек так 40-45.

И приходит Он (в смысле, кандидат, без гендерного признака), а тут очередь – и что дальше?! Кого же тогда депутатам придется выбрать?! Вот это было бы достойным продолжением интриги еще на шесть дней.