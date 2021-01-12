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​Представьте себе: приходит главный кандидат сдавать документы, а там очередь на 40-45 человек…

Какая интрига была бы самой интересной на выборах главы Сургута

​Представьте себе: приходит главный кандидат сдавать документы, а там очередь на 40-45 человек…
Фото со страницы автора в Facebook

Все уже со счета сбились, сколько народа заявилось на конкурс, чтобы стать главой экономической столицы... Сургут со своей политактивностью стал не городом счастья и безопасной жизнедеятельности, а городом-посмешищем. Но это не тот вопрос, которому посвящен пост.

Все ждут 12 января, точнее, даже второй половины дня, когда сдаст документы тот самый – на ближайшие пять лет кандидат... А меня посетила такая мысль – что будет, если с утра пораньше, как в старые добрые времена за колбасой, выстроится живая очередь из кандидатов. Человек так 40-45.

И приходит Он (в смысле, кандидат, без гендерного признака), а тут очередь – и что дальше?! Кого же тогда депутатам придется выбрать?! Вот это было бы достойным продолжением интриги еще на шесть дней.


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Сегодня в 01:45, просмотров: 130, комментариев: 0
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