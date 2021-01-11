Общественное бурление вокруг даже мельчайших инфоповодов о Сталине остается с нами как напоминание – прошлое гложет Россию

Невероятный историко-криминальный скандал разворачивается в Москве вокруг шаурмячной «Stal’inDoner», где мясо нарезал повар в форме НКВД и упоминались другие концептуальные пункты эпохи, типа «Шаурма от Берии с соусом ткемали».

Сначала появление этого общепита возмутило обычных граждан, посчитавшим неуместным упоминание диктатора в подобном ключе. Потом к делу подключилось движение «Мемориал» с примерно тем же посылом, а также некоторые сталинисты, которых обидело превращение их кумира в лицо какой-то шаурмячной. Другие любители этого исторического деятеля (в частности – партия «За правду» Захара Прилепина), впрочем, не углядели в этом ничего плохого, и теперь собираются идти маршем на «Мемориал», дабы «задавать этим иностранным агентам неудобные исторические вопросы» (они даже группу этого мероприятия «ВКонтакте» создали – там целых 16 человек).

В неожиданном ключе выступила полиция, которая, по словам владельца «Stal’inDoner» Станислава Вольтмана, незаконно его задержала и требовала срочно закрыть точку общепита. Вроде как из-за ненужного общественного резонанса. Эту ситуацию, опять же неожиданно, поддержали некоторые сторонники условно-либерального лагеря с формулировкой «ты хотел Сталина – ты его получил». И осуждение со стороны сталинистов – типа «как же вы, наследники советской милиции, такое смеете творить».

Вот уж действительно получилась какая-то шаурма. Давайте ее разберем на ингредиенты.

Первое. Наше общество демонстрирует базовую нормальность. Все-таки создавать концепт и пиар какого-то бизнеса на фигуре Сталина на данный момент либо невозможно, либо очень сложно. Слишком свежи раны того времени, слишком не проработаны травмы, оставленные репрессиями и войной.

Второе. Наши власти в целом и правоохранители в частности – как всегда. Возник скандал – и они с дубиной наперевес и с соответствующей грацией в движениях поскакали конфликт исчерпывать, как умеют. И конечно, если слова Вольтмана о том, как его прессовали в отделении, правда, то подобное должны осудить все – не потому что «как наследники дела Сталина могут закрывать подобные заведения», а потому что нет ни одного законного основания к запрету на использование этого имени. Моральные границы есть (о них было в пункте первом), больше не надо.

И третье. Если по такому опереточному поводу, как шаурмячная имени Сталина, возникает некое общественное бурление – это очередной признак того, что тему 30-50-х годов ХХ века в истории нашей страны со всеми сопутствующими травмами и ранами еще прорабатывать и прорабатывать. И нам это еще предстоит. Не при нынешней власти, которая вроде как черпает свою легитимность из Победы 1945 года и не очень любит ворошить старое, открывать архивы и признавать бесчинства, которые устраивали ее профессиональные предшественники из НКВД сотоварищи. Но мы от этого разговора о прошлом не увернемся никак.

«Когда идентичность нации держится на лжи и умолчаниях, то она, вместо того чтобы жить собственной жизнью, обречена на постоянное беспокойство и неуверенность, постоянный страх быть уличенным. Она обречена «недоверчиво оглядываться, пытаясь догадаться, что о нас думают другие, отвлекать внимание от стыдных эпизодов в прошлом и все время защищать свое чужое имя, усматривая в каждой неудаче заговор чужаков» (выдержка из книги Николая Эппле «Неудобное прошлое»).

Эти строки написал историк Ян Томаш Гросс про свою родную Польшу. А вы про кого подумали?