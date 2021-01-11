Я редко вижу мужчин, которые подбирают жирух с частичной алопецией, разглядев их нежную душу

В свете бурного обсуждения личности главного редактора «Нового Города» Светланы Могилдан, напрашиваются некоторые выводы.

Оказывается, стремиться к отношениям с состоявшимся и состоятельным мужчиной должно быть стыдно. Чтобы быть истинной леди, надо подобрать омского бомжа, отмыть его, купить ему «десятку» и любить.

Но вот я почему-то редко вижу мужчин, которые подбирают жирух с частичной алопецией, разглядывают их нежную душу и отдают все накопления на операцию по уменьшению желудка и парик из натуральных волос. Если честно, я таких видела только в передаче «Я вешу 300 кг» на TLC.

Почему же мы не унижаем мужчин, которые встречаются исключительно с красивыми девушками? Почему никто не гасит за это Юрия Нуреева в комментариях? У него красивая жена. А Свете достается. Несправедливо это.