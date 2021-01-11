16+
Логотип Сиапресс
USD  74,5157   EUR  90,8123  

Новости

Больше новостей
Новым главой Сургута станет...
Комментировать
0
Кто из правительства Югры должен стать первым заместителем губернатора?
Комментировать
0
Вы следите за выборами главы Сургута?
Комментировать
0
Когда вы планируете убрать ёлку?
Комментировать
0
Больше опросов

​Давайте гасить Юру

Я редко вижу мужчин, которые подбирают жирух с частичной алопецией, разглядев их нежную душу

​Давайте гасить Юру
Фото: pixabay.com

В свете бурного обсуждения личности главного редактора «Нового Города» Светланы Могилдан, напрашиваются некоторые выводы.

Оказывается, стремиться к отношениям с состоявшимся и состоятельным мужчиной должно быть стыдно. Чтобы быть истинной леди, надо подобрать омского бомжа, отмыть его, купить ему «десятку» и любить.

Но вот я почему-то редко вижу мужчин, которые подбирают жирух с частичной алопецией, разглядывают их нежную душу и отдают все накопления на операцию по уменьшению желудка и парик из натуральных волос. Если честно, я таких видела только в передаче «Я вешу 300 кг» на TLC.

Почему же мы не унижаем мужчин, которые встречаются исключительно с красивыми девушками? Почему никто не гасит за это Юрия Нуреева в комментариях? У него красивая жена. А Свете достается. Несправедливо это.


нравится (15) не нравится (5)
Сегодня в 13:53, просмотров: 593, комментариев: 16
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:33
Ну уж и бурное обсуждение в лице одного психически больного комментатора с комплексом неполноценности и соответствующим ником «Прилип», застрявшего в совке, когда любовь можно было за бутылку борматухи купить.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:42
А Юру гасить себе дороже.

Он банить начнет напропалую.
mrak lexx
не нравится
Сегодня в 15:00
Сиа-пресс дно пробито, когда-то интересный новостной ресурс специализирующийся на общественно политической жизни города превратился в сами видите что. Практически ни какой аналитики, рерайт с социальных сетей аля госпадин Байрамов на максималках
testimonium paupertatis mrak lexx
не нравится
Сегодня в 15:14
А у нас есть общественно-политическая жизнь? удивил!
Районный критик
не нравится
Сегодня в 15:22
А Юра щас сидит и офигевает "меня-то за что???"
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:23
Да ладно, вон аналитику Криштановича опубликовали про общественно политическую жизнь города. Заходи кому не лень, комментируй.
Сергей Б Районный критик
не нравится
Сегодня в 15:29
Юра джентльмен. Мужественно принял на себя удар, отведенный от Светланы Могилдан.

Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:31
Женщины они все ж таки хитрые.
Прилип Ардовский Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:38
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
учитель химии Прилип Ардовский
не нравится
Сегодня в 15:53
Знаете, как в народе говорят: у мужчин с длинным языком снизу кое-что коротковато)
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:54
А что этого маразматика Прилипа еще не забанили?

Ю.Н. таки не понял намека.

Анна, повторить попытку.

Ю.H. Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:57
Да вот думаю — не пора ли? А то вон и читатели волнуются, аналитики нет, пишут, одни дрязги и почему-то Руслан Байрамов. Прям загрузился.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:02
Не, демократия россиянам не к лицу.

Всех в бан!!!
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:07
Ну в смысле, всех их, конечно.
Ыть
не нравится
Сегодня в 17:10
Юрия обижать нельзя
Резонно заметить что он ваще один такой
А таких ценить надо
Думаю все согласятся
У нас тут уютный и сплоченный коллектив
Разве так можно, ни за что ни про что
А ваще, давайте жить дружно
Как кот один говорил
6xz34e
не нравится
Сегодня в 17:31
Уважаемая Анна!С первой статьей Вас в этом году!Признаюсь,я не поняла смысл,вернее подтекст...Лучше напишите о предстоящих гаданиях,13 число не за горами,например. А так ,заметка..."Дом -2"... продолжение следует...
Флудер
не нравится
Сегодня в 17:31
Прочитал заголовок : "Давайте гасить Ю_г_ру". Думал, опять про политику.
Показать все комментарии (17)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Актировка: 1-8 классы первой смены 1130
  2. Авиабилеты в России «взлетят» в апреле 1041
  3. ​В Сургуте произошел пожар в квартире многоэтажки 721
  4. ​За новогодние каникулы югорчане победили эпидемию ОРВИ 689
  5. Снова актировка? В Сургуте ожидается похолодание 667
  6. ​Уход за матерью — и за городом: зарегистрирован еще один претендент на место главы Сургута 606
  7. ​Давайте гасить Юру 593
  8. ​Популярная на всю страну мэр Якутска внезапно объявила об отставке 574
  9. ​Выборы мэра Сургута. Политическая импотенция или конкурс городских сумасшедших 528
  10. ​Актировка: 1-8 классы второй смены 526
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 19240
  2. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 15852
  3. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 13590
  4. ​Машины бросают на кольце: в Сургуте у мечети устроили транспортный коллапс 9993
  5. ​Аллу Пугачеву подозревают в смертельной болезни 8666
  6. ​Спасала из квартиры матери: в Нижневартовске бабушка вывела внучку обнаженной на 30-градусный мороз 7766
  7. ​Сургут признали одним самых миролюбивых городов России 7484
  8. Мужчина, летевший из Нижневартовска, возомнил себя Терминатором и требовал от бортпроводников кофе, одежду и мотоцикл 3923
  9. ​Геннадий Бухтин умер от осложнений, развившихся вследствие тяжелого течения COVID-19 3557
  10. Шумахер-неадекват в Нижневартовске устроил погоню и попал на видео 3390
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 19240
  2. Сургутянин поджег чужой «Инфинити» // ВИДЕО 16169
  3. ​Вартовчанин, спасая машину от морозов, надел на нее чехол // ФОТОФАКТ 16015
  4. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 15852
  5. ​В Сургуте задержали претендента на мэрское кресло, «как опасного преступника» 13911
  6. ​Такой Женя нам не нужен! 13775
  7. ​Непонятно это все 13678
  8. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 13590
  9. ​Очень хороший специалист: врач травмцентра Сургута, обвиняемый во взяточничестве, продолжает работать 12988
  10. Аквилон, Вершина, Джуманджи: в Сургуте продают десять известных зданий 12209

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика