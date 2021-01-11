Дорогие земляки!

Сегодня Сургутскому району исполняется 97 лет.

С шести лет, уже 41 год моя жизнь неразрывно связано с Сургутским районом. И могу совершенно уверенно сказать, что тот район, в котором я рос, когда был мальчишкой, и тот район, который вижу сейчас — это два не похожих друг на друга места. Наша с вами малая Родина хорошеет год от года. Мы много делаем: строим новые дороги, дома, школы и сады, спортивные сооружения, технопарки. У нас даже появилась первая в Югре киберарена.

Всего этого не было бы без вашего участия. Я много общаюсь с коллегами из других районов и городов, и могу сказать, что таких активных жителей, как у нас, еще нужно поискать. Вы не пропускаете ни одного эфира, приходите на все встречи, много пишете нам в социальных сетях. Благодаря такому диалогу мы четко понимаем, куда нужно двигаться дальше.

Спасибо за то, что живете здесь, трудитесь, активно участвуете в благоустройстве, растите тут своих детей. Спасибо вам за искренность и небезразличие. С праздником!