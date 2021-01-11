Сургуту нужен хозяин — с хваткой, амбициями и без страха, чтобы мог пойти против вышестоящей власти и олигархов

На данный момент претендентов на пост мэра Сургута уже 51!

Скорее всего, будет еще больше. Но ситуация очень смешна. Думаю, многие из кандидатов даже и не в курсе, что выбирать их будет не избиратель, то бишь жители Сургута, а депутаты. Тихонько, за закрытой дверью, нажмут кнопочки за того, чья кандидатура была одобрена свыше, и все. Очередной функционер без шума и пыли будет распределять остатки лакомых кусков бюджета и ликвидные активы.

Ну а этот весь цирк с ряжеными кандидатами только отвлекает от процесса. «За державу обидно!» – как говорил герой из фильма «Белое солнце пустыни». Город-то с огромным потенциалом, как со стороны финансов, так и человеческих ресурсов. А бюджет Сургута при правильном использовании может позволить себе построить город-сад.

Сургуту нужен хозяин. Человек с хваткой, амбициями, опытом в управлении и без страха. Тот, кто сможет отстоять свое мнение, кто не побоится иногда двигаться наперекор власти и местных олигархов.

У нас же сейчас время «серых мышей»: прийти, закрыться за семью дверями и тихонечко делать свои дела, так оно выгодней.

Многие говорят: это система, ее нельзя сломать, кто бы ни пришел, будет все одинаково. Ну нет! Конечно, можно все поменять, конечно, можно потихоньку улучшать город и делать его более приятным для жизни. От личности мэра будет зависеть вектор развития на ближайшее время.

Хочется верить в чудо, что к власти придет правильный человек, но в чудеса и справедливость, я, к сожалению, перестал верить еще в детстве, когда узнал в Деде морозе свою воспитательницу из детского сада. К тому же она подарила своему сынишке крутой конструктор, а мне шоколадку.

Так что про чудеса я забыл, может, хоть депутаты (некоторых из них даже выбрали по-честному) не будут жать кнопки бездумно, а посмотрят на город и поймут, что им здесь тоже жить! И мэр нужен не удобный, не тихий, не для галочки, а реальный, чтоб привел город в порядок и улучшал его. Правда не факт, что такой кандидат появится.

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