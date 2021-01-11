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Труд бескорыстный, награды высокие

Сургутских добровольцев наградили медалями и грамотами от имени президента России

Труд бескорыстный, награды высокие
Фото предоставлено автором

У добровольцев не всегда есть время, зато у них есть самое главное – сердце! В период пандемии они это еще раз доказали. Именно волонтеры первыми протянули руку помощи тем, кто в этом так нуждался – ветеранам, пенсионерам, маломобильным гражданам. За этот добрый жест и бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе сургутские добровольцы были награждены медалями и грамотами от имени президента Российской Федерации.

Аспирант кафедры философии и права Института государства и права СурГУ Александр Андриенко без раздумий вступил в ряды Сургутского гуманитарного добровольческого корпуса, пройдя специальное обучение. Днем работает, а после – помогает пожилым сургутянам: закупает продукты, медикаменты и товары первой необходимости. Он взял своего рода шефство над микрорайоном, где проживает с семьей.

– Христианство учит милосердию, любви к ближним. Это для меня и стало основной мотивацией. На все про все уходит не более получаса, зато отдача в виде искренней благодарности – дорогого стоит. Бабушки в районе меня уже знают, да и им спокойней, когда приходит один и тот же человек. Кстати, они тоже кое-чему меня научили, например, разбираться в продуктах. Покупал им все согласно заявке и себе заодно на пробу. И знаете, оптимальное соотношение цены и качества. Бабушки знают толк в продуктах питания.

– Александр, а как вы отреагировали на награду, что она для вас значит?

- Это значимое событие для всей моей семьи. Но дело отнюдь не в награде, а в пользе, которую я приношу людям. Для меня это главное. И я бы очень хотел, чтобы моему примеру следовали мои дети. На церемонию награждения я специально взял с собой сына, он был под большим впечатлением.

К слову, добровольчество легло в основу научного исследования молодого аспиранта. Свою диссертацию он посвятил экзистенциализму – уникальности бытия человека с его переживаниями, болью, одиночеством, поисками своего «Я» и смысла жизни. Все, кто причастен к волонтерскому движению, однажды задавали себе эти вопросы. И именно данный вид деятельности помог им найти свое истинное предназначение.

Справка: Памятная медаль «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе» учреждена в июне 2020 года по распоряжению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Сострадание, милосердие, готовность всегда прийти на помощь людям – это те качества, которые должен иметь каждый человек своей страны», - считает студентка 5-го курса Медицинского института Карина Андреева. Уже четыре года девушка ведет активную волонтерскую деятельность, а ситуация с пандемией придала важности и ответственности этому полезному занятию.

- Я рада быть причастной к этой большой команде волонтеров. Вместе с несколькими ребятами мы первыми вызвались помогать городу, находясь часами в аэропорту, развозя продукты и лекарства пожилым людям. Все они становятся тебе очень близкими за это время, ты начинаешь переживать за них, а они за тебя. И очень важно не потерять эту связь.

- С одной стороны ситуация с пандемией показала, сколько людей нуждаются в помощи, элементарном общении и поддержке, а с другой – сколько волонтеров готовы им бескорыстно в этом помогать. И это тебя еще больше вдохновляет на подвиги, - убежден студент СурГУ Александр Коробкин.

Помимо работы в гуманитарном добровольческом корпусе, где юноша занимался обзвоном и заключением договоров с волонтерами, сбором продуктовых наборов, он активно помогал с тушением лесных пожаров на территории Югры, а также решал экологические проблемы в рамках студенческого экологического отряда «E.C.O.».

– В нашем регионе удивительно красивая природа, которую мы обязаны сохранить. Это осознание ко мне пришло еще в детстве, когда мы с родителями ездили на рыбалку. Тогда вокруг водоемов, в лесах мы натыкались на горы мусора, которые приходилось убирать за недобросовестными людьми. А в университете я уже осознанно вступил в ряды экоактивистов, к которому сейчас подключается все больше неравнодушных горожан. Я чувствую, что двигаюсь в правильном направлении. Моя миссия – сделать Сургут не просто красивым, а чистым городом!

Внести свою лепту в эти важные дела может каждый, достаточно сделать первый шаг. Ведь ничто не обходится нам так дешево и не ценится так дорого, как вежливость и доброта.

Справка: Акция взаимопомощи #МыВместе, которую инициировали Общероссийский народный фронт, Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Ассоциация волонтерских центров, платформа DOBRO.RU, была запущена 21 марта текущего года. Она объединила неравнодушных людей, которые решили во время пандемии помогать другим. На сайте мывместе2020.рф предложить свою помощь может любой желающий.


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Сегодня в 11:35, просмотров: 134, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:13
Волонтерский бескорыстный труд и реальная помощь пенсионерам это хорошо.

Но вот что коробит, Александр Андриенко, это же целый аспирант философии и права – его не смущает награда, учрежденная по заданию президента, который по рекомендации МВФ продлил пенсионный возраст россиянам и нищенские пенсии пенсионеров, которые знают толк в ценах на продукты?

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