Занимательная нумерология: самый важный для России год — год Змеи

Я никогда не был поклонником восточного гороскопа, но при анализе истории России в ХХ веке обнаружил, что все ее течение подчиняется 12-летним циклам, а наиболее кардинальные перемены происходят в год Змеи.

Всё это, конечно, можно назвать нумерологической чепухой, но такая гипотеза не более ненаучна, чем деление года на 12 месяцев, а суток — на 24 часа (два раза по 12). Ведь не зря же наши предки приняли этот двенадцатеричный размер.

Итак, предлагаю вам занимательный экскурс в историю.

1905 год (первый год Змеи в ХХ веке) – первая русская революция.

1917 год – вторая русская революция.

1929 год – год великого перелома в деревне, коллективизация. Для нашей преимущественно аграрной на тот момент страны эти события можно назвать Третьей русской революцией.

1941 год – катастрофа 41-го года, отказ от идеологии большевизма как примата классовых ценностей над национальными и ставки на мировую революцию, возврат к национальным корням, прекращение преследования религии в СССР.

1953 год – смерть Сталина, конец эпохи сталинизма.

1965 год – конец «хрущёвской оттепели», начало брежневских времён.

1977 год в эту схему не вписывается. Не было ни в том, ни в ближайших к нему годах перелома эпох. Между тем, именно в 1976 году товарищ Брежнев пережил клиническую смерть. По логике вещей, он должен был так или иначе уйти от власти, что повлекло бы смену исторической эпохи. Таким образом, 1976-1977 годы следует рассматривать как упущенный шанс для перемен.

Идём далее. 1989 год – начало политических реформ, либерализация, первые альтернативные выборы, первый и второй съезд народных депутатов СССР.

2001 год. Захват НТВ, установление государственного контроля над ведущими федеральными СМИ, конец либеральных реформ. Переход от либерализма к авторитарному строю происходил в течение всего 2000 года и приобрёл законченные черты в 2001 году.

Следующий рубеж – 2013 год. В конце этого года начались драматические события на Украине, и уже в самом начале следующего, 2014 года, Россия вступила в новую историческую эпоху, эпоху Второй холодной войны. Отсчёт этого периода следует вести не с аннексии Крыма, которая произошла не на пустом месте, а с украинского Майдана, который и стал пусковым механизмом.

Теперь возникает закономерный вопрос, когда противостояние с Западом закончится. Отсчитываем 12 лет от 2013 года и получаем 2025-й. Как известно, в 2024 году заканчивается очередной президентский срок Владимира Путина. Скорее всего, для него он станет последним.

Что будет дальше? В радикальном варианте — новый Горбачёв с перестройкой и новым политическим мЫшлением, в консервативном — новый Брежнев с политикой «разрядки».

В России существует всего две партии — западники и славянофилы, и правят они попеременно. Так что давайте наберёмся терпения.