Кто будет выбирать главу Сургута, из кого — мы до сих пор не знаем

Возвращаемся с новогодних каникул к теме номер один в информационной повестке: выборы главы Сургута. Тут есть пара казусов разной степени забавности.
Во-первых, СМИ (siapress.ru в том числе) на сегодняшний день сообщают о 51 претенденте на пост градоначальника (мы бережно и аккуратно ведем учет) — но в конкурсной комиссии по отбору претендентов сегодня заявили, что их таки 52! То есть кто-то потерялся. Вот такое уравнение с одним неизвестным.
Специфика нынешнего выборного процесса — в том, что это даже и неважно: 51 или 52. Пока что список чуть менее чем полностью состоит из фигур не второго даже, а двадцать второго плана. Их отсеет комиссия по отбору претендентов.
И с ней связан второй казус. Дело в том, что мы до сих пор не знаем, кто в нее входит. Кто будет выбирать нам главу. Четыре человека от города есть, и мы про них писали. А четверо от округа — прямо как нынешние кандидаты: неизвестные. Обещают назвать их фамилии в ближайшее время — да и пора уже, с 12 января надо отбором кандидатов заняться.
Собственно, когда вот эта схема как бы выборов главы была изобретена, существовали сомнения, насколько она вообще адекватна. Но с учетом описанных казусов следует признать — она не то чтобы неадекватна: это просто полная дискредитация идеи отказа от прямых выборов главы города.
Интересно, сколько еще электоральных циклов нам придется наблюдать этот цирк?
Видать с похмела.