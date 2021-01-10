Кто будет выбирать главу Сургута, из кого — мы до сих пор не знаем

Возвращаемся с новогодних каникул к теме номер один в информационной повестке: выборы главы Сургута. Тут есть пара казусов разной степени забавности.

Во-первых, СМИ (siapress.ru в том числе) на сегодняшний день сообщают о 51 претенденте на пост градоначальника (мы бережно и аккуратно ведем учет) — но в конкурсной комиссии по отбору претендентов сегодня заявили, что их таки 52! То есть кто-то потерялся. Вот такое уравнение с одним неизвестным.

Специфика нынешнего выборного процесса — в том, что это даже и неважно: 51 или 52. Пока что список чуть менее чем полностью состоит из фигур не второго даже, а двадцать второго плана. Их отсеет комиссия по отбору претендентов.

И с ней связан второй казус. Дело в том, что мы до сих пор не знаем, кто в нее входит. Кто будет выбирать нам главу. Четыре человека от города есть, и мы про них писали. А четверо от округа — прямо как нынешние кандидаты: неизвестные. Обещают назвать их фамилии в ближайшее время — да и пора уже, с 12 января надо отбором кандидатов заняться.

Собственно, когда вот эта схема как бы выборов главы была изобретена, существовали сомнения, насколько она вообще адекватна. Но с учетом описанных казусов следует признать — она не то чтобы неадекватна: это просто полная дискредитация идеи отказа от прямых выборов главы города.

Интересно, сколько еще электоральных циклов нам придется наблюдать этот цирк?

P.S. После публикации текста представители правительства предоставили автору скан постановления, в котором перечислены члены комиссии от округа. Документ от 26 декабря 2020 года — но в публичном поле до сих пор не засвечен.