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​Да неважно!

Кто будет выбирать главу Сургута, из кого — мы до сих пор не знаем

​Да неважно!
Фото: kykyryzo.ru

Возвращаемся с новогодних каникул к теме номер один в информационной повестке: выборы главы Сургута. Тут есть пара казусов разной степени забавности.

Во-первых, СМИ (siapress.ru в том числе) на сегодняшний день сообщают о 51 претенденте на пост градоначальника (мы бережно и аккуратно ведем учет) — но в конкурсной комиссии по отбору претендентов сегодня заявили, что их таки 52! То есть кто-то потерялся. Вот такое уравнение с одним неизвестным.

Специфика нынешнего выборного процесса — в том, что это даже и неважно: 51 или 52. Пока что список чуть менее чем полностью состоит из фигур не второго даже, а двадцать второго плана. Их отсеет комиссия по отбору претендентов.

И с ней связан второй казус. Дело в том, что мы до сих пор не знаем, кто в нее входит. Кто будет выбирать нам главу. Четыре человека от города есть, и мы про них писали. А четверо от округа — прямо как нынешние кандидаты: неизвестные. Обещают назвать их фамилии в ближайшее время — да и пора уже, с 12 января надо отбором кандидатов заняться.

Собственно, когда вот эта схема как бы выборов главы была изобретена, существовали сомнения, насколько она вообще адекватна. Но с учетом описанных казусов следует признать — она не то чтобы неадекватна: это просто полная дискредитация идеи отказа от прямых выборов главы города.

Интересно, сколько еще электоральных циклов нам придется наблюдать этот цирк?

P.S. После публикации текста представители правительства предоставили автору скан постановления, в котором перечислены члены комиссии от округа. Документ от 26 декабря 2020 года — но в публичном поле до сих пор не засвечен.


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Сегодня в 14:00, просмотров: 324, комментариев: 11
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 14:33
Ю.Н. нынче строчит как пулемет.

Видать с похмела.
Сергей Б
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Сегодня в 14:37
51 пишем, 1 в уме.

Это видимо уже тот самый объявился.
Alkonowa1ow
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Сегодня в 14:40
Обывателей уже сейчас ничем удивить нельзя в избирательном процессе. Отменили все. Порог явки. Голосование «против всех». Прямые выборы. То есть по сути выборов то всенародных градоначальника и не стало по факту. И вот ещё одна новация отбор кандидатов в шорт-лист. И это проглотили и ждём финала. Хорошо, если закончится этот «выборный марафон» избранием Главы города, устраивающего всех. А если нет? Не завидую этому Главе города. Тяжко придётся работать. Главного козыря у него ведь не будет, что его избрал народ. Народ не ошибается в выборе. А вот эта процедура «выборов» имеет риски ошибиться с выбором Главы. А кто будет нести ответственность? А никто. Комиссия по отбору кандидатов? Так она временная: «Вот была она и нету». Депутаты городской Думы? Так они заканчивают срок полномочий. И в подарок новому составу городской Думы вдогонку дарят Главу Города? Нелогично все это. Совсем нелогично.
Сергей Б
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Сегодня в 14:41
И что было бы в случае прямых выборов?

Результат был бы тем же.

Только шоу было бы фееричней и затратней.

Потому, что дело не в том, что…
Аванес Сергей Б
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Сегодня в 14:47
Я думаю 11.01 появится...некто многоизвестный Ф. Он давненько к Сургуту присматривается. Схема нехитрая и обкатанная. Шуви на повышение (временно, а там если повезёт, то на один срок в ГД), а наш герой на освободившееся место.
Сергей Б
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Сегодня в 14:51
Дело ведь не в том какое шоу, прямое или «кривое», а в качестве выборщиков, будь то граждане при прямых выборах или депутаты при «кривых».

А его, этого качества, нет, чтобы выборы были выборами и чтобы была демократия.

Если скажем объявить демократию и прямые выборы в стаде баранов от этого ведь ничего в стаде не поменяется, да?

Смутные сомнения имеются, дело в чем то другом.

Сергей Б Аванес
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Сегодня в 14:56
Да ведь на самом деле без разницы кого выберут или назначат.

Если скажем он жителям города не понравится, то в любое время можно созвать референдум и поменять. Ну а на нет и суда нет.

Сергей Б
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Сегодня в 14:58
Просто в России и в Сургуте такая демократия какая есть в соответствии с качеством и потребностей граждан.
Alkonowa1ow
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Сегодня в 15:13
Всегда присутствует конфликт интересов при выборе Главы города между властями округа и жителями города. Это конфликт интересов пытаются (пытаются!) разрешить с помощью двухстороннего состава комиссии по отбору кандидатов в шорт-лист. Однако до сих члены от округа неизвестны. Почему? Идёт подбор членов комиссии под кандидата- креатуру Губернатора? Да ладно! Конспирология какая-то. Все члены комиссии предсказуемы. И выберут кого надо и понятно, что в этом конфликте интересов заинтересованная сторона имеет все шансы получить лояльного окружным властям Главу города. Как показывает список, выдвинувшихся кандидатов на пост Главы города, городской истеблишмент не будет препятствовать этому процессу. Ну а обыватели тем более. Таково теперь местное самоуправление.
Швондер.
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Сегодня в 16:36
Товарищ Филатов значит
Alkonowa1ow
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Сегодня в 16:48
Состав комиссии от округа сплошные «тяжеловесы» под руководством первого заместителя Губернатора ХМАО Шипилова. Дата издания распоряжения аж 26 декабря 2020 года. Однако, где инсайдеры в ХМАО? Документ уже полмесяца пылится в кабинетах власти, а СМИ не курсе. Нехорошо получается. Совсем нехорошо.
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