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​Данные не дам!

Whatsapp попросил у пользователей их персональные данные — и пользователи почему-то возмутились

​Данные не дам!
Фото: cadelta.ru

Спасайся кто может: тут снова на наши персональные данные покушаются. Редиска — мессенджер Whatsapp, выкативший в начале года обновленное пользовательское соглашение, по которому предлагает зарегистрированным делиться своими данными со всем семейством приложений коропорации Facebook, в которую мессенджер и входит.

Реакция общественности не заставила себя ждать. Общественность, как водится, возмущена такими вольностями. Дескать, мы не даем согласия, и баста.

Но позвольте, не та же самая ли общественность бездумно вводит имена-пароли-явки на любых сайтах, не утруждая себя проверкой их надежности? Не она ли проходит всякие типа смешные тестики из серии «Какая ты кастрюля на кухне»? И не стоит вздыхать об идиотичности этого контента — известно же, что задуман он не для развлечения публики, а для сбора ее персональных даных. Которыми она делится, вообще не раздумывая.

Раз в год в соцсетях проходит волна публикаций «Римского статута» типа: «Этим заявлением я уведомляю Facebook («ВКонтакте», «Одноклассники» etc.), что категорически запрещается разглашать, копировать, распространять или предпринимать какие-либо другие действия против меня на основании этого профиля и/или его содержимого. Содержание этого профиля является частной и конфиденциальной информацией». Публикуя подобный текст на стене, пользователи наивно полагают, что обезопасили себя от всех напастей, — и продолжают раскидывать персональные данные налево-направо.

Какой вывод? Очень простой: расслабиться и не париться. Потому что все наши данные давно перестали быть персональными, и если Whatsapp вдруг неосторожно об этом напомнил, это, как ни странно, только делает ему честь: все-таки не втихушку действует, а с открытым забралом. В отличие от массы других деятелей, торгующих всеми видами информации на черном рынке (вспомним, недавнее расследование Навального, построенное, кстати, как раз на использовании вот такой вот «продукции»).

Мы вышли в интернет — это пространство открытое, в котором возможно найти все — в том числе и себя. Стоит примириться, принять новые пользовательские соглашения, смотреть таргетированную рекламу и отбиваться от спама. Деваться-то все равно некуда. Ну не уйдете же вы отсюда?


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Сегодня в 11:36, просмотров: 49, комментариев: 0
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