Бывший заместитель губернатора ХМАО Сергей Полукеев о том, каким человеком и коллегой был Геннадий Бухтин

С Геннадием Федоровичем я познакомился в 2013 году, когда был назначен заместителем губернатора Югры. И первым, кто меня встретил и с кем я встретился, был Геннадий Федорович. Так как у меня не было ни помощника, ни советника, я был один, он командировал своего помощника на первое время, который разбирался с документами, вводил в курс дела, пока я набирал штат.

Что касается деловых качеств, Геннадий Федорович был очень сильный аппаратчик в хорошем понимании этого слова. Он понимал, как движутся документы, что такое бюджет, что такое разумные экономические решения и так далее. В этом он был очень силен. Один из самых сильных, если не сказать - самый сильный человек в округе.

С точки зрения человеческих качеств, когда нужно было помочь, в чем-то разобраться, он никогда не футболил, всегда выдавал короткое четкое решение. Конечно, не работал за тебя, но совет, как сделать что-то правильно и с наименьшими потерями, всегда давал. И, конечно, угощал молочным улуном, беседовал, объяснял общую ситуацию, куда мы мы движемся, какие импульсы идут, сигналы, что нужно делать и как поступать. Такой был — негласный координатор в правительстве Югры.

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