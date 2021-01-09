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​До последнего мы все верили, что он выдержит этот удар

Заместитель губернатора Югры Вадим Шувалов выразил соболезнования семье Геннадия Бухтина

​До последнего мы все верили, что он выдержит этот удар

Не стало первого вице-губернатора ХМАО Геннадия Бухтина. Он скончался в больнице в Москве от последствий коронавируса. До последнего мы все верили, что он выдержит этот удар, но болезнь оказалась сильнее.

Это большой шок — Геннадий Фёдорович был прекрасным человеком, надёжным товарищем, хорошим специалистом. В Правительстве он отвечал за экономический блок, и под его руководством экономика региона развивалась, преодолевались кризисы, росли инвестиции.

Геннадию Фёдоровичу было всего 60. Сперва он лечился в Сургуте, затем его перевели в Москву. Несмотря на усилия лучших специалистов, спасти его не удалось. Соболезную родным и близким, вместе с вами тяжело переживаю эту утрату.


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Сегодня в 14:48, просмотров: 194, комментариев: 0
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