В США Twitter, Facebook и Google блокируют проигравшего президента, а в России в 1996 похожим занимались ОРТ, РТР и НТВ

Кажется, в Америке сговорились устроить целую череду красочных подарков российской (и любой иной диктаторской) пропаганде на новогодние каникулы. Вот после всех событий вокруг Капитолия пошла волна беспрецедентной «цифровой цензуры» – Twitterна всегда банит президента Трампа по очень мутным и малопонятным причинам о «призывах к насилию» без призывов к насилию, затем пошли блокировки ярких сторонников уходящего главы государства, а Google удаляет приложение Parler, где якобы обсуждались вооруженные акции на инаугурации Байдена.

Ну то есть вслед за «смертью демократии» приходит «смерть свободы слова».

Еще раз – подобное чрезвычайно любопытно по той причине, что не имеет прецедентов. Раньше запрет на распространение информации выносило только государство. Цензура была исключительно инструментом власти, и никого иного. Конечно, локальные акты псевдоцензуры (когда в постах якобы задевались чувства неких групп по национальному и другим признакам) в каком-нибудь Facebook тоже случались, но вырубить целого действующего президента на основании того, что руководству Twitter’а так захотелось – это впервые.

Значит ли это, что США превратились в такую же информационную автократию, как Россия? Нет. Там по-прежнему нет какого-то единого центра, который бы узурпировал власть, и есть огромное количество людей, у которых будут вопросы и недовольства по поводу сложившейся ситуации – а значит, американцам просто придется решить принципиально новые задачи.

Думаю, когда пыль от этих событий уляжется, все игроки политического и информационного рынка сядут чесать репу на следующую тему: если сегодня мега-платформы приняли вот такое решение о блокировке действующего президента, то завтра они могут принять другое решение, или третье, или, чем черт не шутит, сыграть на стороне какого-нибудь внешнего актора. Неизбежно возникнет вопрос: адекватно ли позволять одной структуре иметь столь мощное влияние и при этом быть неподконтрольной никому?

Вообще я напомню, что вся история США – это история непозволения кому-либо захватить достаточный кусок власти, чтобы продолжать откусывать ее до полной концентрации в одних руках. Повезло американцам с отцами-основателями и, в частности, первым президентом Джорджем Вашингтоном, которому после двух сроков предлагали остаться, ибо «кто, если не он» (знакомо, да?), а он отказался и ушел возделывать свою ферму. После него лишь один президент – Франклин Делано Рузвельт – стал нарушителем традиции и избрался четыре раза. После этого появились поправки в Конституцию об ограничении в виде двух сроков.

Была масса случаев, когда президенты (к слову, Ф.Д. Рузвельт – в их числе) пытались нагнуть под себя то суды, то парламенты, чтобы те не мешали проводить определенную политику, и ничего не получалось. Институты выдерживали. Поэтому даже при Трампе какого-то особого беспокойства за американскую демократию можно было не испытывать.

Тут мы входим в историю другого порядка и характера. Никогда еще частные IT-компании не получали, а даже если получали, то явно не пользовались инструментами информационно-политического влияния. Так что нас ждет большая дискуссия и, возможно, крупнейшая в этом веке операция антимонопольного характера. Разговоры о том, что неплохо бы расчленить тот же Facebookна несколько независимых кусков, уже были – сдается, они вернутся в информационное поле.

С другой стороны, как ни парадоксально, Россия уже побывала в похожей ситуации. Только вместо Facebook, Twitter и Google были ОРТ, РТР и НТВ в 90-х годах. Тогда они объединились с крупным бизнесом, чтобы помочь избраться одному кандидату в президенты и ни в коем случае не пустить другого. У нас дилемма воздействия частников на умы спустя пять лет решилась с комиссарской прямотой и незатейливостью – все средства информационного производства были срочно национализированы, централизованы и в дальнейшем каждый, кто получал какое-то влияние в этом пространстве, так же прижимался к ногтю (тут и «ВКонтакте», и «Яндекс», и «Лента», и все подряд). Так что наша отечественная цензура носит скучный и за тысячелетия набивший оскомину банальный государственный характер. Не думаю, что американцы пойдут по этому пути – хотя желающие подобное предложить найдутся.

Так что жизнь продолжается. Не впервой США оказываться в сложной ситуации, и пока что изо всех эта страна более-менее выпутывалась, совершая массу ошибок и набивая кучу шишек. Авось, их опыт и нам когда-нибудь сгодится.