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​Космически богат. Потому что не Роскосмос

Илон Маск — феноменальная история капитализации имени и мозгов

​Космически богат. Потому что не Роскосмос
Фото со страницы автора ВКонтакте

Грандиозная новость последних 48 часов: богатейшим человеком на планете стал Илон Маск, общее состояние которого оценивается в 177-195 миллиардов долларов (нижняя планка – по Форбсу, верхняя – по Блумбергу).

В новости этой, возможно, не было бы ничего примечательного, однако без вездесущего «но» и здесь не обошлось. Маск, которого можно считать то ли великим инженером, то ли не менее великим бизнесменом, то ли еще более великим покорителем космоса, радикально разбогател всего за один год, за 2020-й, когда акции одной только его Теслы взлетели за этот период почти на 800 процентов, точно следуя за Фальконом-9. Его же, Илона Маска, ракетой – первой частной пилотируемой успешной. При этом зарплата Маска только в Тесле, как решили акционеры компании еще в 2018-м, должна составить 3 млрд долларов в год.

Вот такая капитализация имени, фамилии и мозгов. Ожидается, что и в текущем году стоимость активов этого нашего замечательного современника будут неуклонно расти. Вопрос только в темпах этого роста – 50 процентов в годовом исчислении, 100 или сразу тысячу. При последнем показателе состояние Маска, как не трудно сосчитать, приблизится или даже перевалит за триллион. Долларов. Что сделает бизнесмена с феноменальным чутьем не просто самым богатым человеком в мире – он и сейчас самый богатый из homo. Это сделает его богаче, чем любая страна в современной цивилизации, за исключением только США и Китая.

К слову, бюджет России на 2021 год составит в его доходной части 18,8 триллиона рублей; по нынешнему курсу это чуть больше 253 миллиардов долларов, т.е. всего на треть больше, чем «бюджет» Маска.

Целая страна и всего один бизнесмен, который превратил всего 100 млн долларов, заработанных на ранее созданном бизнесе, в мегауспешные компании. А вы говорите «Роскосмос»... Кстати, у них там, вроде, все в порядке с кадрами. Ведь не может же эффективная госкорпорация неэффективно расходовать государственные средства просто потому, что толком некому работать?..

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Сегодня в 12:18, просмотров: 151, комментариев: 5
Комментарии:
Альберт Леонов
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Сегодня в 12:32
Одно понять не могу, почему на нашей станции они живут? отцепили бы модуль и сами.. движки не покупали ....
Скажу так, Маск = это пиар ...
Альберт Леонов
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Сегодня в 12:32
Такой же фейк как и свобода слова в Америке...
Сергей Б
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Сегодня в 13:44
В «Роскосмосе» с кадрами действительно все в порядке.

В России такая ракета есть «Тополь-м», самая быстрая в мире. Так вот, чтобы создать такую же, с такими же ракетными двигателями, другим странам включая США потребуется не менее тридцати лет.

Но зато в США Илон Маск есть, самый виртуально богатый человек в мире. Один из тех, кто своей виртуальной «гениальностью» обеспечивает доллар, вместо золотого запаса.

Кстати, специалисты, которые сталкивались с Маском по техническим вопросам констатируют, что как инженер Маск полный ноль.
Сергей Б
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Сегодня в 13:50
Так что, скорее всего Альберт прав – Илон Маск, это феноменальная история капитализации фейка про имя и мозги.
Alkonowa1ow
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Сегодня в 13:59
Да это просто «голый король». Его триллионы богатства в долларах и, следовательно, ничем не обеспечены. Его богатство -«Фантики», на которые работает весь мир. «Бумажки», себестоимость печатания, которых несколько центов. И Россия, кстати, тоже со своими углеводородами поддерживает эти «бумажки». Маск - это аферист космического масштаба, потому как зарплата в 3 миллиарда долларов это афера космич5ского масштаба. А на самом деле он «нищеброд». В Советском Союзе таких «масков» было десятки.
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