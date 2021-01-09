Илон Маск — феноменальная история капитализации имени и мозгов

Грандиозная новость последних 48 часов: богатейшим человеком на планете стал Илон Маск, общее состояние которого оценивается в 177-195 миллиардов долларов (нижняя планка – по Форбсу, верхняя – по Блумбергу).

В новости этой, возможно, не было бы ничего примечательного, однако без вездесущего «но» и здесь не обошлось. Маск, которого можно считать то ли великим инженером, то ли не менее великим бизнесменом, то ли еще более великим покорителем космоса, радикально разбогател всего за один год, за 2020-й, когда акции одной только его Теслы взлетели за этот период почти на 800 процентов, точно следуя за Фальконом-9. Его же, Илона Маска, ракетой – первой частной пилотируемой успешной. При этом зарплата Маска только в Тесле, как решили акционеры компании еще в 2018-м, должна составить 3 млрд долларов в год.

Вот такая капитализация имени, фамилии и мозгов. Ожидается, что и в текущем году стоимость активов этого нашего замечательного современника будут неуклонно расти. Вопрос только в темпах этого роста – 50 процентов в годовом исчислении, 100 или сразу тысячу. При последнем показателе состояние Маска, как не трудно сосчитать, приблизится или даже перевалит за триллион. Долларов. Что сделает бизнесмена с феноменальным чутьем не просто самым богатым человеком в мире – он и сейчас самый богатый из homo. Это сделает его богаче, чем любая страна в современной цивилизации, за исключением только США и Китая.

К слову, бюджет России на 2021 год составит в его доходной части 18,8 триллиона рублей; по нынешнему курсу это чуть больше 253 миллиардов долларов, т.е. всего на треть больше, чем «бюджет» Маска.

Целая страна и всего один бизнесмен, который превратил всего 100 млн долларов, заработанных на ранее созданном бизнесе, в мегауспешные компании. А вы говорите «Роскосмос»... Кстати, у них там, вроде, все в порядке с кадрами. Ведь не может же эффективная госкорпорация неэффективно расходовать государственные средства просто потому, что толком некому работать?..

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