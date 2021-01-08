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​Теперь это законно

Какие законы вступили в силу в январе 2021 года

​Теперь это законно
Фото: vk.com/duma

В 2021 году жизнь россиян изменится. Сбудутся или нет новогодние желания – неизвестно. Но совершенно точно заработают новые нормативные акты. О законах, которые вступают в силу в января – в материале siapress.ru.

Выплаты растут

И инфляция тоже – но не будем о грустном.

С 1 января МРОТ составит 12 792 рубля (42% медианной зарплаты), прожиточный минимум на душу населения в целом по России – 11 653 рубля (44,2% медианного дохода), страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,3 процента.

Материнский капитал на первого ребенка – 483 881,83 рубля, при рождении второго — еще 155 550 рублей. Если материнский капитал получается только за рождение второго ребенка – 639 431,83 рубля.

И налоги растут

Но не у всех.

Ставка НДФЛ на доходы свыше пяти миллионов рублей в год повышается до 15 процентов. При этом в расчет не будет браться разовые доход свыше пяти миллионов. Например, от продажи квартиры или машины.

Дополнительную прибыль обещают направить на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

Кроме того, вводится налог (13%) на высокие доходы по вкладам.

А для IT-компаний налог на прибыль снизится до трех процентов, в государственные внебюджетные фонды они будут отчислять 7,6 процента, в ПФР – шесть процентов, в соцстрах — 1,5 процента, в бюджет ОМС — 0,1 процента. Власти рассчитывают, что это «создаст условия для устойчивого развития российских высокотехнологичных компаний и дополнительные стимулы для инвестиций в отрасль».

Удаленка законна

С 1 января начали работать новые нормы Трудового кодекса, которые регулируют дистанционную работу. Они регулируют время отдыха и работы: время взаимодействия дистанционного работника с работодателем включается в рабочее время, независимо от того, когда было взаимодействие. Дополнительные рабочие часы должны оплачиваться как сверхурочная работа. Также удаленка не может быть поводом для снижения заработной платы. Но работодатель может уволить дистанционного сотрудника, если он не выходил на связь более двух рабочих дней подряд без уважительной причины.

Трудовая – электронная

С 1 января работникам, трудоустраивающимся впервые, будут оформляться только электронные трудовые книжки. Для тех, у кого уже есть трудовая, переход на электронную версию будет возможностью, а не обязанностью. Работодатель будет формировать в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника и предоставлять ее для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ.

У сельской ипотеки больше возможностей

Жилищный кредит под льготную ставку от 0,1 до 3 процентов годовых на покупку земельного участка в сельской местности и в городах с населением не более 30 тысяч человек и строительство на нем жилья стал еще доступнее. Теперь сельской ипотекой вправе воспользоваться граждане, планирующие строительство на земельном участке, находящемся в аренде.

Счетчики поумнеют

С 1 января многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию после строительства, должны быть оснащены «умными» приборами учета электрической энергии. «Умные» счетчики будут подключены к интернету и самостоятельно передавать данные о потреблении электроэнергии.

Вкладывайтесь в муниципалитет идеями и финансами

Вступил в силу закон об инициативном бюджетировании. Россияне, достигшие возраста 16 лет, могут принимать непосредственное участие в определении приоритетных направлений расходования бюджетных средств и контроля. При этом инициативные проекты будут реализовываться не только за счет поддержки из бюджетов, но и посредством внесения добровольных платежей и имущественных взносов граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций.

Получение услуг упростили

Для получения государственных услуг понадобится меньше бумажек. Так, органам, предоставляющим госуслуги, запрещается требовать от заявителя документы, подтверждающие его заработок, а также решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и попечительства. Свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния нужно будет предоставлять только в случае их выдачи в другом государстве. Схожее правило предусмотрено в отношении документов об образовании и прохождении обучения, ученых степенях и званиях.

Кроме того, ЗАГСы смогут выдавать заново ряд документов о регистрации акта гражданского состояния, если оригинал утрачен или испорчен, по месту жительства или пребывания заявителя, используя сведения из Единого государственного реестра ЗАГС.

Всё промаркируют

С января участники оборота товаров будут обязаны вносить в систему «Честный знак» сведения о маркировке товаров легкой промышленности. С 20 января стартует подготовительный этап маркировки молочной продукции.

Гостиницы развели на категории

Теперь все гостиницы должны иметь свидетельства о присвоении категории. За отсутствие документа грозит административная ответственность – без свидетельства нельзя предоставлять гостиничные услуги. Исключение предоставлено только для отелей, в которых 15 и меньше номеров. Для них эта норма заработает через год.

Вытрезвители возвращаются

Но только по решению регионов и муниципалитетов. То есть полномочия по оказанию помощи тем, кто находится в общественных местах в состоянии опьянения и утратил способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, закрепляются за регионами. Закон не запрещает организовывать медвытрезвители на принципах партнерства с частными организациями.

Газ не для веселья

Официально запрещено производство, изготовление, закупка, хранение, перевозка, пересылка, сбыт и пропаганда употребления закиси азота не по назначению, то есть не в медицинских, промышленных и технических целях. Также устанавливается административная ответственность за пропаганду или незаконную рекламу «веселящего газа».

По материалам пресс-службы Госдумы РФ


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Сегодня в 20:46, просмотров: 153, комментариев: 0
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