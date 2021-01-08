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Всё, нет больше Трампа

Основные выводы по итогам хулиганского и дилетантского захвата Капитолия в США

Всё, нет больше Трампа
Фото со страницы автора в Facebook

События в США впечатлили. Захват Капитолия. Кто мог предположить? Ну, демонстрации. Ну, митинги. Судебные протесты. Но захват Капитолия?! Не будучи американистом, все же попробую по пунктам и по верхам.

1) Банальности. Налицо раскол в обществе. Америка изменилась и уже прежней не будет. Да, все так. Но поразбираемся.

2) Экономика. Успех Трампа в экономике – рост в 2,5-3,0 процента. Это очень прилично. Но начало тренда на рост – это к Обаме. Трамп просто оказался в рамках этого тренда. Впрочем, были и свои заслуги. Например, энергетика при Трампе развивалась весьма бурно. Такой динамики еще не было.

При этом, мир увидел и опасность трампизма, связанную со ставкой на протекционизм, торговые войны, отрицание глобализации. Надо было уметь поссориться с Европой. Европейцы, мягко говоря, удивились. Ну, а китайцам воевать на экономических и технологических фронтах не впервой.

И все же все шло более или менее. Безработица снижалась и достигла минимальных значений. Все остальное росло, но подкосила пандемия.

3) В пандемию Трамп выступил за минимизацию экономических ограничений. Итог –резкий рост смертности. Счет на десятки и сотни тысяч. Экономике минимизация ограничений особых успехов не принесла. Но и катастрофического падения не было.

Но все же популярность и уровень одобрения Трампа резко снизились. Протесты BLM ситуацию подогрели.

4) В политике – правый популизм на острых темах: величие Америки, всех победим, миграция и т.д. И тут понятно, что стоит начать быть популистом, так остановиться невозможно. Спираль популизма начинает раскручиваться и требовать все новых «жертв» в виде радикализации риторики, невыполнимых обещаний, простых решений и т.п.

В итоге, слои, восприимчивые к правому популизму, стали еще более правыми, еще более радикальными в своих политических и экономических требованиях, в своем неприятии традиционного истеблишмента.

А таких много. Америка весьма сегментированная страна. Город и глубинка часто демонстрируют не только разный уровень образования, культуры, экономического благополучия, но и разные политические предпочтения. Не в первый раз и не только в США. Посмотрите, например, на Россию.

5) Левые не удивились таким делам. Удивились центристы. И началась информационная война, в которой Трамп откровенно проиграл. Но при этом произошла жесткая политическая поляризация.

6) Очевидно, что эта поляризация укрепила ядерный электорат обеих партий. Терять его никто не намерен, а потому республиканцы будут повторять трамповские мантры. Если этого не делать, то свои просто разочаруются в республиканцах на предстоящих выборах. А мы помним, что их в США много и часто.

7) В свою очередь, для Байдена и демократов – тоже урок и выбор. Оставаться центристом или уходить налево? Уход налево – большой риск уже левого витка популизма, нарастания требований, провокации недовольства, экономических проблем и т.д. Опасность центризма – недовольство левоориентированных групп и слоев. Но центризм политически выглядит предпочтительней. Более того, вполне вероятно, что-то из трамповской экономической программы можно было бы безболезненно позаимствовать.

8) Байдену срочно нужны экономические успехи и запрещены неудачи. Успехи могут случиться, если вакцинация пройдет успешно и в короткие сроки.

Байдену стоит посчитать риски экономических решений, которые на первый взгляд выглядят популярными и верными. Например, Байден обещает поднять минимальную оплату в час до 15 долларов по всей стране. Сейчас она 7,25, хотя в некоторых территориях минималка уже сейчас выше 15-ти.

Казалось бы, что хорошо, но вот потянет ли такую минималку маломаржинальный мелкий бизнес? Далеко не всегда и далеко не везде. В итоге решение получается, как минимум, спорным.

9) Выше малая часть огромного количества проблем. И все видят проблемы перехода от Трампа к Байдену. На этом фоне Трамп продолжает настаивать на своей победе и нагнетает. Проигрывая практически все суды. 60+ проигранных – на 1 выигранный. Так себе соотношение. И это часто с судьями, которых сам и назначал.

10) В кульминации имеем захват Капитолия. Неподготовленный, дилетантский, хулиганский. Назвать это попыткой переворота язык не поворачивается. Но это прецедент. Для США очень плохой.

Причины – популизм, радикализация трамповского электората, социальная напряженность, неуверенность в будущем, подрыв веры в институты и т.д. Проще говоря, вина именно на Трампе.

Система, конечно, переживет и устоит. Система сдержек и противовесов работает. Но случившееся не сильно приятно. Зато стало ясно, что никакой реинкарнации Трампа в 2024 году не будет. Все, нет Трампа.

11) Говорят о применении части 4-й 25-й поправки к Конституции, связанной с досрочным отстранением Президента от власти, не дожидаясь 20 января. Думаю, что излишне. За две недели едва ли что-то может случиться, тем более что сейчас все предупреждены, а значит – вооружены.

12) Итог. Не стоит преувеличивать значение случившегося в Капитолии. Просто взгляните на фото «захватчиков». Это революционеры? Сильно сомневаюсь. И очистили здание всего за пару часов. Так что все будет нормально.


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Сегодня в 19:57, просмотров: 144, комментариев: 1
Комментарии:
йося
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Сегодня в 22:09
Шоу, срежессированное, инсценированное шоу. Эмэрэка.

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