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Семь правил, которые лучше знать, решаясь на банкротство

Банкротство физических лиц: какие бывают подводные камни

Семь правил, которые лучше знать, решаясь на банкротство
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С 2015 года граждане России получили право объявлять себя банкротами, если у них нет возможности расплатиться с накопившимися долгами. Но так ли проста эта процедура? Главные правила и подводные камни процедуры банкротства физического лица – в материале адвоката Оксаны Рудик.

1. Банкротство физически лиц появилось в России с октября 2015 года. Поэтому, если вам говорят, что мы банкротим граждан уже десять лет, нужно подумать, к кому вы обратились.

2. Если у вас есть долги перед банками и есть две квартиры, которые не в ипотеке, или доля в одной квартире и другая полностью на праве собственности, то вторую квартиру при процедуре банкротства вы потеряете. Она будет реализована на торгах. Если у вас только одна квартира и она в ипотеке, то при процедуре реализации имущества она будет выставлена на торги, и вы останетесь без жилья.

3. Процедура банкротства не может состоять только из процедуры реструктуризации долга. Одна гражданка обратилась в московскую юридическую компанию, имея две квартиры в собственности и долговые обязательства, и ей пообещали, что у нее будет только реструктуризация долга без реализации имущества с полным списанием долгов. Итог: она теряет вторую квартиру. Квартира уходит за копейки, ей было выгоднее ее продать и загасить долги, чем загасить долги через банкротство и за бесценок потерять недвижимость.

4. Из процедуры банкротства физического лица, если вы на нее зашли, выйти до ее полного завершения, если вы передумали, будет невозможно. Законодательством не предусмотрено захотеть зайти в процедуру банкротства и в любой момент захотеть и из нее выйти. Если вы принимаете решение банкротиться, значит проходите процедуры до самого конца со всеми последствиями по ее завершению.

5. В период процедуры банкротства нельзя становиться собственником недвижимого имущества, вы же банкрот. Одна моя клиентка в период наблюдения в процедуре банкротства оформила в собственность земельный участок. При таких событиях, во-первых, земельный участок будет обнаружен, и реализован на торгах. Во-вторых, процедура банкротства с вероятностью в 99 процентов закончится без полного списания долгов, и все мучения и расходы будут тщетны.

6. Сейчас нужно проходить полную процедуру банкротства: сначала процедуру реструктуризацию долга, потом второй этап – реализацию имущества. Почему нельзя перескакивать сразу в реализацию? Потому что с лета 2019 года, из-за позиции ВС РФ, пошла практика, что, когда в период реализации имущества, введенной сразу, один из кредиторов заявит о возможности реструктуризации долга на три года, из-за того, что кому-то показалось, что за три года можно покрыть весь долг, то суд откажет в завершении процедуры банкротства и перейдет на первый этап: реструктуризации долга. И ваш банкротный вид будет месяцев 6-8 при реализации имущества, и еще потом три года после введения реструктуризации долга. Вы еще три года будете жить с заблокированными банковскими картами, получать деньги от конкурсного ежемесячно, и не сможете выехать даже в страны СНГ.

7. Если у вас нет имущества, одни долги, то у вас очень легкий банкротный вид, и его стоимость с учетом внесения депозита в суд не может составлять более 70 тысяч рублей.


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Сегодня в 14:29, просмотров: 154, комментариев: 0
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