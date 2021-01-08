Демократия и диктатура отличаются не фактом, а масштабом фальсификаций

Кажется, только ленивый из числа российских пропагандистов не оттоптался в эти дни на штурме сторонниками Трампа американского Капитолия. В России такое было возможно только в октябре 1993 года.

Что ж, истина в их словах есть. Избирательная система США действительно архаичная, а уж после драматических событий в Вашингтоне Америка и впрямь не может больше претендовать на звание «образца демократии». Хотя я не припоминаю, чтобы Америка кому-то предлагала свою двухступенчатую избирательную систему. Не припоминаю и таких же скандальных президентских выборов в США. На моей памяти их точно не случалось.

Но за Америку можно не беспокоиться. Штурм Капитолия - скорее шоу в стиле Голливуда, чем реальная угроза демократии. Тамошние демократические институты настолько сильны, что никакие трампы устоев американской жизни не поколеблют. Сложившиеся за многие годы демократические традиции в США обеспечат транзит власти. Трамп уйдет из Белого дома и уступит место Байдену.

С другой стороны, президентские выборы в США показали, что никакая политическая система не является гарантией от фальсификаций. Но если появляется малейшее сомнение в итогах выборов, то в условиях демократического общества будут месяцами пересчитывать голоса, чтобы быть стопроцентно уверенными в результате. А в условиях диктатуры вроде минской итоги голосования перепишут за одну ночь, быстренько уничтожат избирательные бюллетени и картинно разведут руками: и хотели бы, мол, пересчитать, да пересчитывать уже нечего.

Разница между демократией и диктатурой заключается не в самом факте злоупотреблений, а их масштабе. В условиях демократии можно украсть несколько тысяч голосов (с весьма вероятной перспективой быть пойманным за руку), а в условиях диктатуры голоса можно воровать миллионами, причем совершенно безнаказанно.