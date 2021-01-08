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​На «смерть» американской демократии

Демократия и диктатура отличаются не фактом, а масштабом фальсификаций

​На «смерть» американской демократии
Фото автора

Кажется, только ленивый из числа российских пропагандистов не оттоптался в эти дни на штурме сторонниками Трампа американского Капитолия. В России такое было возможно только в октябре 1993 года.

Что ж, истина в их словах есть. Избирательная система США действительно архаичная, а уж после драматических событий в Вашингтоне Америка и впрямь не может больше претендовать на звание «образца демократии». Хотя я не припоминаю, чтобы Америка кому-то предлагала свою двухступенчатую избирательную систему. Не припоминаю и таких же скандальных президентских выборов в США. На моей памяти их точно не случалось.

Но за Америку можно не беспокоиться. Штурм Капитолия - скорее шоу в стиле Голливуда, чем реальная угроза демократии. Тамошние демократические институты настолько сильны, что никакие трампы устоев американской жизни не поколеблют. Сложившиеся за многие годы демократические традиции в США обеспечат транзит власти. Трамп уйдет из Белого дома и уступит место Байдену.

С другой стороны, президентские выборы в США показали, что никакая политическая система не является гарантией от фальсификаций. Но если появляется малейшее сомнение в итогах выборов, то в условиях демократического общества будут месяцами пересчитывать голоса, чтобы быть стопроцентно уверенными в результате. А в условиях диктатуры вроде минской итоги голосования перепишут за одну ночь, быстренько уничтожат избирательные бюллетени и картинно разведут руками: и хотели бы, мол, пересчитать, да пересчитывать уже нечего.

Разница между демократией и диктатурой заключается не в самом факте злоупотреблений, а их масштабе. В условиях демократии можно украсть несколько тысяч голосов (с весьма вероятной перспективой быть пойманным за руку), а в условиях диктатуры голоса можно воровать миллионами, причем совершенно безнаказанно.


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Сегодня в 14:14, просмотров: 174, комментариев: 3
Комментарии:
Будулай Алмазов
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Сегодня в 15:10
Архаичной избирательная система США стала не вдруг. Но это никогда не мешало самим США учить других демократии. Трамп сначала сыграл бунтаря, а когда часть его паствы поняла его слова буквально, явившись в Капитолий, то быстренько сдал назад, подставив тех, кто засветился под камерами Белого дома. Такая вот публика рулит государством, учащим весь мир как правильно жить. Ну ничего, лояльные комментаторы, как видим, любой фейл обыграют как победу демократии.
Сергей Б
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Сегодня в 15:42
Хотелось бы услышать мнение автора, чем является нынешнее выдвижение мэра в Сургуте – демократическими выборами посредством депутатов или диктаторским назначением, посредством депутатов же.
Alkonowa1ow
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Сегодня в 17:39
В Сургуте тоже, якобы, «двухступенчатая система» выборов градоначальника. И никто и слова не скажет, если вдруг 18 января 2021 «как черт из табакерки выскочит» новый градоначальник.Никто не будет заморачиваться разборками, типа честные или нечестные это были выборы и подсчетом украденных голосов. Это американцы на фоне полнейшей демократии и свободы устроили шабаш. У нас проще. По существующим избирательным правилам жители Города как бы исключены из избирательной процедуры. «Поражения в правах» сказали бы диссиденты в период раннего тоталитаризма и начали бузить . Хотя, если на прямых выборах Главы города явка была порой за 50%, то на выборах депутатов Городской Думы по многомандатным округам явка едва достигает 30%. Тут даже «двухступенчатая система» не получается. Выборщики тоже нелегитимные представители всего населения города. То есть за меня получается голосует на выборах Главы города депутат Думы, которого я на самом деле не избирал. Это какая формальная процедура избрания Главы города. Да ещё предварительный приём кандидатов можно сказать провалился. Кто эти люди, которые заявились? Сегодня 8 января как факт некого включать в шорт-лист. Не из кого выбирать. Вот такая неработающая процедура выборов получилась, принятых городскими депутатами и прописанная ими же в Уставе города. Что тут сказать? «Народ безмолвствует».
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