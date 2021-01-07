В чем сегодня соревнуются заклятые соперники: депутат Антон Шипулин и биатлонист Мартен Фуркад

В чем наши биатлонисты действительно стабильны и не знают себе равных, так это в скандалах. Не хочу вникать в ситуацию, когда едва на горизонте «Ижевской винтовки» послышался тревожный звон баночек для сбора мочи – след 33-х спортсменов Югры и Тюменской области простыл. И опустим унылые комментарии Виктора Майгурова о том, что юниоры «дали на лыжи» из-за неудачно выстроенного календаря, а вовсе не потому что допинг-офицеры РУСАДА «хуже татарина».

Это так по-нашему, по-биатлонному: всегда искать виноватых на стороне. Ну да ладно.

Намедни великий Александр Тихонов заявил, что надо бы гнать в шею «гения земли Русской» (то бишь Антона Шипулина) из Госдумы, который, благодаря новому статусу якобы успел пристроить на теплые места пару родственников.

Любимчик российских болельщиков поступил, на мой взгляд, подло, когда внезапно снялся с Кубка мира, не оправдав надежд поклонников стреляющих лыжников, не отпахав потом и замершими соплями вложенные в него деньги, и не дав возможности занять его место в команде молодому перспективному биатлонисту.

Случилось это в конце декабря 2018 года, то есть практически в начале сезона. Антон сообщил, что у него опустились руки после того, как команда лишилась права выступать на Зимних играх, следом последовали проблемы со здоровьем, и замкнула череду неудач австрийская полиция, которая стала подозревать Шипулина и еще нескольких биатлонистов сборной России в нарушении допинговых правил.

В общем, опустились у Шипулина не только руки, но и пятая точка, аккурат в кресло депутата Госдумы. Еще снег растаять не успел, а именитый спортсмен уже заявил о политических амбициях. Действительно, где же еще нужен опыт многолетнего лидера национальной команды, как не в парламенте, когда биатлон в России идет по пути деградации. Крое того, в сети то и дело ругают Шипулина за его невидимые труды в качестве слуги народа. Стать тренером? Функционером? Не, несолидно.

Раз уж на трассе российские фанаты любили сравнивать Антона с Мартеном Фуркадом, который тоже, кстати, завершил свою карьеру, то замолвлю пару словечек о французском гении.

Во-первых, Фуркад сошел с дистанции достойно – в самом конце сезона 2019/2020; пусть при пустых трибунах из-за пандемии, но зато с флагом Франции. В заключительной гонке в карьере биатлонный хищник добыл свою последнюю медаль.

Во-вторых, за годы, проведенные на лыжах с винтовкой наперевес, Мартен выиграл 7 Больших хрустальных глобусов и 26 малых, 13 раз становился чемпионом мира и пять паз поднимался на высшую ступень пьедестала почета на Олимпийских играх. Достойно. Более чем.

В-третьих, покинув большой спорт, француз не сменил лыжи и ботинки на строгий галстук и портфель, он продолжает отдаваться тренировкам и ведет активную работу в качестве члена Оргкомитета по проведению Олимпиады-2024 в Париже. В политике Фуркад себя не видит.

Неужто снова Фуркад виноват в бедах Шипулина?