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​Российский Капитолий

Возможен ли «штурм Капитолия» в России?

​Российский Капитолий
Фото: pbs.twimg.com

Забавно наблюдать за реакцией прокремлевских комментаторов на происходящее в Америке: вот вам захват Капитолия в «оплоте демократии»!

Тем не менее, да, оплоте, да, демократии. Кризис имеет место быть — и его разрешают.

А вот в порядке бреда: представим некие выборы в России, на которых правящий правитель внезапно проигрывает. Что произойдет в нашем оплоте суверенной демократии? Ворвется ли в Кремль на заседание новой администрации Песков со сторонниками, например? Золотов? Вайно? Осветит ли эти события в своем многочасовом эксклюзивном стриме Владимир Соловьев? Или, может, об этом станцует балет «Лебединое озеро» Дмитрий Киселев в «Вестях недели»?

Мы все знаем ответ. Все-таки суверенная демократия — это не совсем та демократия, над которой вволю стебутся сейчас комментаторы.

Во-первых, такой ситуации мы даже чисто гипотетически представить не можем; во-вторых, если небесная твердь прямо в Рождество (по меткому замечанию патриарха Кирилла) таки на нас обрушится, штурм все-таки неизбежен.

Просто брать будут не Кремль. С тонущего корабля штурмующие срочно повалят на заблаговременно подготовленные аэродромы.

А из такой сложной ситуации, как известно, есть только три пути — Домодедово, Шереметьево, Внуково. Надеюсь, они не падут под натиском «сторонников».


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Сегодня в 11:36, просмотров: 327, комментариев: 3
Комментарии:
хаски из Аляски
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Сегодня в 12:35
Можно было наблюдать протестные акции в Америке, которые красочно описывают отношение народа к своему президенту. России такое и не снилось. Увы. Кажется, после всего этого вздохнула только Мелания — можно спокойно развестись!
Alkonowa1ow
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Сегодня в 15:39
«Тут кажется совсем простая штука». В начале карьеры Трампа на посту Президента США к нему примеряли «лавры» Михаила Горбачева. Мол, Горбачёв развалил СССР в противостоянии с Ельциным. Так и Трамп развалит США. Что ж, похоже «мечты сбываются» и Трамп как видите начал разваливать демократию США в борьбе с Байденом. И это только начало. По крайней мере штурм «Зимнего» уже состоялся. А дальше больше, будет затяжная война демократов с республиканцами. Трамп это дело не оставит. Скорее всего следующий этап республиканцев - это импичмент Байдену. Кроме того, Байден уже сейчас «хромая утка». Второй срок он не осилит. Альцгеймер никто не отменял. Поэтому непонятно, зачем он полез в Президенты США? Тем более для проведения жесткого курса республиканцев в отношении России. Годы всё-таки уже не те. Зачем ему это? «Хороший дом, хорошая жена! Что ещё надо пожилому человеку, чтобы спокойно встретить старость?».
Сергей Б
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Сегодня в 16:35
Да что там «штурм Капитолия» в России.

Сейчас посмотрим какого мэра в Сургуте назначат.

И можно с уверенностью сказать – хоть черта лысого – «Капитолий» в Сургуте никто штурмовать не будет.

А то Ю.Н. размечтался о высоких материях – Домодедово, Шереметьево, Внуково.


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