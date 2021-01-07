Возможен ли «штурм Капитолия» в России?

Забавно наблюдать за реакцией прокремлевских комментаторов на происходящее в Америке: вот вам захват Капитолия в «оплоте демократии»!

Тем не менее, да, оплоте, да, демократии. Кризис имеет место быть — и его разрешают.

А вот в порядке бреда: представим некие выборы в России, на которых правящий правитель внезапно проигрывает. Что произойдет в нашем оплоте суверенной демократии? Ворвется ли в Кремль на заседание новой администрации Песков со сторонниками, например? Золотов? Вайно? Осветит ли эти события в своем многочасовом эксклюзивном стриме Владимир Соловьев? Или, может, об этом станцует балет «Лебединое озеро» Дмитрий Киселев в «Вестях недели»?

Мы все знаем ответ. Все-таки суверенная демократия — это не совсем та демократия, над которой вволю стебутся сейчас комментаторы.

Во-первых, такой ситуации мы даже чисто гипотетически представить не можем; во-вторых, если небесная твердь прямо в Рождество (по меткому замечанию патриарха Кирилла) таки на нас обрушится, штурм все-таки неизбежен.

Просто брать будут не Кремль. С тонущего корабля штурмующие срочно повалят на заблаговременно подготовленные аэродромы.

А из такой сложной ситуации, как известно, есть только три пути — Домодедово, Шереметьево, Внуково. Надеюсь, они не падут под натиском «сторонников».