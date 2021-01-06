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Похмельный тайм-менеджмент

Запрет как показатель полной растерянности власти

Похмельный тайм-менеджмент
Фото автора

Любопытное объявление я увидел недавно в одной из «Пятерочек» в Башкирии: вот так пытаются бороться с употреблением алкоголя населением в одном отдельно взятом регионе.

Надо ли говорить, что безуспешно? Нет, после двух действительно не продают — в магазинах камеры, да и по чекам можно «запалиться»: кассиры предпочитают не рисковать. Но местное население, которому все же надо как-то праздновать долгие новогодние каникулы, выходит из положения, изучая тайм-менеджмент.

Долгосрочное планирование как залог успешного застолья? Почему бы и нет!

Если серьезно, то такими вот мерами власти в очередной раз показывают полную растерянность перед лицом возглавляемого ею народа. Когда непонятно, что делать, выход один — запретить. Свежий пример: совсем недавно в Совете Федерации узнали о существовании трэш-стримов, во время которых в прямом эфире происходит черт-те что. Как бороться — неясно; но у сенаторов еть одно «беспроигрышное» решение.

Таких примеров — масса, вы и сами можете назвать несколько.

В случае с алкоголем, конечно, полный запрет чреват народными волнениями, в которые незаметно перейдут народные же гуляния. Поэтому вот так — исподволь и потихоньку. С десяти до двух.

А придумать что-то другое — ну нет, это голову включать надо. А она, естественно, на каникулах.


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Сегодня в 11:06, просмотров: 300, комментариев: 1
Комментарии:
student
не нравится
Сегодня в 14:16
Мало того, там запрет на продажу действует 1 сентября, в День молодежи, в день Последнего звонка и когда проводится Сабантуй . Может, ещё в какие то дни...
А вот по поводу народных гуляний, это там есть . Целый фестиваль TERRA ZIMA, с шествиями Дед Морозов и Снегурочек, хотя бы ... (То, что в год эпидемии, конечно, но это уже другая история, фестиваль там ежегодный)
А про украшение города— вообще лучше не сравнивать .... Украшен Сургут, как бы ни было обидно за город — просто убого (((
Бюджеты города-миллионника и нашего города практически одинаковы— в районе 30 млрд.

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