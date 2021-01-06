Запрет как показатель полной растерянности власти

Любопытное объявление я увидел недавно в одной из «Пятерочек» в Башкирии: вот так пытаются бороться с употреблением алкоголя населением в одном отдельно взятом регионе.

Надо ли говорить, что безуспешно? Нет, после двух действительно не продают — в магазинах камеры, да и по чекам можно «запалиться»: кассиры предпочитают не рисковать. Но местное население, которому все же надо как-то праздновать долгие новогодние каникулы, выходит из положения, изучая тайм-менеджмент.

Долгосрочное планирование как залог успешного застолья? Почему бы и нет!

Если серьезно, то такими вот мерами власти в очередной раз показывают полную растерянность перед лицом возглавляемого ею народа. Когда непонятно, что делать, выход один — запретить. Свежий пример: совсем недавно в Совете Федерации узнали о существовании трэш-стримов, во время которых в прямом эфире происходит черт-те что. Как бороться — неясно; но у сенаторов еть одно «беспроигрышное» решение.

Таких примеров — масса, вы и сами можете назвать несколько.

В случае с алкоголем, конечно, полный запрет чреват народными волнениями, в которые незаметно перейдут народные же гуляния. Поэтому вот так — исподволь и потихоньку. С десяти до двух.

А придумать что-то другое — ну нет, это голову включать надо. А она, естественно, на каникулах.