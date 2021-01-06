Белорусские события в 2020 году не закончились

В эти праздничные новогодние дни мы все продолжаем подводить итоги 2020 года. Если в предыдущей публикации речь шла о главном разочаровании патриотов, то логично упомянуть и о главном разочаровании либералов.

Как это ни странно, но для тех и других это одни и те же события — в Белоруссии. Правда, по разным причинам. Патриотов не устроил тот факт, что Путин и Лукашенко даже в такой судьбоносный момент не горят желанием объединить две страны. Причиной разочарования либералов стало поражение белорусской революции.

А ведь как здорово все начиналось! Оппозиция после выборов собирала стотысячные митинги в Минске, бастовали рабочие по всей стране, к белорусскому посольству в Москве съезжались люди и требовали отставки Лукашенко. В толпе царили радость, задор, возбуждение.

В Кремле явно колебались. Ведь Лукашенко приказал бросить в тюрьму бывшего председателя правления белорусского филиала «Газпромбанка» и откровенно пророссийского кандидата на пост президента Виктора Бабарико (он так и не был допущен до выборов), арестовать российских наемников из ЧВК Вагнера, систематически выступал с антироссийскими заявлениями.

Даже один из российских телеканалов — «Москва 24» в первую неделю откровенно сочувствовал протестующим и транслировал события в Белоруссии безо всякой цензуры. Казалось, еще чуть-чуть, и минская диктатура падет.

Тогда, в августе, демонстранты и впрямь могли разобрать тюрьму на Окрестина по кирпичикам. Но неделя шла за неделей, месяц за месяцем, а в Белоруссии ничего не происходило. Узурпатор сидел в своем бункере, окруженный силовиками, протестующих на улицах становилось все меньше. Белоруссия — не Европа, и никакие толпы демонстрантов не заставят диктатора сложить свои полномочия, если он пользуется поддержкой силовиков.

Белорусская революция из активной фазы перешла в хроническую и приняла форму гражданского неповиновения. Теперь над президентом Лукашенко просто смеются и вывешивают на балконе белые и красные трусы, сопровождая их плакатом «Это не флаг» (красно-белый — флаг оппозиции). Белорусское общество переживает самый глубокий раскол со времен Великой Отечественной войны. Развитие ситуации зашло в тупик.

И все бы хорошо, президенту Лукашенко удалось устоять, но в глубине белорусского народа зреет еще одно разочарование — позицией России, безоговорочно поддержавшей и спонсирующей узурпатора. И это разочарование для российских властей намного серьезнее, чем разочарование либералов.