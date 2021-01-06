Как быть с господдержкой спорта в условиях допинговых скандалов?

«Спорт стал бизнесом…». Да, куда ни кинь, везде профессиональный спорт.

Только одно непонятно, с какой стати бюджет тратится на этот профессиональный спорт и спортивный бизнес? Какой интерес бюджету на эти дела тратиться, когда у самих забот по уши? С чего это мы отрываем от него средства в пользу профессионалов — а не тем же детям-инвалидам, в том числе с СМА, которым с миру по нитке по копеечке добровольные пожертвования собираем? Тут, правда, Путин на днях Фонд образовал помощи детям с СМА. Видимо, тема дошла до верхов.

Но все-таки чего же мы тратим триллионы рублей (триллионы!) бюджетных средств на спорт? Для чего? Для того, чтобы достичь каких-то призрачных побед наших профессиональных спортсменов на международных соревнованиях? Спортсменов, которые кроме того еще и делают на своих победах личный бизнес?

И где тогда отдача в бюджет затраченных на них средств? Создали бы, к примеру, Фонд профессионального спорта в помощь детям-инвалидам. Нет, пока не слышно про профессионалов — спортсменов-меценатов.

Тогда для чего налогоплательщик их содержат? Во имя нашего гимна и флага России? Так у спортивных бездарей, которые без допинга ничего и не могут завоевать и в паре с тупой спортивной медициной, еще и флаг-гимн отобрали. И сейчас все наши спортсмены как бы без роду и племени на два года; «они никто и звать их никак», типа «НЕЙТРАЛЬНЫЙ СПОРТСМЕН» в белой одежде.

Ага, нейтральный спортсмен! За бюджетные средства-то. А если и победит кто случайно, то тут тебе и «Лексус», и квартира, и государственная награда.

На самом деле, пора кончать с допингом — надо на тренировках пахать, а не «мухлевать». Поэтому профессиональный спорт следует от бюджета отстранить. Отдать частникам. Уж там у частника за его деньги-то спортсмен на тренировках будет выкладываться. А на соревнованиях — показывать результат. У частника не забалуешь: вышвырнет с многомиллионного довольствия моментально. Так во всем мире живет профессиональный спорт.

А у нас только в Югре сколько бюджетных средств тратится на большой спорт? ХК «Югра»: ежегодно из бюджета более 600 миллионов рублей вынь им и не греши. Биатлонный центр имени Александра Васильевича Филиппенко на бюджетные деньги построен, отреставрирован и содержится. Две хоккейные арены — на две тысячи мест и на пять тысяч мест на бюджетные деньги построены и содержатся. И так далее по списку. Майгуров знает, когда спортом заведовал в ХМАО, какие деньги там крутились!

А где же отдача? Где результат? Где массовое занятие физической культурой и спортом для здоровья северян? Для любителей спорта, фанатов спорта и болельщиков где, чтобы культурно им время провести? Для жителей того же Сургута и Нижневартовска, где проживает половина населения округа. Где все это?

Даже в эти праздничные новогодние каникулы — куда приглашают спортивные чиновники Югры обывателя, на какие спортивные соревнования профессионалов? Что-то большой спортивной программы не анонсировано в городах Югры. Остается обывателю включить «Матч ТВ» и «наслаждаться» спортом на диване.

Бесплатно наслаждаться. Без бюджетных трат Югры.

Тогда нечего бюджет тратить на профессионалов. Отдайте их в частный спортивный бизнес — делов-то!

Комментарий к материалу «Биатлонисты из Югры и Тюменской области срочно снялись с соревнований после приезда допинг-экспертов»