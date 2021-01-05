Какие даты мы отмечали в 2020 году

185 лет назад в Сургуте была открыта школа для обучения казачьих детей (казачья школа). На ее содержание из средств Тобольского городового полка отпускалось ежегодно 57 рублей 14 копеек.

180 лет минуло, как в Сургуте разразился опустошительный пожар. Город практически полностью выгорел: 83 дома, деревянная церковь, ограда, караульная, казачья сборная изба, питейный дом с подвалом. Пожар случился 22 июля «от неизвестной причины».

120 лет прошло, как в Сургуте была проложена первая телефонная линия протяженностью семь километров, соединившая полицейское управление города и сторожевое помещение на пристани Белый Яр.

85 лет назад в Сургут был совершен первый авиарейс. Полет по маршруту Самарово-Сургут выполнил летчик Щитков. Посмотреть на стальную птицу высыпало все население Сургута. Пилот рассказал собравшимся о конструкции своего самолета и сделал ряд полетов с лучшими ударниками-колхозниками.

55 лет исполнилось с того времени, как открылось регулярное движение автобусов по маршруту Сургут-Нефтеюганск. Первый автобус вели шоферы Леонид Щепеткин и Виктор Буканин. Продолжительность первого рейса составила два с половиной часа.

45 лет назад вблизи от бывшего треста «Сургуттрубопроводстрой» (теперь территория информационного агентства СИА-ПРЕСС) был установлен памятник первым строителям магистральных нефтепроводов. Восстановлен в 2014 году по инициативе издателя газеты «Новый Город» Тараса Самборского.

20 лет со дня открытия автомобильного моста через Обь длиной 2110 метров и шириной 15,2 метра.