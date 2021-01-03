О тех, кто ушел в 2020 году

Традиционно в начале года мы вспоминаем тех, кто останется в 2020-м.

Коби Брайант, 41 год

Один из самых выдающихся баскетболистов современности, карьеру в НБА начал сразу после школы. Дважды выигрывал Олимпиаду в составе сборной США. Стал самым молодым игроком в истории лиги, набравшим 30 тысяч очков. В 2018 году получил «Оскар» за анимационную короткометражку «Дорогой баскетбол». Погиб при крушении вертолета по пути на тренировку вместе со своей дочерью и друзьями семьи. Его имя внесено в баскетбольный зал славы.

Александр Курляндский, 82 года

Один из создателей самого известного отечественного мультипликационного сериала «Ну, погоди!». Также на его счету сценарные работы над мультиками «Возвращение блудного попугая», «Великолепный Гоша», «Баба-яга против!», «Сезон охоты» и «Яблочный пирог». Писал юмористические рассказы, пять из которых вошли в киножурнал Ералаш, и детские книги. Умер от онкологии.

Аслан Темирсултанов, 24 года

Чемпион России и Европы по армрестлингу среди слабовидящих спортсменов сургутянин Аслан Темирсултанов погиб в автокатастрофе. Он находился на пассажирском сиденье отечественной легковушки, в тот момент, когда машину занесло и выбросило на встречную полосу. Аслан скончался на руках у врачей скорой помощи. От места катастрофы дол дома спортсмена было менее ста метров.

Хосни Мубарак, 91 год

Бывший президент Египта (с 1981 по 2011 годы). На фоне массовых демонстраций пришлось покинуть свой пост. В 2012 году его приговорили к пожизненному заключению. Суд признал его виновным в гибели мирных граждан во время беспорядков в 2011 году.

Андрей Сапунов, 64 года

Бывший вокалист группы «Воскресение» умер от остановки сердца. Сапунов долгое время был одним из голосов «Воскресения» — исполнял легендарные песни «Музыкант», «Ночная птица», «Снилось мне, «Случилось что-то в городе моем». Он играл в возрожденном с середины 90-х «Воскресении» — до 2016 года, когда его пути с коллективом окончательно разошлись. Причиной стали разные политические взгляды Сапунова и основателя группы Алексея Романова — в частности, присоединение Крыма Сапунов оценил критически.

Валентин Гафт, 85 лет

Советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, поэт и писатель, народный артист РСФСР. С 1969 года трудился в театре «Современник». За свою кинокарьеру снялся в более чем в 100 фильмах, среди которых «Небеса обетованные», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Мастер и Маргарита», «Семнадцать мгновений весны» и другие. Скончался от продолжительной болезни после инсульта.

Павел Акимов, 75 лет

Председатель Совета Сургутской городской общественной организации лиц, пострадавших от политических репрессий, «Наша память». Родился в семье спецпереселенцев. Его родители в начале 1930-х гг. были сосланы по классовому признаку с юга Тюменской области в Сургутский район. Именно по его инициативе в городе в 2018 году был открыт монумент «Жертвам политических репрессий».

Диего Марадона, 60 лет

Лучший футболист XX века скончался в возрасте 60 лет в своем доме – у него остановилось сердце. 30 октября на матче «Химнасия и Эсгрима» — «Патронато» аргентинского чемпионата, посвященном его юбилею, Диего последний раз видели на публике. 25 ноября легендарный игрок скончался. Диего Марадона – один из самых известных и любимых футболистов в мире. Только в составе сборной Аргентины он провел 91 матч и забил 34 гола.

Ирфан Кхан, 53 года

Знаменитый индийский актер, Кавалер индийского ордена Падма Шри умер из-за кишечной инфекции на четвертый день после смерти своей матенри. Известен по фильмам «Жизнь Пи», «Миллионер из трущоб», «Новый Человек-паук», «Инферно», «Воин», «Макбул» и т.д

Леонид Тарабанов, 67 лет

Глава Ассоциации частных предпринимателей Сургута умер от коронавируса. По словам близких знакомых семьи, он провел в больнице порядка двух недель — к исходу второй недели состояние резко ухудшилось. Тарабанов приехал в Сургут из Крыма в 1984 году, стал одним из первых предпринимателей в городе, активно работал с местными бизнесменами, представлял их интересы в городской думе первого созыва. Со временем возглавил Ассоциацию частных предпринимателей Сургута.

Геннадий Райшев, 85 лет

Знаменитый художник стал жертвой коронавируса. До того, как заболеть, он активно работал в галерее, которая находится в Ханты-Мансийске. Райшев был известен не только как художник, но и как талантливый преподаватель. До своего 86-летия мастер не дожил всего неделю.

Титэцу Ватанабэ, 112 лет

Японский долгожитель. Много лет трудился на плантациях сахарного тростника. участвовал во Второй мировой войне, стал выездным агентом. После выхода на пенсию проживал вместе с семьей сына, а последние годы – в доме престарелых. Секретом долголетия называл смех.

Валентина Легкоступова, 54 года

Звезда отечественной эстрады, исполнительница хита «Ягода-малина». Была госпитализирована после травм, нанесенных супругом Юрием Фирсовым. Певица впала в кому, после чего скончалась не приходя в сознание

Антон Кульш, 17 лет

Житель Когалыма долгое время боролся с онкологией. Югорчане собирали средства на лечение Антона — к процессу подключились не только простые жители, но и крупные компании, бизнесмены, знаменитости. К сожалению, это не помогло. Антон страдал от острого лимфобластного лейкоза с 13 лет. К 15 годам врачам удалось купировать заболевание, он пошел на поправку, однако вскоре начался рецидив, причиной которого стала замена оригинального лекарства на его аналог. Парня похоронили в Белорусии, где он лечился последние месяцы, привезти тело домой не удалось.

Галина Чумуркина, 48 лет

Актриса из Нижневартовска и основательница самодеятельного театра «Обыкновенное чудо» скончалась от ковида. С момента создания театра, Галина участвовала практически во всех постановках. Среди них: «Двое в доме напротив», «Блин-2», «Вторая смерть Жанны Дарк», «Я разрешаю вам играть Тартюфа», «Про Федота стрельца», «Не любо, не слушай» и многие другие.

Геннадий Кашин, 81 год

Более 15 лет был зампредседателя общественной организации «Старожилы Сургута». Работал инспектором организационного отдела Сургутского горкома партии, председателем районного комитета народного контроля. Являлся первым руководителям единого пенсионного фонда, созданного в 1991 году по городу Сургуту и району.

Михаил Борисов, 71 год

Актер и телеведущий почувствовал себя плохо во время записи эфира программы «Русского лото». Его госпитализировали и ввели в искусственную кому, однако коронавирусная инфекция в сочетании с сахарным диабетом и гипертензией не оставили шансов на жизнь. Михаил Борисов много работал в театре и снимался в кино. Последние 26 лет вел еженедельную программу «Русского лото».

Дайана Ригг, 82 года

Британская актриса умерла от онкологии. На счету у Ригг немало ролей, однако как минимум две из них известны всему миру: в 1969 году она сыграла девушку Бонда в единственной картине Бондианы с участием Джорджа Лейзенби (к слову, она стала единственной женой агента за всю его историю), в уже в XXI веке стала известна как леди Оленна Тиррел из «Игры престолов».

Борис Клюев, 76 лет

Народный артист России более 50 лет работал в театре, сыграв более 70 ролей. Зрители запомнили его прежде всего как графа Рофора из «Д’Артаньяна и трех мушкетеров». В его фильмографии также такие картины, как «ТАСС уполномочен заявить…», «Гений», «Ну углу, у Патриарших», «Королева Марго» и «Графиня де Монсоро». А самой известной ролью последних лет стал Николай Петрович в сериале «Воронины» — за нее Борис Клюев получил премию ТЭФИ, а присказка «Египетская сила!» вошла в лексикон многих телезрителей

Владислав Крапивин, 81 год

Советский, русский писатель, поэт, сценарист, журналист и педагог. Пожалуй, последний из детских писателей, чье творчество не вызывает каких-либо сомнений. Всего выпущено более двухсот изданий книг Крапивина на разных языках мира.

Сэм Ллойд, 56 лет

Американский комедийный актер, известный по сериалам «Клиника», «Отчаянные домохозяйки», «Американская семейка», «Город хищниц», «Бесстыжие». У него была неоперабельная опухоль головного мозга. О страшном диагнозе Ллойд узнал через несколько недель после того, как его супруга Ванесса родила ему первенца.

Абдулманап Нурмагомедов, 57 лет

Отец и прославленный тренер чемпиона UFC в Хабиба Нурмагомедова . Заслуженный тренер России, старший тренер сборной команды Дагестана по боевому самбо. Чемпион Украины по дзюдо и самбо. Воспитал свыше 20 чемпионов мира. Перенес инсульт и впал в кому. Стал жертвой коронавируса.

Филипп Рассказов, 50 лет

Доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой педагогики профессионального и дополнительного образования Сургутского государственного университета. Скончался от коронавируса 4 августа. В СурГУ Рассказов трудился с 2002 года, исполнял обязанности заведующего кафедрой педагогики, декана факультета педагогического образования, директора научно-проектного центра «Кампус-Югра».

Виталий Апокин, 49 лет

Директор Института гуманитарного образования и спорта СурГУ, кандидат педагогических наук, доцент. О смерти мужчины от коронавируса сообщили его коллеги в соцсетях, отмечая, что Апокин был отзывчивым и добрым человеком, всегда готовым прийти на помощь. Свою карьеру в университете он начал в 1997 году в качестве преподавателя.

Олег Бойко, 70 лет

Главный режиссер крупнейших культурных и праздничных мероприятий Сургута скончался 14 июля. В Сургуте Олег Бойко работал с 1995 года — приехал в город по приглашению на должность директора ДК «Геолог». «С уходом Олега Федоровича остро встанет вопрос будущего развития направления культурно-массовых мероприятий на уровне города», — отметил директор филармонии Яков Черняк.

Валентина Гагарина, 84 года

Вдова первого космонавта в истории человечества Юрия Гагарина. После гибели мужа больше не вступала в брак. Вырастила двоих дочерей Елену и Галину. Была скромной женщиной, со СМИ почти не общалась. 34 года назад выпустила книгу воспоминаний «108 минут и вся жизнь».

Эннио Морриконе, 91 год

Итальянский композитор, его музыка звучала более чем в 400 кинофильмах и телесериалах во всем мире. Создавал камерную и симфоническую музыку. Известность ему принесли саундтреки к картинам «Джанго освобожденный», «Омерзительная восьмерка», «Малена», «Однажды на Диком Западе», «Однажды в Америке», «Легенда о пианисте», «Профессионал». Дважды был лауреатом Оскара.

Эдуард Лимонов, 77 лет

Писатель, поэт, публицист, политический деятель и бывший председатель запрещенной в России Национал-большевистской партии. Часто шокировал общественность своими высказываниями и произведениями. Был своеобразным символом эпохи.

Михаил Кокшенов, 83 года

Народный артист, известен своими работами в киножурнале «Ералаш» и более чем в сотне картин, в числе которых «Спортлото-82», «На Дерибасовской хорошая погода», «Женя, Женечка и «Катюша», «Самая обаятельная и привлекательная». Скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Надежда Лунгу, 58 лет

Пульмонолог Нижневартовской окружной больницы № 2. Полтора месяца трудилась в госпитале без выходных, помогая больным победить коронавирус, и умерла прямо на рабочем месте. Родилась пятым ребенком в молдавской семье крестьян, на север переехала в 1992 году. Она всегда показывала высокий профессионализм в работе, уважение и сострадание к пациенту. Коллеги по работе ценили в ней доброжелательность и искренность.

Келли Престон, 57 лет

Американская модель и звезда фильмов «От заката до рассвета», «Вид сверху лучше», «Близнецы» и супруга актера Джона Траволты. Два года женщина боролась с раком груди. Их старший сын Джетт умер в 2009 году в 16-лентнем возрасте от эпилепсии.

Андрей Павленко, 41 год

Работал замдиректора по медчасти клиники высоких медицинских технологий им. Пирогова в СПбГУ, профессионально и долго лечил людей от рака. В марте 2018 года узнал, что у него рак желудка агрессивной формы. Как онколог, он понимал, что скорее всего умрет, но решил лечиться и запустить в России публичный медиапроект «Жизнь человека» на портале «Такие дела» о том, как принять диагноз и бороться с онкологическими заболеваниями, что нужно делать и где искать помощь.

Владимир Зятьков, 65 лет

«Вор в законе», известный в криминальных кругах как Зятек. Уроженец Ишима, отбывший свой первый срок за хулиганство в сургутской ИК-11 и обосновавшийся в экономической столице Югры. В городе его знали, как человека, который поддерживал борьбу с «черными» аптеками. Погиб в результате несчастного случая на Оби: катер под его управлением на полной скорости влетел в пришвартованную баржу.

Чедвик Боузман, 43 года

Актер сыгравший главную роль в фильме «Черная пантера» умер от рака толстой кишки дома в окружении семьи. Страшную болезнь ему диагностировали в 2016 году, эту информацию он держал в тайне, продолжая играть во время лечения. Сыграл в 13 сериалах и 15 фильмах.

Александр Беляев, 71 год

Легендарный ведущий прогноза погоды. Советский и российский географ-гидролог, кандидат географических наук. Около девяти лет он боролся с онкологией, которая сперва отобрала жизнь у него матери, потом жены. Жертвой рака стал и сам Беляев. В разговоре с коллегами он не скрывал, что даже одна поездка в неделю в «Останкино» ужасно его выматывала. Несмотря на усталость от болезни, он никому не доверял писать тексты к своим эфирам, — сообщается на сайте НТВ.

Кирк Дуглас, 103 года

Один из последних актеров золотой эры Голливуда. Писатель, филантроп, экс-посол доброй воли Госдепартамента США. Занимает 17 строку в списке Американского института киноискусства среди величайших мужчин-легенд экрана классического голливудского кино.

Всеволод Чаплин, 51 год

Протоиерей умер на лавочке возле храма, отслужив Божественную литургию после Святого причастия. Из-за многих расхождений с официальной позицией церкви Чаплина прозвали церковным диссидентом. В конце 2015 года его уволили с должностей в РПЦ, он стал настоятелем храма Феодора Студита в Москве.

Борис Александров, 73 года

Создатель бренда глазированных сырков «Б.Ю. Александров». Писатель, трижды лауреат российской премии «Предприниматель года», вице-президент «Академии проблем качества РФ» и «Российской академии бизнеса и предпринимательства». Считал коронавирус «полной ерундой», умер от COVID-19.

Пьер Карден, 98 лет

Знаменитый кутюрье, изменивший мир высокой моды. Первым из модных дизайнеров сделал шаг навстречу широкой публике, начав продавать платья и духи по более демократичным ценам, чем коллеги, один из первых, кто начал использовать джинсовую ткань при создании коллекций, одним из первых начал создавать одежду от кутюр для молодежи.