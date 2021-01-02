Иностранный агент помог России обнаружить и закрыть дыру в национальной безопасности

Очень симптоматичная ситуация произошла в первые дни года в России. Внезапно выяснилось, что перемещения правительственных и президентских машин и кортежей во внутренней кухне координировалось через WhatsApp. На минуточку – мессенджере компании Facebook с базированием в США. Серьезность ситуации придает тот факт, что после вскрытия этой информации начальник УГИБДД Москвы Юрий Дроганов вылетел с должности, как пробка из-под шампанского (благо, актуальная новогодняя метафора).

Что любопытно.

Первое. Почему все же WhatsApp? Ну, кроме того, что это самый популярный в России мессенджер. Меня лично это удивляет по той причине, что я считаю WhatsApp ОЧЕНЬ плохим мессенджером. Если сомневаетесь – установите Telegram и через час поймете (это не реклама, а реальность). Еще почему удивительно – Telegram все же российский (хотя базируется за рубежом), и у него куда сильнее шифрование, плюс там есть волшебные secret-чаты, где можно настроить удаление сообщений спустя указанное время (некоторые важные чиновники со мной переписывались именно так).

То есть – если уж надо совместить удобство и безопасность, то Telegram был бы прямо лучшим выбором. Но уж точно не WhatsApp. Получается, мы имеем дело не только с некомпетентностью (почему я это знаю, а имеющие доступ к перемещениям первых лиц государства люди – нет?), но и с элементарным разгильдяйством. Ну а что, с мамой же удобно в WhatsApp переписываться? Зачем новый мессенджер заводить или по спецсвязи работать, будем там же обсуждать поездки министров, курирующих, в том числе, оборонку.

Второе. Как вы думаете, кто поднял и обнародовал эту тему? Русская служба BBC. Иностранный агент из иностранных агентов. И тут ну никак не прокатит отмазка о «сливе западных спецслужб». Потому что русская служба BBC своей публикацией обгадила всю малину и родной MI-6, и дружественной ЦРУ, которые, вероятно, проводили приятные вечера в изучении на халяву доставшихся им разведданных. Вся фишка владения подобной информацией (о «дырявой» координации поездок первых лиц) в том, чтобы контрагент не знал о том, что вы ею владеете. Англичане, напомню, не публиковали радостный пресс-релиз о том, что Алан Тьюринг вскрыл коды шифрования немецкой «Энигмы», иначе враги эту дырку в безопасности немедленно бы залатали.

И, самое интересное, третье. Выходит, что СМИ, имеющее у нас статус иностранного агента, помогает России обнаружить и закрыть прореху в национальной безопасности. А чем тогда в это время заняты наши собственные агенты?

Вопрос.