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​Наши и не наши агенты

Иностранный агент помог России обнаружить и закрыть дыру в национальной безопасности

​Наши и не наши агенты
Фото securitylab.ru

Очень симптоматичная ситуация произошла в первые дни года в России. Внезапно выяснилось, что перемещения правительственных и президентских машин и кортежей во внутренней кухне координировалось через WhatsApp. На минуточку – мессенджере компании Facebook с базированием в США. Серьезность ситуации придает тот факт, что после вскрытия этой информации начальник УГИБДД Москвы Юрий Дроганов вылетел с должности, как пробка из-под шампанского (благо, актуальная новогодняя метафора).

Что любопытно.

Первое. Почему все же WhatsApp? Ну, кроме того, что это самый популярный в России мессенджер. Меня лично это удивляет по той причине, что я считаю WhatsApp ОЧЕНЬ плохим мессенджером. Если сомневаетесь – установите Telegram и через час поймете (это не реклама, а реальность). Еще почему удивительно – Telegram все же российский (хотя базируется за рубежом), и у него куда сильнее шифрование, плюс там есть волшебные secret-чаты, где можно настроить удаление сообщений спустя указанное время (некоторые важные чиновники со мной переписывались именно так).

То есть – если уж надо совместить удобство и безопасность, то Telegram был бы прямо лучшим выбором. Но уж точно не WhatsApp. Получается, мы имеем дело не только с некомпетентностью (почему я это знаю, а имеющие доступ к перемещениям первых лиц государства люди – нет?), но и с элементарным разгильдяйством. Ну а что, с мамой же удобно в WhatsApp переписываться? Зачем новый мессенджер заводить или по спецсвязи работать, будем там же обсуждать поездки министров, курирующих, в том числе, оборонку.

Второе. Как вы думаете, кто поднял и обнародовал эту тему? Русская служба BBC. Иностранный агент из иностранных агентов. И тут ну никак не прокатит отмазка о «сливе западных спецслужб». Потому что русская служба BBC своей публикацией обгадила всю малину и родной MI-6, и дружественной ЦРУ, которые, вероятно, проводили приятные вечера в изучении на халяву доставшихся им разведданных. Вся фишка владения подобной информацией (о «дырявой» координации поездок первых лиц) в том, чтобы контрагент не знал о том, что вы ею владеете. Англичане, напомню, не публиковали радостный пресс-релиз о том, что Алан Тьюринг вскрыл коды шифрования немецкой «Энигмы», иначе враги эту дырку в безопасности немедленно бы залатали.

И, самое интересное, третье. Выходит, что СМИ, имеющее у нас статус иностранного агента, помогает России обнаружить и закрыть прореху в национальной безопасности. А чем тогда в это время заняты наши собственные агенты?

Вопрос.


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Сегодня в 15:47, просмотров: 233, комментариев: 3
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 16:24
Это прокол. В своё время в начале 2000-х годов года ещё сотовая связь была в начале триумфального шествия витала идея создания федеральной профессиональной связи на базе технологии ТЕТРА. То есть все силовики и чиновники пользовались указанноймобильной связью с очень высокой степенью защиты. Но надо было построить сеть аналогичную Мегафону. Параллельную и независимую. Ага! Разбежались! Сейчас все чиновники и силовики используют общедоступную мобильную связь общего пользования. Данная статья пример. Какие сейчас секреты? С самолета «судного дня» в Таганроге крадут запчасти. А передвижения Правительственных и Президентских машин по WhatsApp, на самом деле, дополнительная информация. Основная информация у них из тех источников, о которых ВВС и не догадывается. Иначе информация от ВВС просто не пропустили. Не такая уж у них независимая от МИ-6 пресса. Просто ВВС и МИ-6 ткнули нас носом в дерьмо. Все информация с мобильной связи, кстати находится у наших «партнёров» за океаном. Поэтому как говорится: «Какие секреты здесь- все свои люди». Хотя в целях секретности необходимо хотя бы сейчас начать строить ПМР (профессиональную мобильную радиосвязь) для правительственных и силовых органов. Несколько миллиардов долларов обойдётся секретность. Но если представить, что в какой-то момент произойдёт сбой всех мобильных телесистемы операторов первой тройки и что тогда? Нужна отдельная и независимая система государственной мобильно связи для нужд госорганов и систем управления в режиме ЧС.
444 Alkonowa1ow
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Сегодня в 17:21
Уважаемая машина для отвечания на любые вопросы, не жмотись, выдай миллион знаков плохо связного текста за сутки! Сегодня ты уже тысяч десять знаков настрочила. Завали уже окончательно СИАПРЕСС своими бессмысленными простынками.
Плохой парень 444
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Сегодня в 18:45
Сделали тебя,хохлуша,обтекай.......
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