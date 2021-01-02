Самые громкие отставки, назначения и возвращения 2020 года

2020 год в плане кадровых перестановок можно ярко охарактеризовать так: начался он с отставки казавшегося вечным премьер-министра Дмитрия Медведева, а закончился стремительным уходом главы Сургута Вадима Шувалова. Много всего случилось. Давайте вспомним главное.

Дмитрий Медведев – Михаил Мишустин

Бывший президент Медведев в начале года ушел в Совет безопасности – Политбюро России XXI века. Многие полагают, что там он будет набираться опыта силовой работы. А на его место президент назначил главного налоговика России Михаила Мишустина.

Николай Цуканов – Владимир Якушев

Бывший тюменский губернатор Владимир Якушев вернулся на родные просторы – оставив кресло министра строительства, он возглавил полномочное представительство президента в УрФО. Его предшественник Николай Цуканов ушел на, судя по всему, синекура в виде поста вице-президента «Ростелекома».

Наталья Комарова – Наталья Комарова

В сентябре 2020 года завершился второй срок губернатора Натальей Комаровой, и она благополучно была переизбрана на третий срок депутатами думы Югры. Все стало понятно, когда летом она по видеосвязи общалась с Владимиром Путиным, и он ее благословил на продолжение работы.

Вадим Шувалов – Анна Томазова

Внезапная отставка Вадима Шувалова с последующим переходом в правительство Югры произошла в декабре. До момента «выборов» нового мэра Сургута, которые пройдут в январе 2021 года, заведовать происходящим в администрации назначена замглавы Анна Томазова. К слову, она сама стала заместителем мэра только недавно – в 2019 году, когда с поста ушел Александр Пелевин.

Василий Романица – Дамир Сатретдинов

Генерал-майора полиции и многолетнего (с 2011 года) главу УМВД Югры Василия Романицу «отправляли» в отставку неоднократно, но в 2020 году это все же случилось. Его заменил замминистра внутренних дел Республики Хакасия Дамир Сатретдинов, а сам Романица отправился в Москву, где стал замначальника Главного управления МВД на транспорте.

Алексей Ракитский – Кирилл Мыскин

Всего год выходец из Нижневартовска Алексей Ракитский возглавлял департамент строительства Югры, и в октябре 2020 года он ушел в отставку без объяснения причин. Его место занял в качестве и.о., а затем и полноценно его заместитель Кирилл Мыскин.

Сергей Артамонов – Сергей Артамонов

Директор департамента спорта Югры Сергей Артамонов проделал необычный кадровый путь. Сразу после переизбрания Натальи Комаровой на третий губернаторский срок он покинул должность. За два месяца был проведен большой конкурс на поиск главы спортивного ведомства, но потом внезапно в декабре глава региона вернула Артамонова в прежнее кресло. Такой вот замкнутый круг.

Анна Шерстнева

В октябре администрацию Сургута покинула одна из последних старожилов – замглавы Анна Шерстнева. С 1999 года она занималась финансами и бюджетом города, причем с 2002 года в качестве топ-менеджера профильного комитета, а с 2016 – в статусе заместителя мэра. Решение об уходе она обдумывала и готовила несколько месяцев. Сейчас Анна Шерстнева находится в длительном отпуске с последующим увольнением, поэтому официальной замены у нее пока нет.

Елена Дергунова – Маргарита Новикова

Уход Анны Шерстневой, как говорят, подтолкнул к отставке ее соратницу, директора департамента финансов Елену Дергунову, которая работала на этой должности с 2016 года. На ее место была назначена главный бухгалтер администрации Сургута Маргарита Новикова. По слухам, большие перемены в финансовом блоке были обусловлены тем, что на тот момент глава Вадим Шувалов ставил туда своих людей в преддверии крупных проектов, связанных с бюджетом. Но пока не пригодилось.

Олег Черемисин – Алексей Кононенко

Должность начальника дорожно-транспортного управления в Сургуте – как департамент строительства в Югре – сплошная кадровая чехарда. Вот Олег Черемисин продержался год, и его заменил начальник отдела по ремонту и содержанию дорог Сургута Алексей Кононенко. Посмотрим, что будет в следующем году.

Владимир Фризен – Антон Акулов

В марте председатель комитета культуры и туризма Сургута Владимир Фризен ушел на повышение в округ – стал первым замдиректора департамента культуры Югры. А на его место практически сразу, без раздумий, назначили директора ИКЦ «Старый Сургут» Антона Акулова.

Марат Гараев

Генеральный директор ООО «Газпром переработка» Марат Гараев, который в 2016 году заменил на этом посту легендарного сургутянина Юрия Важенина, покинул должность. Он ушел в один из газпромовских департаментов, и его временно заменил главный инженер «переработки» Айрат Ишмурзин.

Валерий Светушков – Николай Деркач

Возглавлявший ГРЭС-2 выходец из Костромы Валерий Светушков покинул станцию и холдинг «Юнипро» в начале августа. Спустя два месяца ему нашли замену из Екатеринбурга – замгендиректора ООО «УРалТЭП» Николая Деркача.

Дмитрий Щеглов