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​СИА-ПРЕСС 2020. Выборы года: Бережный уход

Вадим Шувалов покинул пост главы Сургута — что дальше?

​СИА-ПРЕСС 2020. Выборы года: Бережный уход
Фото: siapress.ru

«Сегодня подал заявление в городскую думу о сложении своих полномочий главы города», — так 9 декабря Вадим Шувалов внезапно начал электоральный процесс в Сургуте. На следующий день дума города приняла отставку главы и проголосовала за назначение врио градоначальника его заместителя Анну Томазову: Шувалов на заседании символически уступил временной преемнице место в президиуме и сел в «зрительном зале» рядом с Алексеем Жердевым, который до последнего момента считался очевидной кандидатурой на эту позицию.

Чисто формально все логично: Томазова — единственный из замов, который работает в администрации еще со времен Александра Сидорова, Жердев же — «варяг», который при всей результативности так и не стал для горожан «своим», говорят эксперты siapress.ru из числа чиновников, депутатов и предпринимателей. Но фактически именно его назначение врио главы Сургута в нынешних реалиях более логично: за годы работы в администрации именно Жердев замкнул на себе все ключевые направления деятельности, включая самое скандальное — подготовку системы городских теплосетей к передаче в концессию, и его возвышение было бы серьезным сигналом о том, что ГТС таки уйдут в руки частников, несмотря на повсеместное общественное порицание.

Назначение же Анны Томазовой явно намекает на то, что интригу держать будут до последнего. Останутся ли теплосети городскими — неизвестно: сама врио по этому поводу, естественно, ничего не говорит.

До середины января интриг в городской политической системе вообще будет предостаточно: уже стартовал прием документов в комиссию по отбору претендентов на пост главы города. Смотрины оказались многолюдными: к началу 2021 года о желании возглавить Сургут заявили четыре десятка человек разной степени (не)публичности — здесь и буровик, и председатели благотворительных фондов, и даже многодетная мать-кикбоксерша. Все они, однако, не в состоянии даже представить объема предстоящей работы: на вопросы о программах развития города в лучшем случае отделываются общими фразами о стремлении сделать сургутян счастливыми.

Реальные же кандидаты появятся ближе к концу отбора: об этом говорят и эксперты, и… опыт предвыборных кампаний Сургута прошлых лет. Напомним, что сам Вадим Шувалов в 2016-м подал документы едва ли не в последние минуты приема. Так что интрига в вопросе «Кто станет новым главой?» сохранится до 12 января наступившего года.

Далее в дело вступит собственно комиссия по отбору претендентов. Получившийся лонг-лист из всех желающих стать главой тщательно изучат восемь человек, которые поровну представляют город и округ. Городскую часть комиссии определили на том же заседании думы, на котором приняли отставку главы. В нее вошли сразу два представителя Сургутнефтегаза (депутат Игорь Бруслиновский, работающий в компании замначальника управления по организации обслуживания производства, и председатель Совета женщин Галина Галямова), один газовик (депутат Виктор Пономарев — замгендиректора по общим вопросам ООО «Газпром трансгаз Сургут») и главврач Сургутского клинического перинатального центра Лариса Белоцерковцева. С окружной частью определенности пока нет: ее должна сформировать губернатор Наталья Комарова.

До 18 января комиссия изучит документы и (при наличии) программы всех кандидатов и составит шорт-лист, из которого депутаты и выберут нового градоначальника. Вполне возможно, кстати, что за процессом будет наблюдать и Вадим Шувалов — уже в статусе заместителя губернатора. Экс-мэр планирует работать как в Ханты-Мансийске, так и в Сургуте.


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Сегодня в 13:35, просмотров: 135, комментариев: 4
Комментарии:
Сергей Глинских
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Сегодня в 13:56
Ни один из мэров назначенных депутатами не доработал до конца срока.
А ведь вы депутаты голосуя за кандидата в мэры берете на себя личную ответственность перед жителями. В прямом смысле поручаясь за него. И ведь ни кто из вас не сказал- "Слышь, Шувалов тебе пять месяцев осталось до окончания полномочий. Доработай! Не позорься и нас не позорь. Не устраивай политического коллапса на ровном месте."
Стыдно!
йося Сергей Глинских
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Сегодня в 14:05
А кто у нас ещё назначен депутатами мером?
йося
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Сегодня в 14:11
Кандидат после трудный переговоров был наконец то согласован, заявку он свою подаст числа 12 - 15, и это буде креатура округа, которая всех удивит, следим за заявками.
Пока можно расслабиться, доедать оливье, думать чем заняться в эту гребаную морозную погоду.
Всех с наступившим Новым годом, годом больших перемен. Всем терпения и удачи.
Сергей Глинских йося
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Сегодня в 14:28
19 ноября 2015 года, на 44 заседании Думы города депутаты тайным голосованием избрали главу Сургута. 23 народных избранника отдали свои голоса за Дмитрия Попова.
26 мая 2016 года в Сургуте состоялось 3-е внеочередное собрание гордумы, на котором парламентарии рассмотрели вопрос об утверждении решения городского руководителя Дмитрия Попова о сложении полномочий. В ходе мероприятия решение было утверждено официально и единогласно.
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